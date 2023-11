"Die besten sechs Monate": Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang schwärmt vom FC Barcelona

Für die Blaugrana ging Pierre-Emerick Aubameyang nur ein halbes Jahr auf Torejagd. Er hat die Zeit dennoch in guter Erinnerung.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Bundesligaspieler Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique Marseille) hat in höchsten Tönen von seiner Zeit beim FC Barcelona geschwärmt.

WAS WURDE GESAGT? Gemäß As sagte der 34 Jahre alte Gabuner: "In Barcelona hatte ich die besten sechs Monate meiner Karriere. Ich hatte nie so viel Spaß am Fußballspielen und am Training wie dort. Ich bin sogar an meinen freien Tagen zum Training gegangen. Es war unglaublich."

WAS IST DER HINTERGRUND? Aubameyang spielte in der Rückrunde der Saison 2021/22 für die Katalanen und erzielte elf Tore. Anschließend verließ er die damals finanziell schwer angeschlagenen Katalanen und wechselte zum FC Chelsea.

Seit diesem Sommer spielt Aubameyang, der von 2013 bis 2018 für den BVB stürmte, bei Olympique Marseille. Bei den Südfranzosen läuft es allerdings nicht für den Routinier, am vergangenen Wochenende wurde er gegen Lille (0:0) bei seiner Auswechslung von den eigenen Fans ausgepfiffen.

WIE GEHT ES WEITER? Mit OM ist Aubameyang am Sonntagnachmittag wieder im Einsatz. Dann tritt der Tabellenneunte bei RC Lens an.