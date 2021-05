DFB-Team, Kaderbekanntgabe für EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM: Übertragung

Bundestrainer Joachim Löw wird am Mittwoch den DFB-Kader für die EM 2021 bekanntgeben. Goal erklärt, wie das im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Drei Jahre nach dem letzten großen Turnier ist es wieder so weit: Das DFB-Team tritt in diesem Sommer bei der EM 2021 an. Es ist gleichzeitig die letzte große Herausforderung für Joachim Löw als Nationaltrainer.

Eines steht schonmal fest: Marc-Andre ter Stegen wird in diesem Sommer nicht an dieser speziellen Europameisterschaft teilnehmen. Am Montag verkündete der Schlussmann des FC Barcelonas, dass er aufgrund von Problemen im Knie nicht am Nationenturnier teilnehmen kann.

Dieses kommt in einem Look daher, den man so noch nicht kennt: In zwölf unterschiedlichen Städten und Ländern wird die EM aller Voraussicht nach zusehen sein - ein Novum in der Geschichte des Turniers der UEFA.

Wen nominiert Löw für die Endrunde des Turniers? Wer ersetzt Marc-Andre ter Stegen, wird Thomas Müller wieder eingeladen? Goal erklärt, wie die Bekanntgabe des DFB-Kaders im TV und LIVE-STREAM um 12.30 Uhr am Mittwoch übertragen wird.

EM-Kader 2021: So wird die vorläufige Mannschaft LIVE präsentiert

Veranstaltung Pressekonferenz zur Kaderbekanntgabe der EM 2021 Datum Mittwoch | 19.05.2021 Person Joachim Löw | Bundestrainer "weitere Überraschungsgäste" Uhrzeit 12.30 Uhr Anzahl an Spielern 26

Die Kaderbekanntgabe für die EM 2021 LIVE im TV - die Übertragung im Fernsehen

Für viele Anhänger:innen ist es das Highlight im Fußballkalender: Für gewöhnlich findet alle zwei Jahre im Sommer eine Europa- oder Weltmeisterschaft statt - zwischen den Jahren 2020 und 2022 verändert sich der Zyklus aufgrund der Corona-Pandemie und der Vergabe der WM-Endrunde an Katar allerdings.

Stattdessen findet die EM in diesem Sommer statt, es wird das finale Turnier für Joachim Löw sein. Am Mittwoch wird der Bundestrainer zum letzten Mal die Ehre haben, den vorläufigen Kader vor einem großen Turnier zu verkünden.

Der DFB-Kader für die EM 2021: Wird er im TV verkündet?

Viele Fans werden das aufmerksam verfolgen wollen: Holt Löw doch noch einmal Thomas Müller in die Nationalelf? Welcher Torhüter ersetzt Marc-Andre ter Stegen? Solche und viele Fragen werden bei dieser Pressekonferenz erklärt - aber wie wird diese überhaupt übertragen?

Wir haben gute und schlechte Nachrichten, fangen wir mit den schlechten. LIVE im Fernsehen ist die PK nicht zu sehen, zumindest hat kein Fernsehsender bisher die Pressekonferenz im Programm.

DFB-Pressekonferenz kostenlos zu sehen: Der DFB überträgt die Löw-PK am Mittwoch!

Das soll uns aber nicht von der guten Laune abhalten, die PK wird nämlich trotzdem problemlos für Jedermann zu sehen sein - sogar auf dem beliebten TV-Gerät!

Der DFB hat nämlich die Übertragung selbst in die Hand genommen und wird daher die Pressekonferenz über die eigenen Kanäle ausstrahlen, die kostenlos zu sehen sind.

Pressekonferenz auf DFB-TV: So wird die PK von Joachim Löw und "Überraschungsgästen" LIVE übertragen

Etwas verwirrend: Einer dieser Kanäle heißt "DFB-TV", dabei handelt es sich dabei nicht um einen klassischen Fernsehsender. DFB-TV ist nämlich eine Website und eine Streamingplattform, auf welcher der DFB von Zeit zu Zeit LIVE-STREAMS ausstrahlt.

Neben den Pressekonferenzen und Interviews mit Nationalspielern ist vor allem die Flyeralarm Frauen-Bundesliga stark vertreten - alleine am Sonntag sind beispielsweise drei Spiele der Bundesliga hier LIVE zu sehen!

Letzte Chance! Du willst live dabei sein, wenn Joachim Löw am Mittwoch um 12:30 Uhr den Kader für die @EURO2020 bekannt gibt? 🇩🇪🇪🇺 Dann registriere dich noch heute für die Videokonferenz!



💻➡️ https://t.co/6f820t2XCb pic.twitter.com/0MfrfdY0A5 — Die Mannschaft (@DFB_Team) May 18, 2021

So findet die Kaderbekanntgabe des DFB-Teams für die EM 2021 im LIVE-STREAM statt

Der DFB überträgt am Mittwoch also in Eigenregie die Bekanntgabe des DFB-Kaders, dabei ist die TV-Internetseite des DFB nicht die einzige richtige Adresse, um dem Spektakel beizuwohnen.

Auch auf der DFB-Seite des sozialen Netzwerks Facebooks wird die Bekanntgabe im LIVE-STREAM ausgestrahlt, so dass man dort in Echtzeit also auch Kommentare zu der Entscheidung Joachim Löws geben kann.

DFB auf Facebook und YouTube: So wird die PK im LIVE-STREAM zu sehen sein

Nicht nur auf DFB-TV und Facebook ist die Pressekonferenz im LIVE-STREAM zu sehen: Auch auf YouTube wird das Ereignis im LIVE-STREAM übertragen! Für die kostenlose Videoplattform YouTube benötigt man bekanntlich keinen Account, die Pressekonferenz ist also wirklich einfach zu verfolgen.

YouTube ist auch der Grund, aus dem manche Zuschauer:innen die Verkündung des EM-Kaders auf dem Fernseher verfolgen können: Menschen mit einem Smart-TV können die PK auch auf dem beliebten Flachbildschirm im Wohnzimmer einrichten.

Deutsche Nationalmannschaft auf dem Smart-TV LIVE sehen: YouTube macht's möglich!

Smart-TVs sind moderne Fernseher mit Internetanschluss, die also nicht nur auf das klassische Fernsehsignal zugreifen können, sondern auch für Streaming geeignet sind. Sei es Netflix, Spotify oder Disney+ - die Auswahl an Anbietern ist groß.

Auch YouTube ist auf diesen Geräten verfügbar - genau wie auch auf dem Handy oder dem Browser ist die Plattform kostenlos zu benutzen. So könnt ihr euch also die Pressekonferenz mit dem scheidenden Bundestrainer Löw auch auf dem Fernseher anschauen!

Der Kader der WM 2018: Gomez, Özil, Khedira - FC Bayern München siebenfach vertreten

Blick in die Vergangenheit gefällig? Wir haben uns das letzte große Turnier angeschaut: Bei der WM 2018 gab es für Deutschland wenig zu lachen. Hier zu sehen ist der damalige Kader mit den Spielern bei ihren damaligen Mannschaften. Wie viele von ihnen wohl am Mittwoch von Löw zur EM mitgenommen werden?

Die Bekanntgabe des DFB-Kaders LIVE: So wird die PK übertragen