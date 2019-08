Eintracht Frankfurt vs. Flora Tallinn: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Europa-League-Qualifikation

In der Europa-League-Quali trifft Eintracht Frankfurt auf Flora Tallinn. Wir erläutern, wie Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Im entscheidenden Rückspiel der Qualifikation im Kampf um den Einzug in die Europa League empfängt die SG Eintracht Frankfurt den estnischen Vertreter Flora Tallinn. Die Partie findet am heutigen Donnerstagabend in der Commerzbank-Arena statt. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Die Eintracht aus Frankfurt will auch im zweiten Jahr in Folge wieder zu den Startern in der gehören. Dafür hat die Mannschaft von Trainer Adi Hütter im Hinspiel den Grundstein gelegt. In der vergangenen Woche konnte die SGE einen 2:1-Auswärtssieg in Estland feiern und sich damit eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel erspielen.

Während Lucas Torro die Eintracht mit 1:0 in der 24. Minute in Führung brachte, konnte Mihkel Ainsalu für Flora Tallinn nur zehn Minuten später ausgleichen. So ging es mit einem Unentschieden in die Pause. Erst in der 71. Minute brach die Frankfurter Eintracht erneut den Bann: Neuzugang Dejan Joveljic sorgte schließlich für den Endstand.

vs. Flora Tallinn - siegt die SGE auch im Rückspiel? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Rückspiel der Europa-League-Qualifikation heute Abend live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER und verraten Euch die Mannschaftsaufstellungen.

Eintracht Frankfurt vs. Flora Tallinn: Die Übertragung der Europa-League-Qualifikation im Überblick

Eintracht Frankfurt vs. Flora Tallinn heute live im TV verfolgen - So geht's!

Bis zum Halbfinale hat Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison der Europa League ganz begeistert und regelmäßig für Zuschauerzahlen in Millionenhöhe gesorgt. So liefen ab dem Viertelfinale alle Spiele der SGE live im Free-TV bei RTL. Doch die Europa-League-Qualifikation wird nicht im Hauptprogramm bei RTL übertragen. Stattdessen zeigt der Schwestersender das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Flora Tallinn live im Free-TV. In diesem Abschnitt erklären wir Euch, welchen Sender Ihr einschalten müsst, um die SGE live zu sehen.

RTLnitro zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Flora Tallinn heute live im Free-TV

Wie schon im vergangenen Jahr ist RTLnitro Eure erste Anlaufstelle zu Beginn dieser Europa-League-Saison. Der kleine Schwestersender von RTL überträgt alle Spiele von Eintracht Frankfurt in der Europa-League-Qualifikation live. Somit zeigt RTLnitro auch die SGE gegen Flora Tallinn live und in voller Länge im Free-TV.

Bereits 15 Minuten vor dem Anpfiff, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, geht RTLnitro auf Sendung und sendet live aus der Commerzbank-Arena. Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder das folgende bekannte RTL-Europa-League-Team:

Eintracht Frankfurt vs. Flora Tallinn heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Wollt Ihr Eintracht Frankfurt vs. Flora Tallinn lieber im LIVE-STREAM schauen? Kein Problem, denn das Europa-League-Qualifikationsspiel wird live im Stream im Internet übertragen. Welchen LIVE-STREAM Ihr dafür nutzen müsst, erklären wir Euch in diesem Abschnitt.

RTL zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Flora Tallinn heute im LIVE-STREAM bei TVnow

Auch in puncto LIVE-STREAM seid Ihr heute Abend bei RTLnitro genau richtig. Der Sender überträgt das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Flora Tallinn nicht nur live im TV, sondern auch in voller Länge im LIVE-STREAM bei TVnow. TVnow ist der Online-Dienst von RTL, bei welchem Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS zu verschiedenen RTL-Sendungen und eben der Europa League findet.

Der LIVE-STREAM bei TVnow startet und läuft analog zur TV-Übertragung bei RTLnitro. Um das Angebot von TVnow nutzen und damit auch Eintracht vs. Tallinn schauen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses bekommt Ihr für 4,95 Euro monatlich. Die ersten 30 Tage sind dabei kostenlos. Mehr Informationen zu TVnow erfahrt Ihr auf der Website des Online-Dienstes.

