"Ich mag Barça": Chelsea-Star flirtet offen mit dem FC Barcelona

Pierre-Emerick Aubameyangs Abgang aus London gilt als sicher. Heuert er womöglich erneut in Barcelona an?

WAS IST PASSIERT? Pierre-Emerick Aubameyang möchte gerne zum FC Barcelona zurückkehren. Der Stürmer vom FC Chelsea wird im Sommer mutmaßlich auf dem Markt sein und ein erneutes Engagement bei den Blaugrana wäre durchaus im Sinne des 33 Jahre alten Gabuners.



WAS WURDE GESAGT? Auf dem TikTok-Kanal DjamLife danach gefragt, wo er in der kommenden Saison spielen werden, antwortete Aubameyang: "Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich mag Barça."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Angreifer steht bei den Blues noch bis 2024 unter Vertrag, hat aber sportlich keine Perspektive mehr. So zählte er zum Beispiel nach der Winterpause nicht mehr zum Kader für die Champions League. Chelsea wird wohl einen neuen Torjäger verpflichten, und Aubameyang darf dann gehen.

Gerüchte um eine Rückkehr zu Barça gab es in den letzten Wochen bereits. Auch bei Fenerbahce war der ehemalige BVB-Star im Gespräch.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Nach diversen Stationen in Frankreich und Italien wechselte Aubameyang 2013 für 13 Millionen Euro Ablöse von der AS Saint-Étienne zu Borussia Dortmund. Von dort ging es 2018 für 63,75 Millionen Euro Ablöse zum FC Arsenal. Nachdem Barcelona ihn im Januar 2022 ablösefrei geholt hatte, ging es nur wenige Monate später für zwölf Millionen Euro zu Chelsea.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

(C)Getty images

(C)Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Aubameyangs Zeit in London ist ein großes Missverständnis. Für Chelsea lief er in 21 Pflichtspielen auf und markierte 3 magere Tore. Zuvor waren es für Barça 24 Einsätze mit 13 Treffern gewesen.