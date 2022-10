BVB: Paris Brunner statistisch besser als Youssoufa Moukoko

Paris Brunner ist das nächste Top-Talent in den Reihen von Borussia Dortmund. Für die B-Junioren trifft er regelmäßiger als Youssoufa Moukoko.

Er trifft und trifft und trifft - und schickt sich bei den B-Junioren von Borussia Dortmund an, einen Rekord von Youssoufa Moukoko aus der Saison 2018/19 zu brechen.

Der 16 Jahre alte Paris Brunner netzte in dieser Saison in fünf Spielen in der B-Junioren-Bundesliga 16-mal - alle 28 Minuten. Der heute im Bundesliga-Kader des BVB stehende Moukoko brachte es 2018/19 alle 47 Minuten auf ein Tor. Damals war der heutige U21-Nationalspieler allerdings erst 14 Jahre alt.

Als Belohnung für seine Leistungen durfte Brunner jetzt bei den Dortmunder A-Junioren ran - und traf auch dort. Beim 2:1-Bundesligasieg gegen den Bonner SC erzielte er ein Tor und gab dazu noch eine Vorlage, in der Youth League machte er am vergangenen Mittwoch beim FC Sevilla beim 1:1 das Tor für den BVB-Nachwuchs.

Brunner: Drei Tore für die deutsche U17

Auch in der deutschen U17-Nationalmannschaft hat er seine Torgefährlichkeit bereits unter Beweis gestellt, was drei Tore in seinen ersten drei Länderspielen zeigen. Den 1,85 Meter großen Mittelstürmer zeichnet seine Athletik, Schnelligkeit und Gelassenheit vor dem gegnerischen Tor aus.

Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025. Bei gleichbleibender Entwicklung ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis er es in den Bundesligakader schafft. Wie das Beispiel Moukoko zeigt, scheut man beim BVB nicht davor, aufstrebenden Talenten eine Chance zu geben.