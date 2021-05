Dynamo Dresden vs. Türkgücü München heute live: TV, LIVE-STREAM, TICKER und mehr - die Übertragung der 3. Liga

Dynamo Dresden kann heute den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen. Alle Infos zum Spiel gegen Türkgücü im TV und STREAM gibt es hier.

Dynamo Dresden steht kurz vor dem direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Ein Sieg heute gegen Türkgücü München würde dafür genügen. Das Spiel wird um 14 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen.

Der Trainerwechsel zu Alexander Schmidt trug Früchte, Dynamo Dresden ist nur noch einen kleinen Schritt von der Rückkehr in die Zweitklassigkeit entfernt. Schon heute gegen Türkgücü München könnte Dynamo den Aufstieg klarmachen.

Helfen könnte dabei, dass es für den Gast aus der bayerischen Landeshauptstadt um nicht mehr viel geht. Der Klassenerhalt ist gesichert, die Planungen für die kommende Saison laufen bereits.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert die Infos zum Spiel.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Dynamo Dresden vs. Türkgücü München WETTBEWERB 3. Liga | 37. Spieltag ORT Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden ANSTOSS 14 Uhr (im LIVE-TICKER)

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München heute live sehen: Darum wurde das Spiel auf Sonntag verlegt

Eigentlich sollte das mögliche Aufstiegsspiel der Sachsen bereits gestern über die Bühne gehen, doch das Spiel wurde aus Sicherheitsbedenken um einen Tag verschoben. Hintergrund war die Ankündigung der Dynamo-Fans, sich für eine mögliche Aufstiegsparty - und unter Berücksichtigung sämtlicher Corona-Schutzmaßnahmen - vor dem Stadion zu versammeln. Das allein wäre kein Problem gewesen.

Doch da sich auch die "Querdenker-Szene" für Samstag zu einer Demonstration in Dresden angekündigt hatte, wurden zu große Menschenansammlungen befürchtet, weshalb das Spiel um 24 Stunden verlegt wurde.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Diese Verlegung brachte auch den MDR in die Bredouille. Denn für Samstag war die Übertragung des Spiels im Free-TV fest eingeplant, doch wie sieht es nach der Verlegung aus?

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München heute: So wird die 3. Liga übertragen

Die Übertragungsrechte an der 3. Liga liegen seit mehreren Jahren bei der Deutschen Telekom. Über MagentaSport zeigt das Unternehmen alle 380 Saisonspiele der dritthöchsten Spieklasse live, einzeln und regelmäßig auch in der Konferenz.

Aber auch die ARD hat sich einen Stück am TV-Kuchen der 3. Liga gesichert. An jedem Wochenende darf der öffentlich-rechtliche Sender über seine dritten Regionalprogramme ausgewählte Partien des Spieltags live übertragen.

So war es auch mit dem Dresden-Spiel und dem MDR am gestrigen Samstag geplant. Die kurzfristige Verlegung des Spiels um einen Tag sorgte aber für ein Problem. Denn für heute um 14 Uhr ist zwar ebenfalls eine "Sport im Osten"-Sendung geplant, aber dort ist die Live-Übertragung des Handball-Spiels zwischen dem SC Magdeburg und DHfK Leipzig vorgesehen. Ist das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Türkgücü München dennoch im Free-TV zu sehen?

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: Die Übertragung live im Free-TV im MDR

Die gute Nachricht zuerst: Ja, das Spiel ist im MDR zu sehen! Der Sender hat einen Weg gefunden, das mögliche Aufstiegsspiel von Dynamo zu zeigen. Hier kommt allerdings die schlechte Nachricht: Fans werden nicht die gesamten 90 Minuten verfolgen können.

Denn das Handball-Spiel bleibt ebenfalls Bestandteil der Sendung, die um 14 Uhr beginnt. Die Lösung ist eine Konferenz aus beiden Spielen. Innerhalb der Sendung wird also immer wieder zwischen Handball und Fußball hin- und hergeschaltet werden. So soll beiden Sportarten Rechnung getragen werden.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München heute live: Die Übertragung im TV bei MagentaSport

Wer das Spiel also im TV in voller Länge sehen will, der muss auf MagentaSport zurückgreifen. Um 13.45 Uhr beginnt der Sender mit seiner Vorberichterstattung, die von Anett Sattler moderiert wird. Kommentator der Begegnung ist Andreas Mann.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München live im TV und STREAM: Das kostet MagentaSport

MagentaSport ist ein Angebot der Deutschen Telekom, entsprechend sind die Preise so strukturiert, dass Bestandskunden der Telekom preisliche Vorteile bei der Buchung von MagentaSport genießen.

Wer bereits Telekom-Kunde ist, der kann MagentaSport für ein Jahr kostenlos hinzubuchen. Danach kostet das Angebot im Jahresabo 4,95 Euro monatlich.

Aber auch Fans, die keinen Telekom-Vertrag haben, können MagentaSport nutzen. Zur Wahl stehen das Monatsabo und das Jahresabo. Wer sich ganz flexibel nur für einen Monat binden will, der muss 16,95 Euro auf den Tisch legen. Wer sich gleich für ein ganzes Jahr bindet, den belohnt die Telekom mit einem deutlichen Preisnachlass. Nur 9,95 Euro kostet das Jahresabo pro Monat.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München: So holt Ihr Euch MagentaSport auf den Fernseher

Wer Telekom-Kunde ist und MagentaTV gebucht hat, der kann MagentaSport ganz bequem über den bestehenden Receiver nutzen. Alle anderen haben die Möglichkeit, bei Besitz eines Smart-TVs die entsprechende App auf dem Fernseher zu installieren.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Natürlich könnt Ihr das Spiel auch über die Wege des World Wide Web verfolgen - ganz egal, ob Ihr unterwegs seid oder vielleicht gar keine herkömmlichen TV-Anschluss zu Hause habt.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München heute kostenlos: Der LIVE-STREAM von Sport im Osten im MDR

Der MDR wurde von der Verlegung des Spiels - wie bereits beschrieben - kalt erwischt. Doch der Sender versucht, seinen Zusehern dennoch so weit wie möglich entgegenzukommen. Im TV mag das Spiel zwar nicht über die vollen 90 Minute zu sehen sein, aber im Internet sehr wohl - und zwar völlig kostenlos.

Denn das Spiel wird im Einzelstream auf der Homepage von "Sport im Osten" gezeigt. Zur Website gelangt Ihr über diesen Link. Zudem ist das Spiel auch über die kostenlose "SpiO"-App zu sehen, die für alle gängigen Smartphones und Tablets zur Verfügung steht.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München heute: Der LIVE-STREAM von MagentaSport

Natürlich bietet auch MagentaSport die Begegnung im LIVE-STREAM an. Ob Computer, Smartphone, Tablet oder auch über verschiedene TV-Sticks auf dem Fernseher - die Möglichkeiten, das Spiel heute zu sehen, sind vielfältig. Dafür müsst Ihr Euch nur die entsprechende App auf Euer Gerät laden - oder, Ihr nutzt Euren Internetbrowser.

Alle Infos zu MagentaSport gibt es auch unter diesem Link.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München heute: Der LIVE-TICKER zur 3. Liga von Goal

Hautnah dabei an der möglichen Aufstiegsentscheidung seid Ihr auch im LIVE-TICKER von Goal. Alle wichtigen Szenen der Partie bekommt Ihr zügig geliefert.

Dynamo Dresden vs. Türkgücü München heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen verkündet sind, bekommt Ihr sie hier nachgereicht.