Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Adi Hütter glaubt an die Sensation gegen Basel, Lucas Torro kehrt in die Heimat zurück

Eintracht Frankfurt hat die Hoffnung auf ein Weiterkommen in der Europa League noch nicht aufgegeben. Hier gibt's alle News zur SGE am Donnerstag.

Am Abend ist in der gegen den gefordert und muss ein 0:3 aus dem Hinspiel wettmachen, um noch in die nächste Runde einzuziehen. Bei der SGE ist man jedoch vorsichtig optimistisch, die Sensation schaffen zu können.

Auch personell gibt es beim Bundesligisten einige Neuigkeiten: Lucas Torro wird den Verein verlassen und sich wieder seinem Ex-Klub, dem spanischen Erstligisten CA Osasuna anschließen. Zudem verraten wir Euch, wo das Duell mit Basel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Eintracht Frankfurt, alle News und Gerüchte: In diesem Artikel liefern wir Euch alle Infos rund um die SGE heute.

"Wollen das Unmögliche möglich machen": Eintracht Frankfurt glaubt an Sensation gegen den FC Basel

Trotz der 0:3-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Basel hat Eintracht Frankfurt die Hoffnung auf ein mögliches Weiterkommen noch nicht aufgegeben.

"Wir wollen das Unmögliche möglich machen", betonte Trainer Adi Hütter vor der Begegnung am Donnerstag (21 Uhr im LIVE-TICKER): "Wir haben uns das 0:3 selbst eingebrockt, und jetzt versuchen wir, die Suppe wieder auszulöffeln."

Frankfurts Manager Fredi Bobic äußerte sich mit ähnlicher Zuversicht über das Aufeinandertreffen: "Vielleicht können wir noch eine Sensation schaffen. Die Chance ist da", so der 48-Jährige, der betonte: "Ich habe im Europapokal schon vieles erlebt."

Auch Torhüter Kevin Trapp ist überzeugt, dass seine Mannschaft das Ruder noch herumreißen kann: "Es wird keine einfache Aufgabe. Aber: Wenn jemand die Sensation packen kann, dann sind es wir", machte der 30-Jährige deutlich: "Das haben wir in der Vergangenheit schon bewiesen."

Eintracht Frankfurt: Lucas Torro kehrt zu CA Osasuna zurück

Mittelfeldspieler Lucas Torro verlässt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt und wechselt zum spanischen Erstligisten CA Osasuna. Das teilten die Hessen am Donnerstag mit. Der 26 Jahre alte Spanier hatte bereits von 2017 bis 2018 für den Klub aus Pamplona gespielt.

Nun ist es fix: @LucasTorro verlässt die Eintracht und wechselt zum @CAOsasuna nach .



Danke für deinen Einsatz, Lucas! Und ganz viel Erfolg in deiner Heimat 🙏#SGE pic.twitter.com/pwlLgDQqhh — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 6, 2020

In zwei Spielzeiten für die Eintracht kam Torro auch aufgrund von Verletzungen nur auf 25 Einsätze und erzielte zwei Tore. Sein Vertrag in Frankfurt lief noch bis 2023, laut spanischen Medienberichten soll die Ablösesumme rund 2,5 Millionen Euro betragen.

"Gemessen an seinem technischen und körperlichen Leistungsvermögen waren die Einsatzzeiten für Lucas in den vergangen zwei Jahren sicher unbefriedigend. Immer als man das Gefühl hatte, er könnte sich festspielen, haben ihn Verletzungen oder der persönliche Schicksalsschlag mit dem Tod seines Bruders zurückgeworfen", sagte SGE-Sportdirektor Bruno Hübner: "Deswegen haben wir seinem Wunsch, in ein ihm schon bekanntes Umfeld zurückzukehren, entsprochen."

FC Basel gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

Eintracht Frankfurt steht heute eine echte Mammutaufgabe bevor: Gegen den FC Basel muss das Team von Adi Hütter einen 0:3 Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Die Partie wird um 21 Uhr im St. Jakobs-Park angepfiffen.

Kurz vor der Corona-Pause wurden die Frankfurter, die im letzten Jahr so begeistern konnten in der Europa League, eiskalt vom FC Basel erwischt. Die Schweizer trafen in Person von Frei, Bua und Campo. Frankfurt benötigt nun vier Tore, um direkt ins Viertelfinale einziehen zu können. Ab dem Viertelfinale wird die Europa League in Turnierform in zu Ende gespielt – pro Runde gibt es nur noch ein K.o.-Spiel.

