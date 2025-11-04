DFB U17 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kolumbien (U17 WM) im Live Stream und live im Free TV?

Bei der U17 WM in Albanien finden die Partien des ersten Spieltags in der Gruppe G statt. Dabei bekommt es Deutschland am Dienstag (4. November) mit Kolumbien zu tun. Der Anpfiff in Doha ertönt um 15.00 Uhr.

Zudem fungiert das Spielfeld 2 der Aspire Zone als Kulisse des Kräftemessens zwischen der DFB Auswahl und den Cafeteros.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Deutschland vs. Kolumbien im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Kolumbien (U17 WM) heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt das erste Gruppenspiel von Deutschland bei der U17 WM gegen Kolumbien bei Sky im TV und STREAM mitverfolgen. Ihr werdet diesbezüglich ab 15.35 Uhr bei Sky Sport News, auf Skysport.de, in der Sky Sport App sowie im YouTube Channel fündig.

Für die erstgenannte Option benötigt Ihr ein Sky-Paket oder einen WOW-Zugang – dieser kostet Euch 29,99 Euro (im Jahresvertrag) bzw. 44,99 Euro pro Monat.

Zudem zeigt FIFA+ alle Partien bei der Weltmeisterschaft in Katar im gratis Stream. Wollt Ihr hiervon profitieren, müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen.

Deutschland geht als Titelverteidiger in seine zwölfte U17 WM. Denn im Finale der Ausgabe von 2023 in Indonesien setzte sich die DFB Auswahl im Endspiel gegen Frankreich im Elfmeterschießen durch. Nun brennt das Team von Mark-Patrick Meister nach dem Vorrundenaus bei der U17 EM auf Wiedergutmachung.

News über Kolumbien

Kolumbiens U17 Nationalteam löste als Finalteilnehmer bei der Südamerikameisterschaft 2025 das siebte Ticket für die WM in Katar. Zudem beendete die Elf von Freddy Hurtado eine achtjährige Durststrecke in dieser Altersklasse.

D17 Letzte 2 Spiele COL 1 Sieg 1 Unentschieden 0 Siege Colombia U17 0 - 4 Deutschland U17

Colombia U17 3 - 3 Deutschland U17 7 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Deutschland vs Kolumbien: Die Tabellen

