RB Leipzig vs. Glasgow Rangers live: Die Europa League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute um 21.00 Uhr stehen die Hinspiele im Halbfinale der Europa League auf dem Programm. Hierbei kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers. Damit empfängt der Vierte in der Bundesliga den Zweiten in der schottischen Premiership.

RB Leipzig setzte sich zum Auftakt der K.o.-Phase gegen Real Sociedad durch. Anschließend hätte die Elf von Domenico Tedesco auf Spartak Moskau treffen sollen. Jedoch stiegen die Sachsen nach dem Ausschluss des russischen Klubs direkte ins Viertelfinale auf. Dort bezwangen sie Atalanta Bergamo.

Die Glasgow Rangers warfen im Februar Borussia Dortmund aus der Europa League. Dann bezwang die Mannschaft von Giovanni van Bronckhorst zunächst Roter Stern Belgrad. Anschließend hatten die Schotten im Viertelfinale gegen Sporting Braga nach der Verlängerung das bessere Ende für sich.

In einem Hinspiel des Halbfinals in der Europa League treten um 21.00 Uhr der RB Leipzig und Glasgow Rangers gegeneinander an. GOAL liefert Euch alle Einzelheiten zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: RB Leipzig vs. Glasgow Rangers Datum: Donnerstag, 28. April 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

RB Leipzig gegen Glasgow Rangers heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Europa League

RTL Deutschland hält die Senderechte an der Europa League sowie an der Conference League. Hierbei gibt es in jeder Europapokal-Runde entweder bei RTL oder bei NITRO ein Match im Free-TV. Aber wie sieht es um die Übertragung des Hinspiels RB Leipzig vs. Glasgow Rangers aus?

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich unerfreuliche Nachrichten für Euch. Denn: RTL liefert heute um 21.00 Uhr das Europa-League-Hinspiel von Eintracht Frankfurt bei West Ham United ins Haus. Daher könnt Ihr Euch die Begegnung RB Leipzig vs. Glasgow Rangers ausschließlich bei RTL+ ansehen. Damit meinen wir das Streamingportal von RTL Deutschland, das bis vor einigen Monaten TVNOW hieß.

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers heute live im TV bei RTL+

Weiters stellt die Übertragung des Aufeinandertreffens RB Leipzig vs. Glasgow Rangers einen Premium-Inhalt dar. Infolgedessen benötigt Ihr ein Premium- oder ein Premium-Duo-Abo. Hierbei betragen die monatlichen Preise 4,99 Euro und 7,99 Euro. Mit der zweitgenannten Option seht Ihr Werbeeinschaltungen lediglich in den Live-Streams der Sender. Obendrein könnt Ihr das Paket zeitgleich mit zwei Endgeräten nutzen. RTL+ stellt Euch auf seiner Webseite etliche weiterführende Informationen zur Verfügung.

Zusätzlich zu den Europa-League-Partien RB Leipzig vs. Glasgow Rangers und West Ham United vs. Eintracht Frankfurt zeigt Euch der Pay-per-View-Anbieter das Conference-League-Halbfinale. Genauer gesagt könnt Ihr die Hinspiele Leicester City vs. AS Rom und Feyenoord Rotterdam vs. Olympique Marseille mitverfolgen. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Ausstrahlung des Matches in der Red Bull Arena:

Übertragungsbeginn: 19.40 Uhr

19.40 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

RB Leipzig – Glasgow Rangers heute bei RTL+ schauen: Die weiteren Voraussetzungen

Der Vertragsabschluss mit dem Bezahlanbieter erfolgt im Handumdrehen. Danach müssen Besitzer von internetfähigen Fernsehern lediglich die kostenfreie Applikation installieren. Andernfalls könnt Ihr Eure TV-Geräte per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook koppeln.

RB Leipzig gegen Glasgow Rangers heute im LIVE-STREAM sehen

Die letztgenannte Vorgehensweise ist der Tatsache, dass RTL+ sein komplettes Programm ebenso im LIVE-STREAM sendet, zu verdanken. Somit könnt Ihr Euch bei einer geeigneten Internetverbindung die Übertragung des Matches RB Leipzig – Glasgow Rangers von überall aus ansehen. Weiters könnt Ihr als Premium- sowie Premium-Duo-Abonnenten laufend die Live-Streams von allen Sendern der RTL-Gruppe nutzen. Zudem umfasst das Sportangebot Partien des DFB-Auswahl und Motorsport.

Zu RB Leipzig vs. Glasgow Rangers via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zu guter Letzt möchte GOAL auf seinen LIVE-TICKER zum Europa-League-Halbfinal-Hinspiel zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers hinweisen. Damit erfährt Ihr alles zu den Toren und den sonstigen Schlüsselmomenten in der Partie zwischen den Sachsen und den Schotten. Und als Zusatzservice lassen wir Euch Push-Benachrichtigungen zukommen.

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers: Die Aufstellungen zur Europa League

Ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff teilen wir Euch die Aufstellungen mit.