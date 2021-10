Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli live: DFB-Pokal JETZT im LIVE-TICKER - 2:3 (Verlängerung)

In der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es zum Duell Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli. Goal begleitet das Match hier und heute im LIVE-TICKER.

Zwei Zweitligisten versuchen heute, in das Achtelfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Dynamo Dresden hat um 18.30 Uhr den FC St. Pauli zu Gast. Goal begleitet das Duell hier im kostenlosen LIVE-TICKER.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER - 2:3 (0:0)

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli Tore 0:1 Paqarada (63.), 1:1 Daferner (65.), 1:2 Dittgen (72.), 2:2 Ziereis (Eigentor, 74.), 2:3 Buchtmann (101.) Startelf SGD Broll - Becker, Akoto, Aidonis, Löwe - Will, Herrmann - Schröter, Königsdörffer, Mörschel - Sohm Startelf Pauli Smarsch - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Aremu - Irvine, Kyereh, Hartel - Burgstaller, Dittgen Gelbe Karten Herrmann (45.), Kyereh (45.), Mörschel (61.), Zander (82.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Toooooor! Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli 2:3 | Torschütze: Buchtmann

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Wechsel bei Pauli

96. | Nächster Wechsel bei den Gästen, Etienne Amenyido kommt für Maximilian Dittgen.

95. | Medic passt durch die Schnittstelle in den Lauf von Dittgen, der frei durchbricht. Doch dann folgt der Pfiff - der Stürmer steht hauchdünn im Abseits.

93. | Akto setzt sich auf der rechten Seite gegen zwei Gegenspieler stark durch, bleibt dann aber mit seiner Flanke hängen.

91. | Die Verlängerung läuft.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Verlängerung

Nach 45 langweiligen Minuten hat sich im zweiten Durchgang eim dramatisches Spiel mit vier Treffern innerhalb von zehn Minuten entwickelt. Am Ende hatten sowohl Dresden als auch der FCSP den Siegtreffer auf dem Fuß.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Ende der 90 Minuten

Abpfiff! Nach 90 Minuten geht es in die Verlängerung. Wir hoffen, ihr habt Zeit mitgebracht. Dieser Pokal! 🤯#fcsp | #sgdfcsp | 2:2 pic.twitter.com/fDbYtDbZeu — FC St. Pauli (@fcstpauli) October 27, 2021

90.+3. | Es bleibt beim 2:2. Das Spiel geht in die Verlängerung.

90.+3. | Nun hat St. Pauli noch die große Chancre zum Siegtreffer. Paqarada verlagert das Spiel von links nach rechts, wo Dzwigala dann zum direkten Abschluss kommt. Löwe fälscht noch an, aber Broll bekommt trotzdem die Fingerspitzen dran.

90. | Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

89. | Schröter überläuft auf der rechten Seite Hartel, bekommt dann aber im Strafraum den Querpass nicht zum Mitspieler. St. Pauli klärt zu kurz und Kade kommt zum Nachschuss, der hauchdünn links am Tor vorbeigeht.

87. | Es ist in der Schlussphase ein sehr wildes Spiel. Beiden Seiten gelingen nur noch wenige kontrollierte Offensivaktionen.

85. | Und Dzwigala will gleich einmal den Überraschungsmoment sorgen, Paqarada bedient ihn mit einer flachen Freistoßvariante in den Strafraum. Doch der Pole trifft mit dem direkten Abschluss das Außennetz.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Wechsel bei Pauli

84. | Adam Dzwigala kommt auf der rechten Seite für Luca Zander.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

82. | Zander lässt gegen Löwe das Bein stehen und sieht Gelb.

81. | Schon in der 1. Runde ging St. Pauli in Magdeburg zwei Mal in Führung, kassierte aber auch da zweifach den Ausgleich. Am Ende war es dann Burgstaller, der die Hamburger jubeln ließ.

79. | Mörschel kommt von links und kann zwei Gegenspieler abschütteln. Doch sein Drehschuss aus 17 Metern fliegt deutlich rechts am Kasten vorbei.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Wechsel bei Dresden

77. | Michael Sollbauer ersetzt Tim Becker.

75. | 60 Minuten war hier kaum etwas los und dann treffen beiden Team innerhalb von zehn Minuten gleich vierfach.

Toooooor! Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli 2:2 | Torschütze: Ziereis (Eigentor)

73. | Toooor! DYNAMO DRESDEN - FC St. Pauli 2:2. Dynamo schlägt erneut sofort zurück. Seo trippelt sich energisch in den Gästestrafraum und passt nach rechts zu Schröter, der den schnellen Abschluss sucht. Philipp Ziereis will blocken, klärt aber durch die Beine seines Keepers Smarsch ins eigene Tor.

74.: Nicht schon wieder! Dynamo findet die direkte Antwort, #Ziereis trifft nach einer flachen Hereingabe von Schröter ins eigene Tor. #fcsp | #sgdfcsp | 2:2 — FC St. Pauli (@fcstpauli) October 27, 2021

Toooooor! Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli 1:2 | Torschütze: Dittgen

71. | Tooor! Dynamo Dresden - FC ST. PAULI 1:2. Nun wieder St. Pauli. Paqarada bringt von der linken Seiten den Freistoß scharf in die Mitte, keine steht bei Maximillan Dittgen, der den Ball per Kopf wuchtig ins lange Eck versenkt.

70. | Das ging jetzt aber schnell. Da schien der Favorit sich gerade auf die Siegerstraße gebracht zu haben, da schlägt der Topscorer der Dresdner kurz nach seiner Einwechslung eiskalt zu.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Wechsel bei Pauli

66. | Wechsel bei den Gästen, Christopher Buchtmann übernimmt für Daniel-Kofi Kyereh.

Toooooor! Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli 1:1 | Torschütze: Daferner

66.: Mist! Das gibt es doch nicht. Dynamo antwortet fast im Gegenzug. Der gerade eingewechselte Daferner trifft. #fcsp | #sgdfcsp | 1:1 — FC St. Pauli (@fcstpauli) October 27, 2021

66. | Toooor! DYNAMO DRESDEN - FC St. Pauli 1:1. Die Hausherren liefern die direkte Antwort. Da schien der Angriff zunächst schon gelaufen, doch Benatelli verliert den Ball beim Rausspielen. Löwe zieht nach links und flankt durch den Strafraum, Christopf Daferner nimmt den Ball am zweiten Pfosten volley und versenkt die Kugel links im langen Eck.

Toooooor! Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli 0:1 | Torschütze: Paqarada

63. | Tooor! Dynamo Dresden - FC ST. PAULI 0:1. Benatelli verlagert das Spiel auf die rechte Seite zu Zander, der hoch in den Strafraum flankt. Irvine und Kyereh gewinnen ihre Kopfballduelle und so bekommt Leart Paqarada aus zwölf Metern freie Schussbahn und trifft unten links.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Wechsel bei Dresden

63. | Und Jong-Min Seo kommt für Ransford-Yeboah Königsdörffer.

62. | Christoph Daferner übernimmt für Pascal Sohm.

62. | Dreierwechsel bei Dynamo, Julius Kade - der Siegtorschütze aus der 1. Runde - ersetzt Luca Herrmann.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

61. | Heinz Mörschel setzt gegen Benatelli am Strafraum der Gäste etwas zu heftig nach und sieht Gelb.

59. | Schröter hat über die rechte Seite Platz, er will zu Mörschel passen. Irvine geht dazwischen und klärt auf Kosten einer ersten Dresdner Ecke an diesem Abend.

57. | Burgstaller trifft nach Kopfballablage von Irvine aus sechs Metern. Die Gäste jubeln. Doch dann kommt der Hinweis vom Linienrichter, dass Burgstaller vor dem Schuss den Ball mit den angelegten Arm mitgenommen hatte. Der Treffer zählt nicht.