Zeigt / überträgt DAZN Eintracht Frankfurt vs. Flora Tallinn heute im LIVE-STREAM

Seit der vergangenen Saison ist DAZN die Heimat der Europa League. Der Streamingdienst steigt allerdings erst mit Beginn der Gruppenphase in die Übertragungen ein. Dementsprechend ist das Qualifikationsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Flora Tallinn heute Abend nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfügbar.

DAZN zeigt / überträgt die Europa League im LIVE-STREAM

Auch in diesem Jahr ist die Europa League wieder bei DAZN beheimatet. Geht die Gruppenphase los, ist DAZN am Start. Der Streamingdienst bringt Euch den zweithöchsten Wettbewerb Europas in zahlreichen LIVE-STREAMS nach Hause. Ihr seht die Spiele aller deutschen Teilnehmer - Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg und hoffentlich Eintracht Frankfurt - im LIVE-STREAM. Damit nicht genug: In zahlreichen LIVE-STREAMS bekommt Ihr auch viele andere spannende Begegnungen auf Eure Bildschirme.

Sind Euch Einzelspiele zu langweilig, hat DAZN die beste Alternative parat: die GoalZone. In dieser DAZN-Konferenz bekommt Ihr alle Spiele und alle Tore. Ihr verpasst keine spielentscheidende Szene auf allen Plätzen und seid in jedem Stadion hautnah dabei.

DAZN kostenlos nutzen - So geht's!

In zahlreichen Stadien live dabei sein? Die LIVE-STREAMS bei DAZN machen es möglich. Und das Beste daran: Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements, könnt Ihr den Streamingdienst sogar völlig kostenlos nutzen. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis.

Das Übertragungsangebot bei DAZN ist prall gefüllt. Die Europa League ist nur ein Wettbewerb von vielen. Neben dem zweithöchsten Wettbewerb zeigt DAZN auch die Champions League sowie europäische Top-Ligen wie LaLiga, die Serie A oder die Ligue 1. Zudem gibt's den kompletten FA-Cup live bei DAZN. Aber da fehlt doch noch ein Wettbewerb? Richtig, denn DAZN zeigt ab dieser Saison die Bundesliga live und in voller Länge. Welche BL-Spiele DAZN im Programm hat, haben wir für Euch in einem Übersichtsartikel zusammengefasst.

Nach Ablauf Eures Probemonats bekommt Ihr das gesamte Paket für nur 11,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Nutzt Ihr DAZN ohnehin das ganze Jahr lang, empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro. Damit spart Ihr insgesamt 24 Euro.

Verfügbar ist der Streamingdienst unter www.dazn.de oder als App auf Eurem Handy, Tablet, Smart-TV oder Eurer Playstation4. Holt Euch die kostenlose DAZN-App im App-Store Eurer Wahl:

Eintracht Frankfurt vs. Flora Tallinn heute im LIVE-TICKER verfolgen

Der LIVE-STREAM oder die TV-Übertragung bei RTLnitro kommen für Euch nicht in Frage? Dann haben wir eine weitere Option für Euch parat: Mit unserem LIVE-TICKER von Goal zu Eintracht Frankfurt vs. Flora Tallinn seid Ihr hautnah dabei und verpasst keine Entscheidung in der Qualifikation zur Europa League.

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch mit allen relevanten Informationen rund um die Partie. Rollt in der Commerzbank-Arena der Ball, verpasst Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal weder eine Chance oder einen Treffer noch eine wichtige Szene des Spiels.

Unser LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Nutzen könnt Ihr den LIVE-TICKER zu Eintracht Frankfurt vs. Flora Tallinn unter www.goal.com oder in unserer kostenlosen Goal-App. Diese findet Ihr in den folgenden Downloadportalen:

Eintracht Frankfurt vs. Flora Tallinn: Die Aufstellungen

Vertraut Frankfurt-Trainer Adi Hütter seiner erfolgreichen Anfangself aus dem Hinspiel? Oder rotiert die Eintracht in der entscheidenden zweiten Partie? Wenn beide Teams Ihre Startformationen rund eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlichen, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

