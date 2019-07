Eintracht Frankfurt: Cristo von Real Madrid im Gespräch, Paciencia will mehr spielen - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Goncalo Paciencia will um einen Stammplatz kämpfen und Real-Talent Cristo ist wohl auf der Wunschliste der SGE. Alle News zu Eintracht Frankfurt.

befindet sich mitten in den Kaderplanungen für die kommende Saison. In dieser Woche hat sich schon eine Menge getan. Die beiden Neuzugänge Dejan Joveljic und Rodrigo Zalazar schreiben auch direkt Schlagzeilen: Joveljic schwärmt von Landsmann Luka Jovic und Zalazar wurde an den polnischen Erstligisten Korona Kielce verliehen.

Während der 19-jährige Deji Beyreuther den Verein in Richtung Hoffenheim verlässt, beobachtet die Eintracht wohl einen jungen Stürmer von .

Holt Eintracht Frankfurt Stürmer Cristo von Real Madrid?

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Luka Jovic wohl bei Real Madrid fündig geworden. Die Marca schreibt, es gebe ein Interesse der Hessen an Talent Cristo Gonzalez.

Der 21-jährige Cristo spielte in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft der Königlichen und erzielte dort 20 Tore in 35 Spielen. In der Primera Division kam er zu bisher einem Einsatz.

Eintracht Frankfurt: Goncalo Paciencia will mehr spielen

Edeljoker Goncalo Paciencia hat angedeutet, dass er in der nächsten Saison um einen Platz als Stammspieler bei der SGE kämpfen will: "Ich will mehr. Ich will mehr spielen, mehr Tore schießen und mehr Erfolg mit der Mannschaft", zitiert die Frankfurter Rundschau den Portugiesen.

Zudem müsse man nach dem Abgang von Luka Jovic umdenken. "Jeder kennt die große Qualität von Luka, er hat fantastisch gespielt, aber jetzt ist es Zeit, andere Lösungen zu finden“, meinte Paciencia.

Eintracht Frankfurt: Talent Beyreuther wechselt zur TSG Hoffenheim

Der 19-Jährige Deji Beyreuther wechselt von Eintracht Frankfurt zur zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim.

Der Linksverteidiger wurde in der Frankfurter Jugend ausgebildet und war zuletzt an den Chemnitzer FC ausgeliehen.

Deji Beyreuther verlässt die Eintracht und schließt sich ab sofort der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim an. Alles Gude, Deji! https://t.co/l2aULOrsXm — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 6. Juli 2019

Eintracht-Neuzugang Rodrigo Zalazar nach verliehen

Eintracht Frankfurt hat seinen Neuzugang Rodrigo Zalazar direkt für eine Saison an den polnischen Erstligisten Korona Kielce verliehen.

Der U20-Nationalspieler Uruguays unterschrieb erst am Dienstag einen Vertrag bis 2023 bei der SGE.

Eintracht-Neuzugang Joveljic: "In Zukunft vielleicht wie Jovic"

Der serbische U21-Nationalspieler Dejan Joveljic will nach seinem Wechsel zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt (noch) nicht mit Landsmann Luka Jovic verglichen werden. "Luka ist ein großartiger Stürmer und man sollte nicht vergessen, dass ich zwei Jahre jünger bin", sagte der 19-Jährige am Freitag während seiner Vorstellung - schob aber selbstbewusst nach: "In Zukunft kann ich vielleicht sein wie er."

Gemeinsam mit Jovic, der für 70 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt war, und der serbischen Auswahl hatte Joveljic eine schwache in gespielt. Joveljic bezeichnete sich selbst als "hart arbeitenden Stürmer, der weiß, wie man Tore erzielt. Ich kann aus jeder Position treffen."