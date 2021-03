Toni Kroos übt Kritik an WM-Vergabe nach Katar: "Das halte ich für falsch"

Toni Kroos stellt klar, dass die Vergabe der WM 2022 nach Katar aus seiner Sicht falsch ist. Einen Boykott des Turniers fordert er aber nicht.

Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos hat heftige Kritik daran geübt, dass die WM 2022 in Katar stattfinden wird. Der Star von Real Madrid führte als Begründung vor allem die unwürdigen Bedingungen für die Arbeiter an den WM-Stadien an.

"Dass dieses Turnier dahin gegeben worden ist, das halte ich für falsch", sagte Kroos in seinem Podcast Einfach mal Luppen. Er prangerte an, "dass viele Arbeiter aus Katar aber auch Gastarbeiter aus anderen Ländern da einfach so ein pausenloses Arbeiten haben bei teilweise 50 Grad Hitze“. Zudem betonte er, dass die Arbeiter "da einfach auch unter mangelnder Ernährung leiden, fehlendes Trinkwasser, was gerade bei den Temperaturen ein Wahnsinn ist."

WM 2022: Toni Kroos wünscht sich Bewusstmachung der Probleme in Katar

Recherchen des Guardian zufolge sind in Katar in den vergangenen zehn Jahren mehr als 6500 Arbeiter aus fünf asiatischen Ländern verstorben. Die Regierung des Emirats verweist jedoch ebenso wie die FIFA immer wieder auf durch Reformen hergestellte Verbesserungen der Arbeitsbedingungen.

Kroos fordert indes zwar keinen Boykott der WM in Katar, die am 21. November 2022 beginnen soll, würde sich aber wünschen, dass "auf die Probleme noch mal extrem aufmerksam" gemacht wird. "Vielleicht auch im Vorfeld oder auch während so einem Turnier, so dass sich vielleicht daraus was verbessern kann", so der 31-Jährige.