Alice Kopp

Eintracht Frankfurt bei Napoli heute im Live Stream und live im TV: DAZN oder Amazon Prime?

Napoli trifft am Dienstag in der Champions League auf Eintracht Frankfurt. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Ligaphase der Champions League finden die Partien des vierten Spieltags statt. Dabei bekommt es Napoli am Dienstag (4. November) mit Eintracht Frankfurt zu tun. Der Anpfiff der Partie in Süditalien erfolgt um 18.45 Uhr.

Als Austragungsort fungiert das Stadio Diego Armando Maradona. Sowohl Napoli als auch Eintracht Frankfurt haben nach drei Spieltagen jeweils drei Punkte zu Buche stehen.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Eintracht Frankfurt bei Napoli im LIVE STREAM und TV sehen könnt.

Ihr könnt Euch die Begegnung von Eintracht Frankfurt in Neapel bei DAZN als Einzelspiel sowie in der Konferenz ansehen. 20 Minuten vor dem Anstoß im Stadio Diego Armando Maradona, also um 18.25 Uhr, beginnen die Vorberichte. Der Kommentator in voller Länge steht noch nicht fest, in der Konferenz führt Euch Max Gross durch das Geschehen. Wollt Ihr die Champions League live im TV und im Stream genießen, ist das Unlimited Paket Pflicht. Ihr müsst dafür momentan 34,99 Euro (mit Jahresvertrag) bzw. 44,99 Euro auf den Tisch legen. Danach könnt Ihr die gratis Anwendung einrichten oder Euer TV-Gerät per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook koppeln.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt bei Napoli

Eintracht Frankfurt bei Napoli: Aufstellungen

SSC Neapel vs Eintracht Frankfurt Aufstellungen

SSC NeapelHome team crest

4-3-3

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestSGE
32
V. Milinkovic-Savic
4
A. Buongiorno
13
A. Rrahmani
22
C
G. Di Lorenzo
3
Miguel Gutiérrez
99
A. Zambo Anguissa
8
S. McTominay
68
S. Lobotka
21
M. Politano
20
E. Elmas
19
Rasmus Höjlund
23
M. Zetterer
34
N. Collins
3
A. Theate
4
C
R. Koch
16
H. Larsson
21
N. Brown
27
Mario Götze
13
Rasmus Nissen
8
F. Chaibi
19
J. Bahoya
9
J. Burkardt

3-4-2-1

SGEAway team crest

NAP
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Conte

SGE
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Dino Toppmöller

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Napoli

Napoli musste sich zuletzt bei der PSV Eindhoven mit 2:6 geschlagen geben.

Zuvor hatten die Hellblauen mit einem 2:1 gegen Sporting Lissabon erstmals in dieser Ligaphase gepunktet.

Zum Auftakt hatte die Mannschaft von Antonio Conte mit 0:2 bei Manchester City verloren.

News über Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt schlitterte am 22. Oktober vor heimischer Kulisse in ein 1:5 gegen den FC Liverpool.

Davor hatten die Adlerträger mit demselben Ergebnis verloren – das 5:1 gegen Galatasaray zum Auftakt ist also nur mehr eine ferne Erinnerung.

Auf jeden Fall steht die Elf von Dino Toppmöller nach drei Spieltagen bei drei Zählern und benötigt beim punktgleichen Napoli dringend ein Erfolgserlebnis.

Form

NAP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

SGE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

NAP

Letzte 2 Spiele

SGE

2

Siege

0

Unentschieden

0

Siege

5

Erzielte Tore

0
Spiele über 2,5 Tore
1/2
Beide Teams haben getroffen
0/2

Eintracht Frankfurt bei Napoli: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt Ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Eintracht Frankfurt bei Napoli (Champions League) live anschauen: Nützliche Links

