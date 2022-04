Europa League: Frankfurt oder Leipzig - welches Spiel zeigt RTL heute live im Free-TV?

Halbfinale in der Europa League! Gleich zwei deutsche Teams sind noch dabei, für Eintracht Frankfurt geht es heute gegen West Ham United. RB Leipzig spielt parallel gegen die Glasgow Rangers. Beide Spiele beginnen um 21.00 Uhr deutscher Zeit.

Beide Teams spielen international eine beeindruckende Saison: Auf der einen Seite die Leipziger, die es schon mit Manchester City und PSG (Paris Saint-Germain) in der Gruppenphase der Champions League zu tun bekamen. Aus der Gruppe schaffte man es als Dritter in die K.o.-Phase der Europa League, nun geht es also gegen die Glasgow Rangers, die bereits den BVB (Borussia Dortmund) aus dem Wettbewerb kegelten.

Der zweite deutsche Verein in der Europa League: Eintracht Frankfurt. Die Adler sind drei Jahre nach dem letzten Halbfinaleinzug wieder dabei, dieses Mal gab es einen unvergesslichen Erfolg beim FC Barcelona. Auch für die Frankfurter soll die Reise natürlich nicht im Halbfinale enden, für Oliver Glasner und Co. geht es gegen West Ham United.

Uns erwarten heute gleich zwei hochspannende Partien, allerdings wird nur ein Spiel heute im Fernsehen gezeigt. GOAL erklärt, ob RTL West Ham United vs. Eintracht Frankfurt oder RB Leipzig vs. Glasgow Rangers im TV und LIVE-STREAM überträgt!

West Ham United - Eintracht Frankfurt und RB Leipzig - Glasgow Rangers: Die Europa League heute im Überblick

Begegnung West Ham United vs. Eintracht Frankfurt RB Leipzig vs. Glasgow Rangers Wettbewerb Europa League | Halbfinale Europa League | Halbfinale Datum Donnerstag | 28. April 2022 (heute) Donnerstag | 28. April 2022 (heute) Anpfiff 21 Uhr deutsche Zeit 21 Uhr Ortszeit / deutsche Zeit Ort London Stadium | London | England Red Bull Arena | Leipzig | Deutschland Bilanz (0 Spiele) - -

Europa League heute LIVE: Frankfurt oder Leipzig - welches Spiel zeigt RTL im Free-TV?

Es ist die letzte Stufe vor dem Finale: Noch zwei konzentrierte Auftritte in Hin- und Rückspiel und schon könnten die Eintracht und RB Leipzig für das Finale planen. Dabei ist ein deutsch-deutsches Finale möglich - in dem Fall hätte die Bundesliga international immerhin einen Titel vorzuweisen - in der Champions League und UEFA Conference League wurde das ja bekanntlich nichts.

Uns erwarten heute zwei hochspannende Partien - als neutraler Fan aus Deutschland weiß man gar nicht so recht, welches Spiel man eher sehen will. Dabei stellt sich vor allem eine Frage: Wie werden die Partien heute im (kostenlosen) Fernsehen gezeigt?

Europa League heute im Free-TV? So werden Eintracht Frankfurt und RB Leipzig live übertragen

Der Titel verrät es schon, und auch Fans, die bisher die Europa League verfolgten, werden wissen, dass RTL in dieser Saison viele Spiele der Europa League überträgt! RTL ist dabei der einzige Sender, der in Deutschland überhaupt die Europa League und Conference League ausstrahlen darf - RTL hat sich nämlich die Exklusivrechte gesichert.

Nun gibt es aber ein Problem: Die meisten Spiele finden donnerstags um 21.00 Uhr statt - das ist die typische Anstoßzeit in der Europa League. Allerdings kann RTL, solange keine Konferenz gezeigt wird, nur ein Spiel zur gleichen Zeit im Fernsehen ausstrahlen. Welches ist es heute?

Leipzig-Fans gehen leer aus: West Ham United gegen Eintracht Frankfurt läuft heute live auf RTL im Free-TV!

Die Antwort: West Ham United gegen Eintracht Frankfurt hat heute den Vorzug bekommen, RB Leipzig vs. Glasgow Rangers ist daher nur im LIVE-STREAM zu sehen. Wie es beim Rückspiel am 5. Mai aussehen wird ist noch offen - auch dort könnte die Eintracht wieder im TV übertragen werden. Ein Grund dafür könnte die größere Beliebtheit sein, die die Eintracht im Vergleich zu RB genießt.

Ihr wisst nicht, wie ihr RTL auf eurem Fernseher einrichtet? Das ist hier erklärt! Dabei könnt ihr euch auf eine kostenlose Übertragung freuen - RTL finanziert sich nämlich durch Werbung und strahlt daher sein Programm im Fernsehen kostenlos aus. So läuft die Übertragung heute ab:

Eintracht Frankfurt bei West Ham United: So überträgt RTL heute die Europa League live

Begegnung : West Ham United Eintracht Frankfurt

: West Ham United Eintracht Frankfurt Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Sender : RTL

: RTL Kommentatoren :

: Marco Hagemann



Steffen Freund

Reporterin : Laura Papendieck

: Laura Papendieck Experte: Karl-Heinz "Kalle" Riedle

West Ham United - Eintracht Frankfurt oder RB Leipzig - Glasgow Rangers im LIVE-STREAM: Welches Halbfinale wird heute im Internet gezeigt?

West Ham United gegen Eintracht Frankfurt ist also die Begegnung, für die sich die Verantwortlichen bei RTL entschieden haben, als sie die Wahl hatten, welches Spiel zur Prime Time im Fernsehen läuft. Aber heißt das, dass das andere Spiel gar nicht übertragen wird?

Keine Sorge - es gibt eine Möglichkeit, RB Leipzig vs. Glasgow Rangers live zu sehen - und nicht nur das: Auch die Konferenz oder die beiden Halbfinals der Conference League (Leicester City FC - AS Roma und Feyenoord Rotterdam - Olympique Marseille) werden LIVE zu sehen sein!

RTL+ im Premium Abonnement: Die Europa League und Europa Conference League heute im LIVE-STREAM sehen

Das Ganze läuft dann aber nicht wie die Eintracht-Partie im Fernsehen, sondern im LIVE-STREAM - ihr benötigt also kein TV-Gerät, sondern eine stabile Internetverbindung, um die Streams zu sehen. Dabei wird auch das Eintracht-Spiel im LIVE-STREAM übertragen, ihr benötigt also nicht zwangsläufig ein TV-Gerät, um Kostic und Co. in Aktion zu sehen.

Das Problem: RTL überträgt sein Programm via RTL+, vormals TVNOW, und dieses ist nicht kostenlos! Um in der Mediathek Fußball live verfolgen zu können, müsst ihr das sogenannte "Premium-Abonnement" abschließen - hierfür werden 3,99 Euro pro Monat verlangt. Die bessere Version davon ist RTL+ Premium Duo, alle Vorteile dieser Version findet ihr hier.

RB Leipzig und Eintracht Frankfurt kostenlos im LIVE-STREAM sehen? So günstig sind RTL und RTL+

RTL+ Premium: 3,99 Euro pro Monat | Ein Gerät | Ein Werbespot pro Stream

RTL+ Premium Duo: 7,99 Euro pro Monat | Zwei Geräte | Keine Werbung View this post on Instagram

Sky, Sport1, RTL, DAZN und die kostenlosen Apps: Die wichtigen Links, um in Deutschland heute Fußball zu streamen

