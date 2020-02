Eintracht Frankfurt vs. FC Red Bull Salzburg kostenlos im LIVESTREAM: So seht Ihr die Europa League live im Probemonat von DAZN

Eintracht Frankfurt trifft in seinem Lieblingswettbewerb auf RB Salzburg. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie kostenlos auf DAZN streamen könnt.

ist wieder dort, wo es sich am wohlsten fühlt: auf der europäischen Bühne! Das Spiel der Zwischenrunde der gegen FC Red Bull Salzburg läuft heute Abend (Donnerstag) um 18.55 Uhr - und Ihr könnt kostenlos dabei sein.

Die Zwischenrunde, in der noch 32 Teams vertreten sind, die per Hin- und Rückspiel die Achtelfinalteilnehmer ausmachen, soll wie in der vergangenen Saison nur der Anfang eines grandiosen Europapokallaufs werden. Damals scheiterten die Frankfurter letztendlich erst im Halbfinale am späteren Sieger .

Ihr wollt heute Abend live dabei sein, wenn Frankfurt auf Salzburg in der Europa League trifft? Dann lest Euch hier alle Informationen zur Übertragung via LIVE-STREAM auf DAZN durch!

Eintracht Frankfurt vs. FC Red Bull Salzburg: Die Europa League heute kostenlos im LIVESTREAM auf DAZN verfolgen

Frankfurt und seine Fans haben den Europapokal inzwischen fest eingenommen, das wird auch wieder heute Abend in der Commerzbank-Arena zu hören sein. Gegen Salzburg, das in der Hinrunde noch in der antrat, wird der Rückhalt der Fans auch nötig sein.

Die Partie wird dabei live und exklusiv vom Streaming-Dienst DAZN übertragen. Ab 18.40 Uhr könnt Ihr Euch auf der Plattform einloggen und den Vorberichten lauschen, ehe ab 18.55 Uhr das Spiel in kompletter Länge gezeigt wird.

Solltet Ihr noch kein Abo bei DAZN abgeschlossen haben, könnt Ihr die Partie heute vollkommen kostenlos genießen. Alle Neukunden erhalten das Abonnement nämlich einen Monat lang gratis!

Erst anschließend müsst Ihr Euch entscheiden, ob Ihr das Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern wollt, oder kostenlos kündigen. Ihr geht also kein finanzielles Risiko ein, wenn Ihr die Inhalte erst einmal Testen wollt.

DAZN überträgt übrigens nicht nur alle 205 Spiele der Europa League, sondern auch Spiele der Champions League und der . Welche Partien das genau sind, könnt Ihr im aktuellen Programm nachlesen.

Eintracht Frankfurt vs. FC Red Bull Salzburg: So empfangt Ihr den LIVESTREAM von DAZN

Wie Ihr oben erfahren habt, wird Frankfurt gegen Salzburg live auf DAZN übertragen / gezeigt. Das Ganze ist für Neukunden von DAZN sogar kostenlos abrufbar.

Wie wird nun also der LIVESTREAM empfangen? In den nächsten Zeilen bekommt Ihr alle Infos dazu, wie Ihr das Angebot auf den verschiedenen Geräten abrufen könnt.

DAZN könnt Ihr sowohl unterwegs auf mobilen Geräten empfangen als auch zuhause auf dem Fernseher - nahezu alle Geräte sind mit dem Streaming-Dienst kompatibel.

Die App für das Tablet oder Smartphone steht kostenlos im Google Play Store und im App Store zum Download bereit. Auch auf dem Smart-TV ist die App verfügbar. Wer seine Playstation oder den Amazon Fire TV Stick mit dem Fernseher verbindet, kann DAZN sogar auf herkömmlichen TV-Geräten abspielen.

Über www.DAZN.com könnt Ihr die Plattform auch auf allen PCs und MacBooks öffnen. Eine Anleitungen zur Registrierung findet Ihr unter diesem Link.

Eintracht Frankfurt und FC Red Bull Salzburg: Die Vorrunde

Europa League, Gruppe F Platz Verein Tore Punkte 1 14:7 11 2 Eintracht Frankfurt 8:10 9 3 8:10 8 4 Vitoria Guimares 7:10 5