Eintracht Frankfurt: Uruguay-Talent im Anflug, gute Nachrichten im Trapp-Poker - alle News und Transfergerüchte zur SGE

Die Eintracht steht wohl vor der Verpflichtung eines Mittelfeld-Talents aus Uruguay, auch bei Trapp gibt es gute Nachrichten. Alle News zur SGE.

sichert sich wohl die Dienste einer Nachwuchshoffnung aus . Zudem gibt es in der Frage, ob Keeper Kevin Trapp auch kommende Saison bei der SGE spielt, gute Anzeichen.

Außerdem: Max Kruse fordert offenbar zu viel Geld, um bei der Eintracht zu einem ernsten Thema zu werden. Und mit Djibril Sow könnte Frankfurt alsbald eine Einigung erzielen.

News verpasst?

In diesem Artikel findet Ihr alle News und Transfergerüchte zu Eintracht Frankfurt vom heutigen Samstag.

Eintracht Frankfurt: Uruguay-Talent Zalazar im Anflug

Eintracht Frankfurt steht offenbar kurz davor, Mittelfeldtalent Rodrigo Zalazar vom spanischen Zweitligisten FC Malaga zu verpflichten.

Der U20-Nationalspieler Uruguays zeigte sich in seiner Instagram-Story am Main Plaza in Frankfurt sowie bei einem Medizincheck. Zudem heißen zahlreiche Fangruppierungen den 19-Jährigen bereits bei der Eintracht willkommen.

Zalazar wurde in geboren, spielt allerdings für die Junioren-Auswahl Uruguays. Für Malagas erste Mannschaft kam er bisher noch nicht zum Einsatz.

Eintracht Frankfurt: Max Kruse fordert wohl zu viel Geld

Max Kruse, der seinen Vertrag bei bekanntlich nicht verlängert und die Norddeutschen verlässt, war zuletzt auch heißes Thema bei Eintracht Frankfurt.

Laut Frankfurter Rundschau hat sich das Interesse der Hessen wegen zu hoher Gehaltsforderungen Kruses aber schon wieder erledigt. Der 31-jährige Angreifer will wohl sechs Millionen Euro jährlich verdienen, Frankfurt ihm aber höchstens vier Millionen zahlen.

PSG holt wohl neuen Keeper - bleibt Trapp in Frankfurt?

Eintracht Frankfurts Hoffnung, Kevin Trapp auch über das Ende des Leihgeschäfts mit PSG hinaus am Main zu halten, erhält neuen Nährboden.

Laut Le Parisien steht der französische Meister nämlich kurz vor der Verplfichtung des 19-jährigen Torhüters Marcin Bulka vom . Damit steigen die Chancen, dass PSG Trapp nun auch fest an die Eintracht abgibt.

Eintrachz Frankfurt: Beste Karten im Poker um Djibril Sow

Eintracht Frankfurt liegt im Rennen um Djibril Sow von den Young Boys aus Bern nach Angaben des kicker vorne. Demnach laufen die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs bereits.

Für rund zehn Millionen Euro wäre der 22-Jährige, der bereits bei zu einigen Kurzeinsätzen in der gekommen war, zu haben. Sow wäre ein Kreativspieler für die Mittelfeldzentrale der Frankfurter.

Eintracht Frankfurt: Auch Lazio will Martin Hinteregger

Schon seit Wochen und Monaten hat Martin Hinteregger bekräftigt, dass er nach seiner Ausleihe vom zu Eintracht Frankfurt bei den Hessen bleiben möchte.

Mit ist laut fussballtransfers.com ein weiterer Interessent für den Österreicher nun aber auf den Plan getreten. Das letzte Wort, wie es mit dem Abwehrspieler weitergeht, hat der FC Augsburg.