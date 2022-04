Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt bei West Ham United? Die Europa League im TV und LIVE-STREAM

Das nächste Kapitel in der Europa-Saison der Eintracht steht am Donnerstag an: Eintracht Frankfurt empfängt West Ham United. Los geht es um 21.00 Uhr, gespielt wird im London Stadium.

Die Eintracht aus Frankfurt spielt in der Bundesliga wirklich keine gute Saison – zum Saisonende hin tummelt man sich irgendwo im Niemandsland der Tabelle. Besser sieht es dafür international aus: Nach 2019 steht man zum zweiten Mal in vier Jahren im Halbfinale der Europa League.

Damals war in der Runde der letzten Vier Schluss, dies wollen alle Beteiligten dieses Jahr aber vermeiden. Dabei ist sogar ein deutsches Finale in Sevilla möglich – schließlich hat sich auch Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig für das Halbfinale qualifiziert!

Kann sich die Eintracht mit einem Auswärtssieg eine gemütliche Ausgangssituation für das Rückspiel nächste Woche erarbeiten? GOAL erklärt, wer das Halbfinale am Donnerstag im TV und LIVE-STREAM überträgt!

West Ham United - Eintracht Frankfurt: Die Europa League im Überblick

Begegnung West Ham United vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Europa League | Halbfinale Datum Donnerstag | 28. April 2022 Anpfiff 21 Uhr MESZ Ort London Stadium | London | England Bilanz (0 Spiele) -

Wer zeigt / überträgt die Europa League? West Ham United vs. Eintracht Frankfurt im TV und LIVE-STREAM sehen

Der Sieg gegen den FC Barcelona wird von vielen als wichtigstes Spiel der Vereinsgeschichte gesehen, dabei hat das Vergnügen ordentlich etwas ausgelöst: Beim FC Barcelona ist derzeit die Hölle los, aufgrund der Kreativität der Frankfurter, an Tickets zu kommen, überarbeiten die Katalanen aktuell ihr gesamtes Buchungssystem.

In England wird das anders ablaufen – dessen sind sich die Frankfurter Verantwortlichen aber auch bewusst. Umso wichtiger ist daher die Übertragung im Fernsehen, wir blicken da in den nächsten Abschnitten genauer drauf.

Wer zeigt die Europa League? So wird das Eintracht-Halbfinale übertragen

Es ist ein reines Chaos, was uns da Woche für Woche erwartet: Jeder Wettbewerb hat unterschiedliche Anbieter, teilweise sind die Spiele bei drei unterschiedlichen Anbietern zu sehen – wer soll denn da noch durchblicken?!

In der Europa League ist es da zum Glück etwas übersichtlicher: Nur ein Sender hat sich überhaupt die Rechte an der Europa League sichern können, wir sprechen hier über den Privatsender RTL.

Fußball LIVE im TV! So wird das Spiel von Eintracht Frankfurt übertragen

Das Problem an RTL: Es ist ein Sender - gemessen an der Menge der Spiele in der Europa League wurden daher viele Spiele gar nicht erst im TV, sondern nur im LIVE-STREAM gezeigt – oder gar nicht! Doch keine Sorge: Das ist am Donnerstag nicht so.

RTL zeigt nämlich das Frankfurt-Spiel LIVE im TV! Um 20.15 Uhr geht die Übertragung los, es gibt also eine Dreiviertelstunde Vorberichterstattung! Mit dabei sind Marco Hagemann und Steffen Freund, die schon über die gesamte Saison hinweg das Duo bei RTL abgeben.

Eintracht Frankfurt bei West Ham United: So überträgt RTL die Europa League

Begegnung : West Ham United Eintracht Frankfurt

: West Ham United Eintracht Frankfurt Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Sender : RTL

: RTL Kommentatoren :

: Marco Hagemann



Steffen Freund

Reporterin : Laura Papendieck

: Laura Papendieck Experte: Karl-Heinz "Kalle" Riedle

West Ham United - Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM: Wer zeigt das Halbfinale im Internet?

RTL überträgt West Ham United vs. Eintracht Frankfurt am Donnerstag im Free-TV, das sind doch schon einmal richtig gute Nachrichten für alle Fans! Ihr wisst nicht, wie ihr den werbefinanzierten Privatsender einrichtet? Dann schaut mal hier vorbei!

Nun ist es aber so, dass viele Anhänger:innen gar keinen Fernseher zuhause haben, stattdessen schauen diese Menschen Unterhaltung lieber im Internet. Besonders beliebt: LIVE-STREAMS, also Übertragungen in Echtzeit. Und siehe da: Auch RTL überträgt die Europa League am Donnerstag im LIVE-STREAM - über die Mediathek RTL+ (früher TVNOW)! Auch die Partien Leipzig - Glasgow Rangers, Feyenoord Rotterdam - Olympique Marseille und Leicester City - AS Rom sowie die Konferenz ist hier zu sehen.

RTL+ im Premium Abonnement: Die Europa League und Europa Conference League im LIVE-STREAM sehen

RTL und vor allem RTL+ sind nämlich nicht nur für die Übertragung der Europa League zuständig, auch die neue UEFA Europa Conference League ist hier zu sehen. Einen entscheidenden Nachteil hat RTL+ aber: Ihr müsst für die Europa League und die UEFA Conference League ein Abonnement bei RTL+ abschließen, das sogenannte "Premium-Abonnement". Hierfür bezahlt ihr 3,99 Euro pro Monat.

Das besagte Abo könnt ihr monatlich kündigen - ein Angebot, welches gewissen Anbieter wie Sky nicht immer anbieten. Es gibt auch noch eine Aufwertung von RTL+ Premium, und zwar RTL+ Premium Duo. Hiermit habt ihr weitere Vorteile rund um das Streamingportal, diese sind hier zu erkennen.

West Ham United vs. Eintracht Frankfurt kostenlos im LIVE-STREAM sehen? So günstig sind RTL und RTL+

RTL+ Premium: 3,99 Euro pro Monat | Ein Gerät | Ein Werbespot pro Stream

RTL+ Premium Duo: 7,99 Euro pro Monat | Zwei Geräte | Keine Werbung

Sky, Sport1, RTL, DAZN und die kostenlosen Apps: Die wichtigen Links, um in Deutschland heute Fußball zu streamen

Die Aufstellungen von West Ham United und der Eintracht aus Frankfurt: So gehen die Teams in die Europa League

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Teams für gewöhnlich ihre Aufstellungen, das wird auch am Donnerstag so sein. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal auf die Partie vorbereitet zu sein!

Eintracht Frankfurt bei West Ham United: Die Übertragung der Europa League im Free-TV

TV RTL LIVE-STREAM RTL+ Konferenz: RTL+ LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube