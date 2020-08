FC Basel gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League: Basel empfängt Frankfurt. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

steht heute eine echte Mammutaufgabe bevor: Gegen den muss das Team von Adi Hütter einen 0:3 Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Die Partie wird um 21 Uhr im St. Jakobs-Park angepfiffen.

Kurz vor der Corona-Pause wurden die Frankfurter, die im letzten Jahr so begeistern konnten in der , eiskalt vom FC Basel erwischt. Die Schweizer trafen in Person von Frei, Bua und Campo. Frankfurt benötigt nun vier Tore, um direkt ins Viertelfinale einziehen zu können. Ab dem Viertelfinale wird die Europa League in Turnierform in zu Ende gespielt – pro Runde gibt es nur noch ein K.o.-Spiel.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Basel gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir hier die Aufstellungen beider Teams.

FC Basel gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb: UEFA Europa League (Achtelfinal-Rückspiel) Datum: 06. August 2020 Uhrzeit : 21 Uhr Stadion : St. Jakobs-Park (Basel)

FC Basel gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Viele Fans unter Euch hätten unter "normalen“ Bedingungen sicherlich den Weg ins Stadion gesucht, doch durch das Corona-Virus sind keine Zuschauer in den Stadien zugelassen. Ihr fragt Euch bestimmt, wer das Spiel heute überhaupt überträgt.

FC Basel gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

DAZN geht ab ca. 20.50 Uhr auf Sendung, Euer Kommentator ist heute Jan Platte. Die Expertise kommt von Ralph Gunesch. Alternativ könnt Ihr auch die Goal Zone schauen, dort wird neben Frankfurt auch die andere Euro-League-Partie zur gleichen Anstoßzeit (Wolverhampton vs. ) übertragen.

Um das Spiel sehen zu können, müsst Ihr Euch bei DAZN registrieren. Als Neukunde könnt Ihr das Spiel sogar kostenlos sehen! Dafür einfach die DAZN-App auf Euer mobiles Endgerät herunterladen, Euch anmelden - und schon kann's losgehen. Die App ist kompatibel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4, die X-Box und den Smart-TV. Wer einen herkömmlichen TV besitzt, kann diesen mit einem HDMI-Kabel mit dem Laptop oder mit der PS4 verbinden und die Euro League auf dem großen Bildschirm verfolgen.

Basel gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen: Weitere Optionen

Zudem könnt Ihr die Partie auch im LIVE-STREAM von RTL auf TV-Now anschauen. Dafür ist ebenfalls ein Abonnement notwendig, alle Infos dazu findet Ihr unter diesem Link.

FC Basel gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM: Alle Links zum Download

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der DAZN-App:

FC Basel gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV sehen: Geht das?

Ja, das geht. Zum einen natürlich auf DAZN über Euren Smart-TV. Einfach die App kostenlos auf das Gerät laden und dann Basel vs. Frankfurt live auf dem Fernseher genießen.

Eine weitere Möglichkeit bietet RTL. Der Sender überträgt das Spiel zwischen Basel und Frankfurt nämlich heute live im Free-TV. Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung, ab 21 Uhr rollt bekanntlich der Ball.

FC Basel gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt heute Abend keine Zeit? Kein Problem, DAZN lädt die Highlights der Partie nur kurz nach Spielende auf der Plattform hoch. Wer möchte, der kann sich sogar das ganze Spiel im Re-Live gönnen.

DAZN überträgt ab Freitag auch Spiele der Champions League, einige davon exklusiv! Auch Topligen wie die , , La Liga und sind bei DAZN im Programm. Neben dem Fußball gibt es auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis. Nach dem Ablauf des Probemonats kostet das Portal monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

FC Basel gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Vereine, sobald diese veröffentlicht wurden!

FC Basel gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer unterwegs ist oder eine praktische Ergänzung zur Liveübertragung sucht, der kann beim kostenlosen LIVE-TICKER von Goal fündig werden. Hier erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit, was auf dem Rasen des St. Jakob-Parks passiert. Zusätzlich liefert der Ticker interessante Statistiken - schaut mal rein!

FC Basel gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick