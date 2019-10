DFB-Team: Niklas Stark fehlt bei EM-Qualifikation gegen Estland

Das Verletzungspech beim DFB-Team hält an. Nun hat sich auch Niklas Stark im Training verletzt und verpasst das EM-Quali-Spiel gegen Estland.

Abwehrspieler Niklas Stark ist am Freitag verletzt aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Dortmund abgereist. Der 24-Jährige von hat sich vor der Trainingseinheit im Teamhotel des DFB an einer Tischkante gestoßen und sich dabei eine Verletzung am linken Unterschenkel zugezogen, die genäht werden musste.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Die Reise zum EM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) in Tallinn gegen Estland trat Stark gar nicht an. Schon bei der Partie am Mittwoch in Dortmund gegen war er wegen Magen-Darm-Problemen ausgefallen.

Vorzeitige Rückkehr: Niklas #Stark hat sich im Teamhotel des @DFB_Team(s) unglücklich an einer Tischkante gestoßen und dabei eine Verletzung am linken Unterschenkel zugezogen, die genäht werden musste. Er fällt damit für #ESTGER aus. 😑#hahohe pic.twitter.com/7HUsr60bZq — Hertha BSC (@HerthaBSC) October 11, 2019

Der Herthaner ist nur einer von vielen verletzungsbedingten Ausfällen der DFB-Elf. So musste Bundestrainer Joachim Löw zuletzt auf neun Spieler verzichten. Gegen Estland stehen nun jedoch zumindest Marco Reus, Ilkay Gündogan und Timo Werner nach Zwangspausen wieder zur Verfügung.