Eintracht Frankfurt gegen FC Basel heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Informationen zu Free-TV, Streaming und Co.

Eintracht Frankfurt trifft auf Basel. Hier gibt's alle Infos zum Hinspiel gegen die Schweizer und wo das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft.

bastelt wieder an einem großen Europa-Abenteuer. Der Europa-League-Halbfinalist der Vorsaison ist in diesem Wettbewerb wieder gut unterwegs - und nun steht das Achtelfinale für die Hessen an.

Die SGE muss am heutigen Donnerstag gegen den Schweizer Spitzenklub ran. Dabei wollen sich die Frankfurter eine gute Ausgangsposition für das zweite Duell verschaffen, dessen Termin ob der Ausbreitung des Coronavirus aber noch unklar ist. Nächsten Donnerstag in Basel wird es jedenfalls nicht stattfinden, die Partie wurde von den Schweizer Behörden abgesagt.

Nachdem sich die Eintracht in der Zwischenrunde souverän gegen Salzburg durchsetzte, wartet nun die nächste Aufgabe gegen ein Team aus einem Nachbarland. Anstoß in der Frankfurter Commerzbank-Arena ist am Donnerstag um 18.55 Uhr.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung von Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel heute live im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem gibt es hier rund eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Eintracht Frankfurt vs. FC Basel heute live: Das Achtelfinale der im Detail

Duell Eintracht Frankfurt - FC Basel Datum Donnerstag, 12. März 2020 | 18.55 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt ( ) Zuschauer 48.000 Plätze

In der vergangenen Saison schaffte es die SGE bis ins Halbfinale, in dem dann gegen den Schluss war. Gelingt es den Frankfurtern auch in dieser Saison, ähnlich weit oder vielleicht sogar noch weiter zu kommen?

Eintracht Frankfurt vs. FC Basel: Wird die Europa League heute im LIVE-STREAM übertragen?

Der Streaming-Dienst DAZN ist die neue Heimat der Europa League. Dort laufen alle Spiele des Wettbewerbs im LIVE-STREAM. Deshalb könnt Ihr auch Frankfurt gegen Basel live bei DAZN schauen!

Um 18.40 Uhr geht es bei DAZN los: Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch melden sich live und versorgen Euch mit den wichtigsten Informationen zum EL-Duell. Ab 18.55 Uhr laufen dann dort die 90 Minuten.

Frankfurt gegen Basel ist natürlich nicht die einzige Europa-League-Partie am Donnerstagabend, die auf DAZN gestreamt wird. Wer alle drei parallel stattfindenden Spiele gleichzeitig verfolgen möchte, für den gibt es die Konferenzschaltung GoalZone von DAZN.

Um das Einzelspiel oder die Konferenz schauen zu können, braucht Ihr jedoch ein Abonnement bei DAZN. Das gibt es für Neukunden einen Monat lang kostenlos zum Testen. Wenn Ihr also noch kein Abo besitzt, könnt Ihr Frankfurt gegen Basel gratis schauen!

Wenn Ihr nach dem Ablauf des Gratismonats von DAZN überzeugt seid, kostet die Mitgliedschaft 11,99 Euro im Monat. Ein Jahresabo ist für einmalig 119,99 Euro zu haben. Alle weiteren Details zu den Konditionen findet Ihr unter diesem Link.

Hier gibt's Antworten auf häufig gestellte Fragen zu DAZN:

Zeigt RTL heute Frankfurt gegen Basel im LIVE-STREAM?

DAZN ist nicht der einzige Anbieter, der sich die Übertragungsrechte an der Europa League gesichert hat. Auch der TV-Sender RTL zeigt pro Spieltag eine Partie des Wettbewerbs im Free-TV, entweder in seinem Hauptprogramm oder auf seinem Spartensender RTL Nitro.

Am Donnerstag hat sich RTL jedoch dazu entschieden, das Spiel von bei den in Glasgow zu übertragen. Das Frankfurter Duell gegen Basel wird deshalb nicht bei RTL übertragen.

Eintracht Frankfurt vs. FC Basel: Läuft die Europa League heute live im TV?

Wie bereits oben erwähnt hat nur RTL die Rechte, die Europa League in Deutschland im Free-TV zu zeigen. Da sich der Sender allerdings für das Leverkusen-Spiel entschieden hat, laufen die 90 Minuten aus Frankfurt nicht im Free-TV.

Die Zusammenfassungen der weiteren Spiele des Abends zeigt RTL jedoch ab 23 Uhr - und dann ist auch das SGE-Duell mit Basel mit dabei.

Eintracht Frankfurt vs. FC Basel heute live: Die Aufstellung

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff, der um 18.55 Uhr ertönt, legen beide Trainer ihre Mannschaftsaufstellungen vor. Ihr findet sie dann hier.

Eintracht Frankfurt vs. FC Basel: Die Highlights auf DAZN sehen

Bereits kurz nach dem Schlusspfiff in Frankfurt gibt es auf DAZN ein Video mit den Highlights des Spiels, das auf der Plattform abgerufen werden kann. Die besten Szenen könnt Ihr danach jederzeit schauen.

Wem das nicht reicht, der kann sich auch noch einmal das gesamte Spiel im Re-Live ansehen. Einzige Voraussetzung dafür ist wieder das gültige DAZN-Abonnement. Alle Infos zur Anmeldung findet Ihr unter diesem Link.

Die kostenlose DAZN-App für Euer Smartphone, Euer Tablet oder Eure Spielekonsole findet Ihr hier:

Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel heute: Hier gibt's den LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr seid heute unterwegs oder habt kein DAZN-Abo, mit dem Ihr das Spiel streamen könnt? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal die beste Möglichkeit, um die wichtigsten Infos aus Frankfurt mitzubekommen!

Alle wichtigen Szenen werden im Ticker ausführlich geschildert, zudem bekommt Ihr interessante Analysen und Statistiken. Und das Beste: Der TICKER ist kostenlos! Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin!

Eintracht Frankfurt vs. FC Basel heute live: Die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM im Überblick