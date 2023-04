FIFA 24: Neues Logo, neuer Name! Video-Spiel heißt künftig EA Sports FC

EA Sports hat einen ersten Blick auf sein neu gestaltetes Fußballspiel veröffentlicht. Die 30-jährige Partnerschaft mit FIFA endet nächstes Jahr.

WAS IST PASSIERT? Das Ende der EA Sports-FIFA-Partnerschaft ist ein entscheidender Moment in der Geschichte der Sportspiele, und viele Fans des kultigen Fußballspiels haben sich gefragt, wie genau die neue Ausgabe aussehen wird. Die Entscheidung, das Spiel in EA Sports FC umzubenennen, wurde letztes Jahr getroffen, wobei Executive Vice President Cam Weber sagte, dass die neue unabhängige Marke "die gleichen großartigen Erfahrungen, Modi, Ligen, Turniere, Vereine und Athleten" beibehalten würde. "Ultimate Team, Karrieremodus, Pro Clubs und VOLTA Football werden alle dabei sein."

Jetzt hat EA Sports die neue Marke auf Twitter vorgestellt und geschrieben: "Wir können es kaum erwarten, euch im Juli die Zukunft des Fußballs zu zeigen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Um die Vorfreude auf das neue Spiel zu steigern, hat EA Sports eine neue Markenseite eingerichtet, auf der Fans und Spieler aufgefordert werden, "dem Club beizutreten". Mit der Ankündigung bestätigter Partnerschaften mit der Premier League, der Champions League, der Women's Champions League, der La Liga, der Bundesliga, der Ligue 1, der Serie A und verschiedenen anderen Wettbewerben scheint EA Sports FC in Bezug auf wichtige Lizenzen an das anzuknüpfen, was man in den letzten Jahren von FIFA-Spielen kannte.

Die auffälligste Änderung betrifft die Optik der neuen Markenidentität, die laut EA "von den Dreiecken inspiriert ist, die seit 30 Jahren Teil des EA SPORTS-Fußballs sind - von den isometrischen Polygonen, aus denen unser Spiel besteht, über die Chemiedreiecke in Ultimate Team bis hin zur Spieleranzeige in jedem Spiel".

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Die Enthüllung des neuen Markenlogos ist ein wichtiger Meilenstein in der Neuentwicklung des EA Sports-Fußballspiels. Einige Details wurden im Rahmen der Markteinführung bekannt gegeben, aber letztendlich hält EA Sports die Fans noch ein wenig länger hin, denn auf der Website heißt es "Erfahren Sie im Juli mehr".

In der Zwischenzeit wird die Marke EA SPORTS FC in den kommenden Tagen in mehr als 100 Spielen in den größten Ligen der Welt debütieren.