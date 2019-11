Eden Hazard von Real Madrid: Ich sagte PSG mehrfach ab

In der kommenden Woche trifft Eden Hazard mit Real auf den Klub, der ihn mehrfach verpflichten wollten - und jedes Mal einen Korb bekam.

Superstar Eden Hazard vom spanischen Rekordmeister hat nach eigenen Angaben mehrfach ein Angebot von abgelehnt. Der Angreifer, der im Sommer für 100 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Blancos gewechselt war , sagte der L'Equipe über PSG-Avancen in der Vergangenheit: "Sie wollten mich mehrfach verpflichten. Aber ich wollte nicht in der für einen anderen Klub als Lille spielen. Darum habe ich ihnen stets abgesagt."

Der Linksaußen spielte insgesamt sieben Jahre lang für den und schaffte dort seinen internationalen Durchbruch. Mit dem Traditionsverein gewann er 2011 die französische Meisterschaft, ehe er ein Jahr später für 35 Millionen Euro zu Chelsea wechselte.

Real Madrid: Eden Hazard steht bis 2024 unter Vertrag

Ein Transfer nach Paris hätte zwar auch Vorteile gehabt, allerdings sei die Verbindung nach Lille stärker gewesen, so Hazard: "In meinem Kopf habe ich eine klare Vorstellung. PSG ist sicher ein Klub, mit dem man die gewinnen kann. Aber meine Pläne sahen anders aus. Falls ich einmal in die Ligue 1 zurückkehre, wird es zu Lille sein."

Noch allerdings dürfte ein Abschied des Kapitäns der belgischen Nationalmannschaft aus Madrid in weiter Ferne liegen: Hazards Vertrag bei Real läuft bis 2024 und nachdem ihn eine Oberschenkelverletzung zwischenzeitlich außer Gefecht gesetzt hatte, stand er zuletzt fünfmal in Folge in der königlichen Startelf.

Seine ansteigende Form zeigte er auch unlängst im belgischen Dress: Bei den beiden hohen Siegen in der EM-Qualifikation gegen (4:1) und Zypern (6:1) lieferte er insgesamt vier Scorerpunkte.

In der kommenden Woche trifft Hazard dann mit Real in der Champions League auf PSG (Dienstag, 21 Uhr im LIVE-TICKER). Das Hinspiel gewann Paris deutlich mit 3:0.