Eintracht Frankfurt: Rebic plant Milan-Verbleib, SGE baut Nachwuchs um - Alle News und Gerüchte

Ante Rebic möchte auch nach seiner Leihe beim AC Mailand bleiben. Derweil baut Eintracht Frankfurt die Jugendabteilung um. Alle SGE-News.

Noch bis zum 26. Juli können die Profis von Kraft tanken, ehe es mit der Vorbereitung auf das Europa-League-Rückspiel gegen den losgeht. Sportvorstand Fredi Bobic kann hingegen nicht die Füße hochlegen, sondern formt die Mannschaft für die künftige Spielzeit.

Als heißer Kandidat für die SGE gilt dabei Angreifer Francisco Feuillassier, der zuletzt für die Reserve von auflief. Daneben buhlen die Hessen offenbar mit zwei anderen Bundesligisten um die Dienste von Milan-Linksverteidiger Ricardo Rodriguez.

In Mailand bleiben möchte derweil Ante Rebic. Der Kroate ist noch bis 2021 an die Rossoneri ausgeliehen, plant aber bereits jetzt einen langfristigen Verbleib. Und: Die Eintracht baut ihre Jugendabteilung um.

Eintracht Frankfurt: Ante Rebic plant langfristigen Verbleib beim

Stürmer Ante Rebic plant einen langfristigen Verbleib beim AC Mailand. Das verriet der Kroate in einem Interview mit Sportweek. Noch bis zur kommenden Saison ist das ehemalige Mitglied der "Büffelherde" von Eintracht Frankfurt an Milan ausgeliehen. Eine feste Verpflichtung könnte der SGE Millionen einbringen.

Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hatte bereits zuletzt erklärt, sich mit den Eigentümern der Rossoneri über einen Transfer von Rebic unterhalten zu wollen. Der SGE-Boss erklärte damals: "Ich glaube nicht, dass Ante wieder auf das Gehaltsniveau bei uns zurück will."

Ein fester Abgang des 26-Jährigen heißt derweil nicht, dass Andre Silva, der im Gegenzug für zwei Jahre an die Hessen verliehen wurde, in der Mainmetropole bleiben wird. Demnach seien beide Geschäfte unabhängig voneinander.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Rebic leihweise von der Eintracht in die Lombardei und hatte dort zunächst Anlaufschwierigkeiten. Mittlerweile ist der Vizeweltmeister von 2018 unangefochtener Stammspieler bei den Mailändern und verzeichnet 13 Torbeteiligungen in 23 Ligaspielen.

Eintracht Frankfurt: NLZ-Chef Andreas Möller baut Nachwuchs um

Nachdem in den vergangenen Jahren nur wenige Talente den Sprung zu den Profis schafften, baut Andreas Möller, seit Oktober 2019 Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, die Jugendarbeit von Eintracht Frankfurt um. Ein wichtiges Puzzle-Teil ist dabei der ehemalige VfB-Trainer Jürgen Kramny, der in der vergangenen Woche als neuer U19-Trainer vorgestellt wurde

"Wenn man die Trainerlaufbahn von Jürgen Kramny sieht, ist es für mich klar, dass er die richtige Wahl ist“, sagte Möller in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Kramny ersetzt Marco Pezzauioli, der auch sein Amt als Technischer Direktor abgab. Auch in den anderen Jugendmannschaften wurde neue Expertise hinzugeholt.

So sind die ehemaligen Profis Jerome Polenz und Thomas Broich künftig für die U15 zuständig, Alexander Meier wird nach seinem Karriereende Co-Trainer bei der U16 und Ervin Skela ist fortan in gleicher Funktion für die U17 tätig. Nachwuchschef Möller kann dabei auf Rückendeckung durch Sportdirektor Fredi Bobic bauen.

Demnach sei er dankbar für "die sehr große Unterstützung“ durch die Fußball-AG: "Wir haben da jetzt sicherlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten.“ Vor allem finanziell habe das NLZ neue Möglichkeiten: "Der Etat orientiert sich sicherlich an einigen anderen Nachwuchsleistungszentren in der . Das war in der Vergangenheit nicht immer so“, betonte Möller.

Bericht: Eintracht Frankfurt befasst sich mit Ricardo Rodriguez von der AC Mailand - Konkurrenz aus der Bundesliga

Mit Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim sollen angeblich drei Vereine aus der Bundesliga Interesse an Ricardo Rodriguez von der AC Mailand haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Ein Transfer des Linksverteidigers könnte sich als Schnäppchen herausstellen: Um ihn aus der loszueisen, sollen drei Millionen Euro Ablöse ausreichen.

Bei Milan hat Rodriguez keine Aussicht auf Einsätze, nachdem der 27-Jährige seinen Stammplatz bereits zu Beginn der Saison an Theo Hernandez verloren hatte. Nach Bild-Informationen möchte ihn der Verein deshalb loswerden. Sein Vertrag ist ohnehin nur bis 2021 datiert.

Eintracht Frankfurt hat offenbar Interesse an Francisco Feuillassier von Real Madrid

Bundesligist Eintracht Frankfurt zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Angreifer Francisco Feuillassier (22) von Real Madrid. Das berichtet die Sport Bild.

Beim Tabellenführer der spanischen Liga spielte Franchu, wie der Außenstürmer genannt wird, in der Castilla, der Reservemannschaft .

