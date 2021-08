Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der DFB-Pokal übertragen

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Dresden auf Paderborn. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Zweitligaduell in der 1. Runde des DFB-Pokals: Dynamo Dresden empfängt den SC Paderborn. Die Partie wird heute um 20.45 Uhr angepfiffen.

Der Aufsteiger Dynamo Dresden hat mit dem Ligakonkurrenten SC Paderborn ein relativ schweres Los gezogen. Für unterklassige Teams sind die Einnahmen des Pokals enorm wichtig, ein Sieg heute spült also wichtiges Geld in die Vereinskassen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind. Außerdem sagen wir Euch, was Sky Ticket so anbietet.

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zum DFB-Pokal

Wettbewerb : DFB-Pokal (1. Runde)

: DFB-Pokal (1. Runde) Datum : Freitag, 06. August 2021

: Freitag, 06. August 2021 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort: Dresden

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal übertragen

Wir haben erfreuliche Nachrichten für alle Fußball-Fans, denn die 1. Runde des DFB-Pokals beginnt und ihr könnt jedes Spiel live im TV und LIVE-STREAM verfolgen! Sky, ARD und Sport1 besitzen die Übertragungsrechte, wobei Sky jedes Spiel zeigen wird. Wer Dresden vs. Paderborn überträgt, erfahrt Ihr jetzt.

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute live im TV sehen: So geht's

Sky wird Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute live und exklusiv im Pay-TV übertragen! Ab 20 Uhr könnt ihr die Vorberichte zum DFB-Pokal verfolgen. Ihr könnt entweder das Einzelspiel auf Sky Sport 3 oder die Konferenz auf Sky Sport 1 schauen. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Angeboten.

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute im LIVE-STREAM anschauen

Wer unterwegs ist, der muss keine Sekunde des Spiels verpassen, denn Sky wird den DFB-Pokal auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket übertragen. Zudem könnt Ihr das Einzelspiel über Onefootball schauen. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

Sky Ticket zeigt den DFB-Pokal: Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute live sehen

Ihr habt kein Sky-Abonnement und wollt dennoch den DFB-Pokal sehen? Dann habt Ihr eine besondere Option: Über Sky Ticket könnt Ihr mindestens einen Monat lang die 1. und 2. Bundesliga im Stream verfolgen. Selbstverständlich wird auch der DFB-Pokal komplett via Sky Ticket übertragen. Der Vorteil ist, dass Ihr das Ticket jederzeit kündigen könnt.

Hier findet Ihr alle Informationen und könnt Euch auch blitzschnell anmelden.

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Dresden gegen Paderborn könnt ihr zum Beispiel via Sky Go verfolgen. Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde von Sky habt Ihr also immer Zugriff auf die App. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann es losgehen!

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute im LIVE-STREAM: Onefootball

Sky hat eine Kooperation mit Onefootball, durch welche Ihr für 3,99 Euro das Einzelspiel über die App schauen könnt. Hier geht’s zu Onefootball.

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn live: Den DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER verfolgen

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel und zum DFB-Pokal. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über erzielte Tore, vergebe Chancen und verteilte Karten – schaut mal rein!

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Dynamo Dresden bisher 16 Spiele (wettbewerbsübergreifend) SC Paderborn 7 Siege 5 4 Remis 4 22 Tore 23 11,3 Mio. Euro Marktwert 15,2 Mio. Euro Kevin Ehlers (1 Mio. Euro) wertvollster Spieler Robin Yalcin (2 Mio. Euro)

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick