Eden Hazard lobt Chelsea-Neuzugang Christian Pulisic: "Kann einer der Besten werden"

Eden Hazard hinterlässt durch seinen Wechsel zu Real Madrid in London eine große Lücke. Christian Pulisic traut er zu, diese zu füllen.

Der zu Real Madrid abgewanderte Superstar Eden Hazard hält große Stücke auf seinen Chelsea-Nachfolger Christian Pulisic. Hazard erklärte gemäß The Associated Press, der ehemalige Dortmunder könne "einer der besten" Spieler werden.

Pulisic wechselte im Januar für 64 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund an die Stamford Bridge, verbrachte aber die Rückserie der abgelaufenen Saison noch beim BVB. Nun soll er in Chelseas Offensive Hazards Platz einnehmen. "Er kann in Zukunft einer der Besten werden", lobte Hazard: "Er kann ein Star sein. Nun spielt er bei einem der besten Klubs der Welt. Ein wirklich guter Spieler."

: Frank Lampard lobt Ex-BVB-Star Christian Pulisic

Pulisic steckt selbst voller Ehrgeiz. Auf eigenen Wunsch verkürzte er nach dem verlorenen Gold-Cup-Finale mit der US-Nationalmannschaft seinen Sommerurlaub und trainiert seit Dienstag mit seinem neuen Klub. Trainer Frank Lampard ist von dieser Einstellung begeistert: "Er hatte eine kurze Pause, wollte schnell zu uns zurückkommen, was ich sicherlich wertschätze. So wäre ich auch gewesen."

Wie Hazard sieht auch Lampard großes Potenzial bei Pulisic: "Es wird in seiner Karriere nur in eine Richtung gehen – nach oben. Er wird ein großer Transfer für Chelsea sein. Hoffentlich. Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten."