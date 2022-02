Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung – die Übertragung der Bundesliga

Am 24. Spieltag in der Bundesliga kommt es am Samstag um 18.30 Uhr zur Begegnung Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München. Hierbei gastiert der Spitzenreiter beim Zehnten. Die Adler und der FCB nahmen bisher 31 und 55 Punkte mit. Jedoch endete das erste Saisonduell der beiden Teams mit einem Auswärtssieg für die SGE.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Eintracht Frankfurt gewann allerdings mit einem 3:2 in Stuttgart am 5. Februar lediglich eines seiner letzten sechs Meisterschaftsspiele. Danach unterlag die Elf von Oliver Glasner bisher zuhause gegen Wolfsburg sowie in Köln.

Im Gegensatz dazu gewann der FC Bayern München unter anderem vier seiner letzten fünf Meisterschaftsspiele. Der einzige Punktverlust, das 2:4 in Bochum am 12. Februar, riss eine Serie von drei Siegen. Hierbei feierte die Elf von Julian Nagelsmann Dreier in Köln sowie bei der Hertha und einen Heimsieg gegen RB Leipzig. Am 20. Februar kehrte der Spitzenreiter daheim gegen Greuther Fürth auf die Siegerstraße zurück.

Heute um 18.30 Uhr kommt es zur Begegnung Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Startformationen und zum LIVE-TICKER.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern heute live: Die Eckdaten zur Partie am 24. Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München (live im STREAM bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 26. Februar 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält die alleinigen Rechte an allen Bundesliga-Begegnungen, die samstags über die Bühne gehen. Der Bezahlanbieter nutzt hierfür zahlreiche Kanäle, wobei Ihr die Übertragung des Spiels Eintracht gegen Bayern bei Sky Sport Bundesliga UHD oder Sky Sport Bundesliga 1 HD findet. Aber schreibt Euch nun die dazugehörigen Eckdaten auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga UHD / Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga UHD / Sky Sport Bundesliga 1 HD Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Jedoch können ausschließlich die Abonnenten von Sky das Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München im TV mitverfolgen. Genauer gesagt benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Hierfür stehen das Einzelabo für 27 Euro und eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro zur Auswahl. Ihr findet auf der Homepage des Pay-TV-Anbieters zahlreiche Infos.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern heute im LIVE-STREAM verfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Außerdem besteht die Möglichkeit, sich die Übertragung der Begegnung Eintracht gegen Bayern im LIVE-STREAM anzuschauen. Das trifft auf das vollständige Angebot von Sky zu. Hierfür könnt Ihr Euch zwischen zwei Optionen entscheiden.

Eintracht Frankfurt – FC Bayern heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Damit meinen wir unter anderem Sky Go. Hierbei müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Allerdings findet bei einem heutigen Erwerb des Bundesliga-Pakets die Freischaltung vermutlich nicht rechtzeitig statt. Allerdings könnt Ihr Euch in den Folgetagen eine Wiederholung der Ausstrahlung des Traditionsduells zwischen der Eintracht und dem FCB ansehen.

Mit Sky Ticket die Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München

Wenn Ihr die Übertragung des Matches Eintracht Frankfurt – FC Bayern München auf jeden Fall live mitverfolgen wollt, ist Euch mit dem Sky Ticket geholfen. Denn: Damit erfolgt die Aktivierung sofort und obendrein benötigt Ihr keine langfristige Bindung. Hierbei könnt Ihr mit dem Paket Supersport Monat das gesamte Sportprogramm im Live-Stream nutzen. Und das funktioniert mit zwei Geräten auf einmal.

Als Fußball-Fans kommt Ihr außerdem mit der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal und der englischen Premier League auf Eure Kosten. Wenn in den nationalen Wettbewerben gleichzeitig mindestens zwei Partien stattfinden, steht Euch ebenso eine Konferenz zur Verfügung. Überdies kommt Ihr in den Genuss der ATP World, der NHL, der Formel 1 und der PGA-Tour.

Wichtiger Heimsieg nach Rückstand! 👊



Die Highlights und Stimmen zum 4:1 gegen Fürth. 👇🎥 #FCBSGF — FC Bayern München (@FCBayern) February 22, 2022

Zu Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zusätzlich könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL hinsichtlich des Spiels Eintracht vs. Bayern im Bilde bleiben. Genauer gesagt informieren wir Euch zu sämtlichen Treffern, sonstigen wichtigen Torchancen, Karten sowie Wechseln. In diesem Zusammenhang verschicken wir zusätzlich Push-Nachrichten.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga heute live übertragen

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga UHD / Sky Sport Bundesliga 1 HD Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern heute live: Die Aufstellung

Ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff werden die Startformationen bekanntgegeben.