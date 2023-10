"Disziplinarische Gründe": BVB suspendiert Supertalent Paris Brunner

In Dortmund gibt es Stress um Junioren-Nationalspieler Paris Brunner. Der Angreifer darf erstmal nicht mehr für den BVB auflaufen.

WAS IST PASSIERT? Der BVB hat seinen 17-jährigen Stürmer Paris Brunner auf unbestimmte Zeit suspendiert. Das teilte der Bundesligist am Mittwoch offiziell mit.

WAS WURDE GESAGT? "Borussia Dortmund hat Paris Brunner aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Der Nachwuchsspieler wird bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen", lautete die Erklärung des Klubs.

WAS IST DER HINTERGRUND? Was genau vorgefallen ist, blieb im Unklaren. Auf Nachfrage der RuhrNachrichten wollte sich Trainer Mike Tullberg nicht zu der Entscheidung äußern. Es soll dem Bericht zufolge aber nicht die erste Suspendierung Brunners sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

imago images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Paris Brunner erzielte in der laufenden Saison in der A-Jugend-Bundesliga West in sieben Partien zehn Tore. Er ist der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold dieses Jahres in der U17-Kategorie. Für Deutschlands U17-Nationalteam hat er in 18 Spielen 15-mal getroffen.

Vor wenigen Tagen wurde Brunner vom Guardian in diesen Liste der 60 größten Talente der Welt berufen.