55. | Benatelli bemüht sich um mehr um direkte Pässe in die Spitze. Da hatte Timo Schultz nach der ersten Halbtzeit wohl Handlungsbedarf gesehen.

53. | Wieder Zander, wieder Mörschel - dieses Mal gibt es Freistoß für Dresden auf der linken Seite. Die Freistoßhereingabe von Löwe ist dann aber zu kurz und harmlos.

51. | Paqarada schickt mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte Dittgen. Broll kommt aus dem Strafraum, kann sich aber gegen den Stürmer nicht behaupten. Der Keeper hat aber Glück, dass ihm Aktoo zur Seite springt und die Situation dann bereinigt.

49. | Die Ecke von Hartel landet durch Dresdens Becker im Fünfmeterraum vor den Füßen von Dittgen, der aber nicht schnell genug reagieren kann.

48. | Wie schon im ersten Durchgang liefern sich Mörschel und Zander ein heißes Luftduell. Dieses Mal hat der Hamburger die Oberhand, Mörschel bleibt kurz liegen, steht schnell aber wieder.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Wechsel

46. | Bei den Gästen kommt Rico Benatelli zum Einsatz gegen seinen Ex-Klub. Er übernimmt den Part von Afeez Aremu im defensiven Mittelfeld.

46. | Das Spiel läuft wieder. Keine Wechsel bei Dresden.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeit | Nach 45 weitgehend ereignislosen Minuten bekommt das Spiel erst nach dem Pausenpfiff durch das hitzige Duell zwischen Kyereh und Herrmann etwas Pokalwürze. Ansonsten gelingt es der SGD die zuletzt so offensivstarken Hamburger nicht in die gefährlichen Räume eindringen zu lassen, Dresden verdient sich zur Halbzeit das 0:0.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Halbzeit

Pause in Dresden! Es geht mit einer Rudelbildung in die Kabine, #Kyereh und Herrmann waren aneinander geraten, beide sehen die Gelbe Karte.



Die #Kiezkicker haben deutliche Feldvorteile, tun sich aber schwer damit, sich klare Torchancen zu erspielen.#fcsp | #sgdfcsp 0:0 pic.twitter.com/7HF0fV3TZQ — FC St. Pauli (@fcstpauli) October 27, 2021

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Gelbe Karten mit dem Halbzeitpfiff

45.+3. | Doch mit dem Pausenpfiff wird es auf einmal hektisch. Daniel-Kofi Kyereh und Luca Herrman kommen sich die Quere. Beide sehen Gelb!

45.+1. | Pause im Rudolf-Harbig-Stadion.

45. | Es gibt eine Minute Nachspielzeit.

43. | Kyereh stoppt im Strafraum den Ball und legt die Kugel zurück in den Rückraum. Burgstaller sucht aus 17 Metern mit dem Außenrist den Abschluss, der Schuss dreht aus der Mitte weg. Broll muss sich strecken, hat dann aber keine größeren Probleme.

41. | Königsdörffer behauptet auf der linken Seite den Ball und flankt hoch durch den Fünfmeterraum. Doch Smarsch und Paqarada kontrollieren den Raum hinterm zeiten Pfosten und lassen Herrmann nicht zum Abschluss kommen.

39. | Kyereh dringt von rechts in den Strafraum ein, bleibt dann nach einem Haken früh hängen und verliert den Ball.

37. | Nun stört St. Pauli wieder höherstehend, doch im letzten Drittel geht bei den Gästen weiter nicht viel. Burgstaller hängt in der Luft. Hartel und Irvine haben über die Außen wenig Bindung zum Spiel.

35. | Und Zander steht gleich wieder im Mittelpunkt, er flankt von rechts zentral vor das Tor. Broll kommt aus seinem Kasten und fischt die Kugel vor Dittgen aus der Luft.

