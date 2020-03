Behörden sagen Europa-League-Rückspiel zwischen Basel und Eintracht Frankfurt ab

Erneut kann das EL-Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt nicht wie geplant stattfinden. Die Schweizer Behörden sagten das Duell jetzt schon ab.

Das für nächste Woche geplante Europa-League-Spiel zwischen dem und ist abgesagt worden. Das teilte der Schweizer Erstligist am Montag mit. Die Behörden hätten nach gemeinsamen Überlegungen entschieden, dass es besser sei, die für den 19. März geplante Partie im St. Jakob-Park in Basel nicht stattfinden zu lassen.

Grund sind die getroffenen Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Laut Basel-Statement hätten die Kantonspolizei Basel-Stadt und der Kantonale Krisenstab das Spiel abgesagt, weil zum einen mit zahlreichen Gästefans aus Frankfurt in der Stadt und rund um das Stadion gerechnet werden müsse, obwohl das Duell ohne Zuschauer ausgetragen werden sollte. Zum anderen wäre die Partie eine zusätzliche Belastung für das Gesundheitswesen der , das in dieser Krisenzeit bereits an seine Grenzen gekommen sei.

Wann findet das Spiel zwischen Basel und Frankfurt statt?

Die Frage, ob und wann das Duell nun an einem anderen Ort oder zu einem anderen Zeitpunkt ausgetragen wird, ließ der FC Basel in seiner Mitteilung unbeantwortet.

Bereits in der vorangegangen Runde war das Auswärtsspiel der Frankfurter bei RB Salzburg kurzfristig wegen einer Orkanwarnung vom regulären EL-Spieltag am Donnerstag auf den Freitag verlegt worden.