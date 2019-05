Premier League: Fans wählen Chelseas Eden Hazard zum Spieler des Jahres

Chelsea-Star Eden Hazard hat zum Ende der Saison eine weitere individuelle Auszeichnung erhalten: Die Fans der Premier League haben den Belgier zum besten Spieler der abgelaufenen Saison gewählt. Es ist nur einer von mehreren Titeln, die die herausragende Spielzeit des Angreifers unterstreichen.

34 Prozent der Stimmen bekam Hazard. Genug, um sich gegen Bernardo Silva, Raheem Sterling, Sergio Agüero (alle ), Sadio Mane und Virgil van Dijk (beide ) durchzusetzen. Bei dem von einem englischen Autohaus gesponserten Titel dürfen alle Fans abstimmen, anders als beim "PFA Players Player of the Year": Dort durften nur Premier-League-Spieler wählen, wobei diese Auszeichnung der niederländische Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk gewann.