34. | Zander steht wieder und kann das Spiel erst einmal fortsetzen.

32. | Zander bekommt im Luftduell mit Mörschel den Ellenbogen des Gegenspielers ins Gesicht und muss benommen auf dem Platz behandelt werden.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Noch keine Tore

31' Akoto fasst sich ein Herz: Dynamos Verteidiger schnappt sich im Mittelfeld die Kugel, marschiert einfach mal drauf los und zieht von der Strafraumgrenze ab - rechts vorbei. Mehr davon! #SGDFCSP 0:0 #sgd1953 — SGD-Liveticker (@SGD_Liveticker) October 27, 2021

30. | Akoto schnappt sich nach einem gewonnenen Zweikampf von Will im Mittelkreis die Kugel, marschiert durch die gegnerische Hälfte und sucht dann aus gut 20 Metern den Abschluss. Der Schuss geht einen guten Meter rechts am Tor vorbei, Smarsch muss nicht eingreifen.

28. | Interessant ist das Duell zwischen Pagarada und Schröter auf der rechten Dresdner Seite. Der St.-Pauli-Verteidiger hat durchaus das eine oder andere Problem mit dem Gegenüber.

26. | Im Moment geht dem Spiel mehr und mehr das Tempo aus.

24. | Sohm hebt gegen Medic im Strafraum ohne jede Berührung zur Schwalbe ab, merkt aber sein Fehlverhalten und steht gleich wieder. So kann der Schiedsrichter die Verwarnung auch stecken lassen.

22. | Der Ballbesitzanteil liegt knapp oberhalb der 50 prozent zugunsten der Hausherren. Torschüsse (1:1) und gewonnene Zweikämpfe (8:8) spiegeln das ausgeglichene Spiel gut wieder. Richtige Torchancen gibt es weiter keine.

20. | Mörschel zieht vom linken Strafraumeck in die Mitte und sucht aus der Drehung den Abschluss. Der Schuss aus 16 Metern geht einen guten Meter links am Tor vorbei.

18. | Das Spiel befindet sich immer noch im Gleichgewicht, noch kann hier keines der beiden Teams die Initiative an sich reißen. Das dürfte die SGD erst einmal als Erfolg verbuchen.

16. | Broll spiel hinten raus und Will passt, ohne zur Seite zu gucken, quer. Er hat mächtig Glück, dass Dittgen den Ball nicht unter Kontrolle bekommt. Ansonsten wäre der Gäste-Stürmer frei durch gewesen.

15' Dynamo ist nun gut drin in der Partie, muss aber bei Tempogegenstößen aufpassen. Da nämlich zeigen sich Gäste u.a. hellwach. #SGDFCSP 0:0 #sgd1953 — SGD-Liveticker (@SGD_Liveticker) October 27, 2021

14. | Dittgen trifft, aber das Tor zählt nicht, weil Vorlagengeber Kyereh beim Pass von Burgstaller im Abseits steht.

13. | Schröter gewinnt auf der rechten Seite das Laufduell mit Paqarada und passt mit Übersicht in den Rückraum, wo aber gleich zwei Mitspieler den Abschluss verpassen.

11. | Hartel passt in die Tiefe in den Lauf von Burgstaller, der sich aber im Duell mit Broll und Aidonis nur mit unfairen Mitteln behaupten kann.

10. | Aremu lässt sich in der Vorwärtsbewegung von Mörschel erfolgreich stören, Dynamo will schnell kontern. Am Ende landet die lange Flanke von Schröter im Toraus.

8. | St. Pauli ist um Spielkontrolle bemüht. Doch noch steht Dynamo gut in den Räumen und lässt defensiv nichts anbrennen.

6. | Alexander Schmidt hat im Vergleich zum Schalke-Spiel taktisch umgestellt und setzt auf Viererkette mit Akto und Aidonis in der Zentrale.

4. | Schröter passt aus dem rechten Halbfeld in die Tiefe. Smarsch ist aber aufmerksam, kommt raus und ist vor Mörschel am Ball.

2. | Die Hamburger haben die erste Torannäherung des Abends. Medic köpft die Ecke von Paqarada deutlich am langen Pfosten vorbei ins Aus.

1. | Das Spiel vor 16.000 Zuschauern läuft. Schiedsrichter ist Sven Waschitzki.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Anpfiff

1' St. Pauli stößt an, der Ball rollt - Dynamo mit dem K-Block im Rücken. Forza! #SGDFCSP 0:0 #sgd1953 — SGD-Liveticker (@SGD_Liveticker) October 27, 2021

vor Beginn | Dynamo siegte in der 1. Runde gegen Ligakonkurrenten Paderborn durch ein spätes Kade-Tor mit 2:1. St. Pauli gewann glücklich in Magdeburg mit 3:2, Burgstaller sorgte für die Entscheidung im zweiten Durchgang. Der FCM hatte am Ende aber 45 (!) Torschüsse zu Buche stehen.

vor Beginn | Beide Teams trafen vor dreieinhalb Wochen bereits in der Liga aufeinander. St. Pauli siegte in einer einseitigen Partie mit 3:0. Buchtmann sorgte früh für die Führung, Burgstaller und Beifuss erzielten im zweiten Durchgang die weiteren Treffer.

vor Beginn | Doch die Dresdner dürfen auf eine Negativstatistik beim Gegner hoffen. Zuletzt kam der FCSP in der Saison 2005/06 über die zweite Runde hinaus, seitdem war zumeist sehr früh und nicht immer sonderlich rühmlich das Aus im Pokal besiegelt. 2006 scheiterte der damalige Regionalligist erst im Halbfinale an den Bayern.

vor Beginn | Dynamo hingegen erlebte zuletzt einen Formeinbruch. Nach gutem Saisonstart verlor die SGD fünf der letzten sechs Partien und stürzte auf den 12. Platz der Tabelle ab. Der Aufsteiger nimmt heute so gern die Rolle des Außenseiters ein.

vor Beginn | St. Pauli ist derzeit in der Liga das Maß aller Dinge. Die Hamburger haben sich nach zuletzt fünf Siegen in Folge an der Spitze der Tabelle etabliert, 18:4 Tore untermauern das enorme Offensivpotenzial bei den Kiezkickern.

vor Beginn | Timo Schultz vertraut im Prinzip der Elf vom Wochenende. Der Coach hatte sich aber schon vor der Saison festgelegt, dass im Pokal Smarsch zwischen den Pfosten steht. Und so muss Stammkeeper Vasilj heute zuschauen.

vor Beginn | Der FCSP ist mit dieser Startelf angereist: Smarsch - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Irvine, Aremu, Kyereh, Hartel - Burgstaller, Dittgen.

vor Beginn | Bei den Hausherren sitzt Topscorer Daferner heute nur auf der Bank, genau wie Sollbauer und Stark. Dafür beginnt Alexander Schmidt im Vergleich zum 0:3 auf Schalke mit Herrmann, Sohm und Königsdörffer.

vor Beginn | Dresden beginnt wie folgt: Broll - Becker, Akoto, Aidonis, Löwe - Herrmann, Will - Schröter, Mörschel, Königsdörffer - Sohm.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Runde des DFB-Pokals zur Begegnung Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli live: Die Aufstellung

Aufstellung Dynamo Dresden:

Broll - Becker, Akoto, Aidonis, Löwe - Will, Herrmann - Schröter, Königsdörffer, Mörschel - Sohm

Aufstellung FC St. Pauli:

Smarsch - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Aremu - Irvine, Kyereh, Hartel - Burgstaller, Dittgen

Mit dieser Startelf wollen die #Kiezkicker in Dresden ins @DFB_Pokal -Achtelfinale einziehen:



Smarsch

Ziereis

Irvine

Burgstaller

Dittgen

Aremu

Kyereh

Medić

Zander

Paqarada

Hartel #fcsp | #sgdfcsp pic.twitter.com/1F5T1WsCYA — FC St. Pauli (@fcstpauli) October 27, 2021

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dynamo Dresden und der FC St. Pauli treffen erstmals im DFB-Pokal aufeinander. Alle bisherigen 15 Pflichtspielduelle zwischen diesen beiden Mannschaften fanden in der 2. Liga statt. In diesen 15 Spielen ging Dynamo viermal und St. Pauli siebenmal als Sieger vom Platz, bei vier Unentschieden.

Dynamo Dresden feierte alle vier Siege gegen St. Pauli in Heimspielen und traf in jedem der bisherigen sieben Heimspiele gegen den FC St. Pauli (insgesamt 12 Tore – im Schnitt 1.7 Tore pro Heimspiel).

In den letzten beiden Pflichtspielen gegen Dynamo Dresden blieb der FC St. Pauli ohne Gegentor, in den ersten 13 Duellen war das den Kiezkickern insgesamt nur einmal gelungen.

Duelle zweier Zweitligisten gab es in dieser Saison des DFB-Pokals in der ersten Runde gleich drei und damit mehr als in der gesamten Vorsaison (2). Bei den Duellen in dieser Pokalsaison kam stets das Heimteam eine Runde weiter (Dynamo Dresden, Hansa Rostock und Ingolstadt).

Dynamo Dresden absolvierte die vergangenen sechs DFB-Pokalspiele gegen einen Zweitligisten allesamt zuhause. In diesen sechs Heimspielen wechselten sich Sieg und Niederlage ständig ab, zuletzt wurde am 6. August 2021 der SC Paderborn mit 2-1 geschlagen.

Weiter als in die zweite Runde kam der FC St. Pauli im DFB-Pokal letztmals 2005/06, damals bis ins Halbfinale (0-3-Heimniederlage gegen den FC Bayern München). Seit 2006 überstand der Kiezklub überhaupt erst zum siebten Mal die erste Runde und flog bei den vorherigen sechs jeweils in der zweiten Runde raus.

Dynamo Dresden kassierte in jedem der letzten 15 Heimspiele im DFB-Pokal mindestens ein Gegentor (28 Gegentore – im Schnitt 1.9 pro Heimspiel) – nur Eintracht Trier, der SSV Reutlingen und Jahn Regensburg haben eine längere aktive Gegentor-Serie zu Hause im Pokal (je 18).

Der FC St. Pauli kassierte in jedem der vergangenen sieben Pokalspiele mindestens zwei Gegentore – die längste Serie der Hamburger im DFB-Pokal seit 1990 bis 1994 (damals in 8 Partien in Folge – Vereinsnegativrekord).

Der FC St. Pauli traf in jedem der vergangenen sechs DFB-Pokal-Spiele – das gelang den Kiezkickern im Pokal zuvor zuletzt von 2003 bis 2006 (damals ebenfalls 6-mal in Folge) und eine längere Serie hatten sie zuvor zuletzt von 1991 bis 1996 (damals 13 Spiele).

In vier der letzten fünf DFB-Pokalspiele des FC St. Pauli trafen jeweils beide Teams mindestens doppelt – ebenso oft wie in 40 Pokalspielen der Kiezkicker zuvor zusammen (in allen Spielen seit August 1995).

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

im TV Sky (Einzelspiel & Konferenz) im LIVE-STREAM Sky Ticket & Sky Go (Einzelspiel & Konferenz), OneFootball LIVE-TICKER Goal

Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung des Spiels.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der Waldhof träumt vom Wunder, doch die Augen werden wohl vor allem auf Joshua Kimmich gerichtet sein: Die Schlaglichter zu den Mittwochsspielen in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

WALDHOF-WUNDER 2.0? Das Carl-Benz-Stadion wird beben - so viel steht fest. 14.581 Zuschauer wollen am Mittwochabend (18.30 Uhr/Sky) in Mannheim Zeuge des nächsten Waldhof-Wunders werden. In der ersten Runde hatte der Drittligist den Bundesligisten Eintracht Frankfurt (2:0) aus dem Wettbewerb geworfen, nun soll mit Union Berlin der nächste Klub aus der Beletage des deutschen Fußballs dran glauben müssen.

