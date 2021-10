Im DFB-Pokal kommt es zum Duell Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli. Wer überträgt das Match der 2. Runde live im TV und LIVE-STREAM?

Duell zweier Zweitligisten in der 2. Runde des DFB-Pokals: Dynamo Dresden hat am Mittwochabend um 18.30 Uhr den FC St. Pauli zu Gast. Wer schafft es in die nächste Runde?

In der Liga gab es dieses Duell am Anfang des Monats Oktober bereits, seinerzeit hatten die Hamburger die Dresdner am Millerntor zu Gast. Beim 3:0-Erfolg ließ der Tabellenführer der 2. Liga dem Aufsteiger keine Chance.

Am Mittwoch ist jedoch Zeit für eigene Gesetze, denn der DFB-Pokal steht an. Auch deswegen kann über den Ausgang des Spiels nicht wirklich eine Vorhersage getroffen werden.

Wollt Ihr Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli liv sehen? Wir stellen Euch hier die Übertragungsmöglichkeiten vor, wo Ihr live im TV und LIVE-STREAM mitfiebern könnt.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli: Der DFB-Pokal auf einen Blick

Duell Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli Wettbewerb DFB-Pokal 2021/22, 2. Hauptrunde Datum 27. Oktober 2021, 18.30 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli live im TV?

St. Pauli zu Gast bei Dynamo Dresden, das ist eines der acht Matches am Mittwochabend (27. Oktober). Doch welcher Sender hält überhaupt die Rechte an der Übertragung des Spiels Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli live im TV? Wir verraten es Euch.

Sky zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli live im TV

Der Sender, der die meisten Rechte an der Übertragung des DFB-Pokals hält, ist der Unterföhringer TV-Sender Sky. Sky zeigt alle Spiele des Pokalwettbewerbs live im Fernsehen. Jedes einzelne Spiel und auch die Konferenz aller zeitgleichen Spiele gibt es ab 18.30 Uhr im TV zu sehen.

Dagegen gibt es nur zwei Spiele dieser 2. Hauptrunde live im Fernsehen, im Free-TV, zu sehen. Das sind das Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach, sowie am Dienstag BVB gegen Ingolstadt.

Sky zeigt Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im TV: Das Einzelspiel und die Konferenz

Sender : Sky Sport 4 HD

: Sky Sport 4 HD Übertragungsbeginn : 18 Uhr

: 18 Uhr Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentar: Hannes Herrmann.

Die Konferenz läuft ab 18 Uhr dagegen auf Sky Sport 2 HD. Moderation: Michael Leopold.

Um bei Sky an diesen beiden Tagen den DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM anschauen zu können, braucht Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender.

Dieses könnt Ihr auf der Homepage von Sky erwerben, es gibt verschiedene Pakete zu kaufen. Je nachdem, welches Paket Ihr Euch sichert, könnt Ihr dann auch weitere Programme und Filme sichern.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM?

Während es im echten Fernsehen genau eine einzige Option gibt, Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli live und in voller Länge zu sehen, sind im Internet gleich drei Möglichkeiten vorhanden.

Das Duell der beiden Zweitligisten gibt es im LIVE-STREAM zu sehen, wir verraten, wie.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM sehen: Sky Go zeigt das Spiel

Wenn Ihr Kunde bei Sky seid und das Spiel Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli einfach nicht am TV-Gerät anschauen könnt, dann ist auch der LIVE-STREAM von Sky Go eine Option. Ihr habt als Kunde von Sky einen Login zu Sky Go erhalten und deswegen die Gelegenheit, auch im Internet live mit dabei zu sein.

Einfach die App auf ein entsprechendes Gerät herunterladen und dann das ganze Spiel im LIVE-STREAM sehen.

Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM auf Sky Ticket: So geht's

Ihr habt aber doch kein Abonnement bei Sky? Dann wird Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli wohl am besten über den LIVE-STREAM von Sky Ticket anzusehen sein. Das Sky Ticket könnt Ihr spontan buchen und dann ohne langfristiges Abonnement den DFB-Pokal sehen.

JETZT Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli bei Sky Ticket sehen: Anmelden!

Wenn Ihr bei Sky Ticket ein Paket haben wollt, habt Ihr sogar mehrere Optionen.

OneFootball zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli im LIVE-STREAM

Die dritte und letzte Möglichkeit, die Ihr nutzen könnt, ist der LIVE-STREAM von OneFootball. Hier könnt Ihr jedes Spiel des Tages einzeln buchen und streamen - für nur 3,99 Euro pro Match.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. FC St. Pauli live im TV und LIVE-STREAM?