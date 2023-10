Eintracht Frankfurt trifft am Donnerstag in der Conference League auf Helsinki. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Conference League 2023/24 gehen die Partien des dritten Spieltags der Gruppenphase über die Bühne. Dabei bekommt es Eintracht Frankfurt am Donnerstag (26. Oktober) mit HJK Helsinki zu tun. Der Anstoß der Begegnung in der Gruppe G erfolgt um 21 Uhr.

Zudem dient der Deutsche Bank Park als Schauplatz der Partie zwischen der SGE und dem finnischen Spitzenklub.

Eintracht Frankfurt und HJK Helsinki halten nach zwei Spieltagen bei drei Zählern und einem Punkt.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Eintracht Frankfurt vs. Helsinki im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Helsinki, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Eintracht Frankfurt – HJK Helsinki Wettbewerb Conference League, Gruppe G, 3. Spieltag Datum Donnerstag, 26. Oktober 2023 Uhrzeit 21 Uhr Ort Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

Eintracht Frankfurt vs. Helsinki im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die Conference League heute?

Eintracht Frankfurt vs. Helsinki im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Eintracht-Frankfurt-News

Eintracht Frankfurt nahm aus den bisherigen zwei Gruppenspielen drei Punkte mit.

Hierbei bezwang die Mannschaft von Dino Toppmöller in der ersten Heimpartie den FC Aberdeen mit 2:1.

Danach unterlagen die Adler am 5. Oktober bei PAOK Saloniki mit 1:2.

Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt

Grahl - Tuta, R. Koch, Smolcic, Nkounkou - Skhiri, Dina Ebimbe, M. Götze, Chaibi, Knauff - Marmoush

Getty Images

Helsinki-News

HJK Helsinki verspielte in beiden bisherigen Auftritten in der Gruppe G einen Vorsprung und hält bei einem Punkt.

Die Elf von Toni Korkeakunnas erlebte zuerst vor eigenem Publikum ein 2:3 gegen PAOK Saloniki.

Anschließend fuhr der amtierende Meister und Titelanwärter in Finnland ein 1:1 in Aberdeen ein.

Die Aufstellung von Helsinki:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Eintracht Frankfurt vs. Helsinki live anschauen: Nützliche Links