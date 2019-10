Wenige Tage nach seinem Rücktritt als Profifußballer hat Bastian Schweinsteiger einen neuen Job: Der einstige Mittelfeldstar heuert ab 2020 als TV-Experte bei der ARD an. Schweinsteiger und der TV-Sender bestätigten dies.

Der 35-Jährige sagte: "Meine aktive Zeit als Fußballer ist zwar gerade erst vorbei – aber dennoch wird der Fußball weiterhin eine große Rolle in meinem Leben spielen. Die Aufgabe als ARD-Experte reizt mich deshalb, weil sie die Möglichkeit bietet, die Spiele aus meinem eigenen Blickwinkel zu betrachten, Spielweisen und -aufstellungen zu hinterfragen und zu analysieren."

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky meinte: "Bastian Schweinsteiger ist für viele der Held der Fußball-WM 2014, der sich im Finale gegen trotz Blessuren durchgekämpft und maßgeblich den Sieg und damit den Weltmeistertitel mit errungen hat. Dennoch ist er ein bodenständiger, glaubwürdiger und einnehmender Charakter, der zum einen Fußball-Spiele sehr gut lesen und analysieren kann, dem zum anderen aber auch oft der Schalk im Nacken sitzt."

Ich freue mich auf die neue Aufgabe als TV Experte bei der ARD @sportschau und auf die gemeinsame Zeit.



I’m looking forward to my new job as the ARD @sportschau TV soccer expert. #DasErste #Sportschau #ARD pic.twitter.com/Mzwns5FyXl