"Die Jungs haben Lust, wir sind heiß auf das Spiel", sagte Trainer Patrick Glöckner vor dem Pokal-Duell vor ausverkauftem Haus. Bei einigen Fans dürften am Mittwoch Erinnerungen wach werden an die gute alte Zeit, denn Union gehörte in der Saison 2002/2003 zu den letzten Zweitliga-Gegnern, ehe der Klub für viele Jahre in der Versenkung der Ober- und Regionalliga verschwand. Nun kehrt der Drittliga-Fünfte zurück auf die große Bühne. Zumindest für einen weiteren Abend.

TAG DER ZWEITLIGISTEN: Gleich sieben Vereine aus dem deutschen Fußball-Unterhaus sind am Mittwoch im Einsatz. Und drei von ihnen werden dank direkter Duelle ganz sicher in die Runde der letzten 16 einziehen. Siebter Zweitligist ist der Karlsruher SC, der mit dem Spiel bei Bayer Leverkusen aber eine richtig schwere Aufgabe vor der Brust hat. Aber zurück zu den Zweitliga-Paarungen...

Der formstarke Spitzenreiter St. Pauli ist im Duell bei Dynamo Dresden (18.30 Uhr) nach fünf Siegen nacheinander sicherlich favorisiert, zumal Anfang des Monats in der Liga auch Dynamo mit 3:0 besiegt wurde. Und auch Jahn Regensburg, momentan Zweiter der 2. Liga, wird vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Hansa Rostock (20.45 Uhr) von den Buchmachern vorn gesehen. Bei der Partie der früheren Bundesligisten Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf (20.45 Uhr) spricht der Trend angesichts von zuletzt vier sieglosen 96-Spielen eher für die Fortuna.

JOSHUA KIMMICH: Es gibt so viele interessante Geschichten rund um den Fußball-Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München, doch am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) werden die Augen im Borussia-Park vor allem auf Joshua Kimmich gerichtet sein. Tagelang war die Impf-Debatte um den Nationalspieler DAS Thema, selbst die Bundesregierung äußerte sich zur Vorbildfunktion Kimmichs - nun folgt der nächste öffentliche Auftritt des ungeimpften Bayern-Stars.

Nachdem sich vor dem Pokal-Kracher nun auch die Klub-Granden der Bayern in epischer Breite zu dem Fall geäußert haben, darf man gespannt auf die nächste Episode des FC Hollywood sein.

TIMO SCHULTZ: Weit weniger mediales Interesse ruft derzeit der Trainer des FC St. Pauli hervor. Weniger spannend ist Timo Schultz deswegen nicht. Der Ostfriese mit dem Faible für Otto-Waalkes-Witze lässt den Hamburger Zweitligisten wieder träumen. Von der Rückkehr in die Bundesliga. Und vom erstmaligen Einzug ins Pokal-Achtelfinale seit der Halbfinal-Teilnahme 2006.

"Wir wissen, dass wir immer am Anschlag sein müssen", warnt Schultz vor dem Spiel bei Dynamo Dresden vor Übermut. Ihm selbst liegt dieser Charakterzug fern. Schon als Spieler avancierte er mit harter, ehrlicher Arbeit zum Aufstiegshelden auf St. Pauli, schaffte es 2007 in die 2. Liga und kletterte mit dem Klub 2010 in die Bundesliga. So weit denkt Schultz jetzt noch nicht. Das Achtelfinale im Pokal würde fürs Erste reichen.

Quelle: SID

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-TICKER: Der DFB-Pokal im Überblick