DFB-Pokalfinale, Kommentator und Experte: Seit wann ist Bastian Schweinsteiger bei der ARD?

Die ARD überträgt das DFB-Pokalfinale zwischen Leverkusen und Bayern heute live im Free-TV. Hier gibt es alle Infos zu Kommentator und Experte.

DFB-Pokalfinale 2020, Berliner Olympiastadion: Wenn und der FC Bayern heute (Anpfiff um 20 Uhr) um die Krone im wichtigsten deutschen Pokalwettbewerb kämpfen, überträgt die ARD live im Free-TV.

Die Bayern sind der klare Favorit, haben unter Hansi Flick fast alle Spiele in der -Rückrunde für sich entschieden und Anfang Juni auch bei Bayer Leverkusen mit 4:2 die Oberhand behalten. Dennoch will die Werkself natürlich unbedingt für eine Überraschung sorgen.

Wer ist der Kommentator beim DFB-Pokalfinale zwischen Leverkusen und Bayern heute in der ARD? Und wer begleitet die Partie im frei empfangbaren Fernsehen als Experte? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

DFB-Pokalfinale, Leverkusen vs. FC Bayern im Free-TV: Wer ist Kommentator in der ARD?

Wenn am Samstag ab 20 Uhr in Berlin der Ball rollt und das DFB-Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern läuft, lauschen die Zuschauer im Free-TV in der ARD den Worten von Kommentator Tom Bartels.

Der 54-Jährige wird das Spiel als Reporter von vor Ort begleiten. Bartels ist der wohl bekannteste deutsche Fußball-Kommentator, spätestens seit er dem WM-Finale 2014 zwischen und seine Stimme gab.

DFB-Pokalfinale, Kommentator in der ARD: Tom Bartels

Der Ausruf "Mach ihn! Er macht ihn!", als Mario Götze in der Verlängerung das entscheidende Tor zum deutschen WM-Triumph gelang, macht Bartels schon heute legendär.

Quelle: Getty Images

Bartels ist seit der WM 2006 als Kommentator bei großen Turnieren im Einsatz und kommentiert in der ARD regelmäßig die wichtigsten Spiele.

DFB-Pokalfinale live im Free-TV: Wer ist Experte in der ARD?

Eine Legende des deutschen Fußballs wird beim DFB-Pokalfinale heute als TV-Experte der ARD am Start sein: Bastian Schweinsteiger begleitet das Duell seines Ex-Klubs Bayern München mit Bayer Leverkusen mit seinem prall gefüllten Erfahrungsschatz.

Der Weltmeister von 2014 wird mit Übertragungsbeginn um 19.05 Uhr gemeinsam mit Moderator Matthias Opdenhövel auf das Endspiel einstimmen.

Seit wann ist Bastian Schweinsteiger TV-Experte bei der ARD?

Kurz nachdem Schweinsteiger im Oktober 2019 seine aktive Karriere, die er bei Chicago Fire in den USA ausklingen ließ, beendet hatte, wurde bekannt, dass der 35-Jährige künftig als Experte bei der ARD arbeiten wird.

"Meine aktive Zeit als Fußballer ist zwar gerade erst vorbei – aber dennoch wird der Fußball weiterhin eine große Rolle in meinem Leben spielen. Die Aufgabe als ARD-Experte reizt mich deshalb, weil sie die Möglichkeit bietet, die Spiele aus meinem eigenen Blickwinkel zu betrachten, Spielweisen und -aufstellungen zu hinterfragen und zu analysieren", sagte der frühere deutsche Nationalspieler damals.

Wegen der Corona-Pause konnte Schweinsteiger seine Arbeit bei der ARD allerdings erst später antreten als geplant.

Quelle: Imago Images

Nach einigen Auftritten in Schalten ist der Ex-Bayern-Star am Samstag beim DFB-Pokalfinale nun erstmals live vor Ort im Einsatz und darf sich als TV-Experte einem breiten Publikum präsentieren.

Bastian Schweinsteiger ist TV-Experte bei der ARD: Die wichtigsten Eckdaten seiner Karriere

Name Bastian Schweinsteiger Geburtsdatum 1. August 1984 Profistationen FC Bayern (2002 bis 2015), (2015 bis 2017), (2017 bis 2019) Länderspiele 121 für Deutschland Größte Erfolge Weltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013, achtmal Deutscher Meister

DFB-Pokalfinale, Leverkusen vs. FC Bayern heute live im Free-TV: Die Übertragung in der ARD

Das Pokalfinale wollen logischerweise alle Fußball-Fans sehen. Und das Beste: Das ist auch im Free-TV oder kostenlos im LIVE-STREAM möglich, die Übertragung der ARD mit Tom Bartels als Kommentator und Bastian Schweinsteiger als Experte steht allen gratis zur Verfügung.

In einem separaten Artikel erhaltet Ihr alle wichtigen Informationen dazu, wie Ihr das Pokalfinale heute live im Fernsehen und im Internet schauen könnt!