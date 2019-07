Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Ticker und Co. - so wird die 2. Bundesliga übertragen

Das Warten hat endlich ein Ende! Der erste Spieltag der 2. Bundesliga läuft und Dresden empfängt Nürnberg. Goal erklärt, wo das Spiel zu sehen ist.

Die Saison in der 2. ist eröffnet! Am heutigen Samstag empfängt den am ersten Spieltag. Anpfiff der Begegnung ist um 13 Uhr im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion.

Für den Club aus Nürnberg beginnt damit die Mission Wiederaufstieg, nachdem das Team in der vergangenen Saison als Letzter der ersten Liga den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste. Gastgeber Dresden war hingegen zuletzt in der Saison 1994/95 erstklassig vertreten.

Los geht's! Der erste Spieltag der ist live im TV und LIVE-STREAM zu sehen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Dresden gegen Nürnberg läuft. Zudem präsentieren wir Euch die Aufstellungen, sobald sie bekannt sind.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Nürnberg: Die Daten zum Auftakt der 2. Bundesliga

Duell Dynamo Dresden vs. 1. FC Nürnberg Datum Sa., 27. Juli 2019 | 13 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Zuschauer 32.066 Plätze

Dynamo Dresden vs. 1. FC Nürnberg: Wo wird das Spiel der 2. Bundesliga heute Mittag live im TV übertragen?

In der Rechtevergabe des deutschen Profifußballs kommt es immer wieder zu Veränderungen, verständlich, wenn der ein oder andere Fan den Überblick verliert. Deswegen erklärt Euch Goal, wo die heutige Partie zu sehen ist.

Dresden gegen Nürnberg läuft heute live und in kompletter Länge beim Pay-TV-Sender Sky. Der Kanal Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 4 sowie die jeweiligen HD-Kanäle übertragen das Geschehen ab 12.45 Uhr. Kommentiert wird das Ganze von Hansi Küpper.

Wer sich das Spiel anschauen will, muss jedoch Sky-Kunde sein. Das Abo mit dem Bundesliga-Paket gibt es ab 19,99 Euro monatlich. Unter diesem Link könnt Ihr Euch über die verschiedenen Pakete, die Sky anbietet, informieren.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Nürnberg: Wird das Zweitligaspiel heute Mittag auch per LIVE-STREAM gezeigt?

Nachdem sich Sky die Übertragungsrechte am Spiel sichern konnte, darf der Sender sein Programm auch im Netz zeigen. Bei Sky Go läuft Dresden gegen Nürnberg ab 12.45 im LIVE-STREAM.

Jeder Sky-Abonnent kann sich mit seinen Zugangsdaten auf Sky Go einloggen und die Streams auch unterwegs schauen. Mit Sky Ticket bietet das Münchner Unternehmen zudem eine etwas günstigere Alternative an, auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können.

Dort ist das Bundesliga-Paket für 9,99 Euro im ersten Monat zu haben, anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich. Genauere Details findet Ihr unter diesem Link.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Nürnberg: Die Aufstellungen

Aufstellung Dynamo Dresden:

Trainer Fiel schickt seine Dynamo im Auftaktspiel gegen Nürnberg in einem 4-2-3-1 auf den Platz.

Broll - Wahlqvist, Jannik Müller, Ehlers, Löwe - Nikolaou, Burnic - Kreuzer, Atik, Horvath - Kone

Aufstellung 1. FC Nürnberg:

Das Team von Damir Canadi beginnt die Mission Wiederaufstieg in einem 4-5-1.

Mathenia - Margreitter, Valentini, Handwerker, Sörensen - Jäger, Dovedan, Hack, Erras, Behrens - Ishak

Dynamo Dresden vs. 1. FC Nürnberg: DAZN zeigt Euch die Highlights der Partie

Wenn Euch das Sky-Abo zu teuer ist, Ihr aber trotzdem über die wichtigsten Szenen der Partie mitreden wollt, empfehlen wir Euch das DAZN-Abo. Der Streaming-Anbieter zeigt Euch schon ab 15.30 Uhr die Highlights zwischen Dresden und Nürnberg.

Das DAZN-Abo gibt es für 11,99 Euro monatlich oder in der DAZN-Dauerkarte für 119,99 Euro für ein Jahr. Ihr könnt das Angebot sogar erst einmal einen Monat lang kostenlos testen und Euch anschließend entscheiden, ob Ihr es wahrnehmen wollt.

Sobald die 1. Bundesliga losgeht, könnt Ihr auf DAZN sogar alle Freitags- und Montagsspiele live und exklusiv sehen. Welche das genau sind, haben wir Euch in einer Übersicht zusammengestellt.

Alles, was Ihr über die Anmeldung bei DAZN wissen müsst, lest Ihr hier.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Nürnberg: Goal schreibt Euch einen TICKER

Der 1. Spieltag der 2. Bundesliga wird natürlich auch von Goal verfolgt. auf unserer Seite findet Ihr einen LIVE-TICKER mit den aktuellsten Geschehnissen, Zahlen und Statistiken zum Spiel

Klickt Euch einfach über diesen Link direkt zum Ticker. Das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos.