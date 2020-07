Eintracht Frankfurt hat offenbar Interesse an Francisco Feuillassier von Real Madrid

Eintracht Frankfurt hat offenbar erneut einen Spieler von Real Madrid im Visier: Francisco Feuillassier hat das Interesse der Hessen geweckt.

Bundesligist zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Angreifer Francisco Feuillassier (22) von . Das berichtet die Sport Bild.

Beim Tabellenführer der spanischen Liga spielte Franchu, wie der Außenstürmer genannt wird, in der Castilla, der Reservemannschaft .

Eintracht Frankfurt: Franchu wäre ablösefrei zu haben

Der gebürtige Argentinier kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 15 Einsätze in der Zweitvertretung der Königlichen. Für die Profis lief er in der Saison 2017/18 zweimal in der auf.

Franchu wäre zudem zum Nulltarif zu haben - sein Vertrag in Madrid endete am 30. Juni. Neben der Eintracht sollen auch die spanischen Klubs , der FC Elche, SD und CD Teneriffa an Franchu interessiert sein.