In der Ligaphase der Champions League finden die Partien des vierten Spieltags statt. Dabei bekommt es Napoli am Dienstag (4. November) mit Eintracht Frankfurt zu tun. Der Anpfiff der Partie in Süditalien erfolgt um 18.45 Uhr.

Als Austragungsort fungiert das Stadio Diego Armando Maradona. Sowohl Napoli als auch Eintracht Frankfurt haben nach drei Spieltagen jeweils drei Punkte zu Buche stehen.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Eintracht Frankfurt bei Napoli im LIVE STREAM und TV sehen könnt.

Eintracht Frankfurt bei Napoli heute im Live Stream und live im TV: DAZN oder Amazon Prime?

Ihr könnt Euch die Begegnung von Eintracht Frankfurt in Neapel bei DAZN als Einzelspiel sowie in der Konferenz ansehen. 20 Minuten vor dem Anstoß im Stadio Diego Armando Maradona, also um 18.25 Uhr, beginnen die Vorberichte. Der Kommentator in voller Länge steht noch nicht fest, in der Konferenz führt Euch Max Gross durch das Geschehen. Wollt Ihr die Champions League live im TV und im Stream genießen, ist das Unlimited Paket Pflicht. Ihr müsst dafür momentan 34,99 Euro (mit Jahresvertrag) bzw. 44,99 Euro auf den Tisch legen. Danach könnt Ihr die gratis Anwendung einrichten oder Euer TV-Gerät per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook koppeln.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt bei Napoli

Champions League - Champions League Diego Armando Maradona

Eintracht Frankfurt bei Napoli: Aufstellungen

News über Napoli

Napoli musste sich zuletzt bei der PSV Eindhoven mit 2:6 geschlagen geben.

Zuvor hatten die Hellblauen mit einem 2:1 gegen Sporting Lissabon erstmals in dieser Ligaphase gepunktet.

Zum Auftakt hatte die Mannschaft von Antonio Conte mit 0:2 bei Manchester City verloren.

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt schlitterte am 22. Oktober vor heimischer Kulisse in ein 1:5 gegen den FC Liverpool.

Davor hatten die Adlerträger mit demselben Ergebnis verloren – das 5:1 gegen Galatasaray zum Auftakt ist also nur mehr eine ferne Erinnerung.

Auf jeden Fall steht die Elf von Dino Toppmöller nach drei Spieltagen bei drei Zählern und benötigt beim punktgleichen Napoli dringend ein Erfolgserlebnis.

Form

Bilanz direkte Duelle

NAP Letzte 2 Spiele SGE 2 Siege 0 Unentschieden 0 Siege SSC Neapel 3 - 0 Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt 0 - 2 SSC Neapel 5 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 0/2

Eintracht Frankfurt bei Napoli: Die Tabellen

