Bayer Leverkusen - FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - die Übertragung des DFB-Pokal-Finals

Holt sich Bayern das Double oder schafft Leverkusen die Überraschung? Die Antwort gibt's heute Abend live im TV und STREAM. Goal erklärt, wo es läuft.

Finalzeit im ! und stehen sich heute Abend in Berlin gegenüber und kämpfen um den Pott. Anstoß im Olympiastadion ist um 20 Uhr.

Die Bayern könnten heute nach der gewonnenen Meisterschaft nicht nur das nationale Double perfekt machen, sondern auch den Titel verteidigen. Im vergangenen Jahr besiegten die Münchner im Finale mit 3:0.

Für Leverkusen bedeutete ein Sieg erst den zweiten Pokalgewinn in der Vereinsgeschichte. Der bisher einzige Pokalerfolg stammt aus der Saison 1992/1993, als die Werkself gegen II mit 1:0 gewann.

Das DFB-Pokalfinale heute live: In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM. Zudem präsentieren wir Euch kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen.

Bayer Leverkusen vs. Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Das DFB-Pokalfinale im Überblick

Duell Bayer Leverkusen - FC Bayern München Wettbewerb DFB-Pokal (Finale) Datum Samstag, 4. Juli | 20 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin

Bayer Leverkusen vs. Bayern München heute live im TV sehen - wo wird das Spiel gezeigt?

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: das Pokalfinale wird von gleich zwei Anbietern übertragen. Sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV wird das Spiel gezeigt. Goal gibt Euch alle Infos dazu.

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Das DFB-Pokalfinale heute im Free-TV sehen

Das Pokalfinale kann heute live und in voller Länge im Free-TV geschaut werden. Die ARD hat das Spiel heute Abend im Programm und überträgt live aus Berlin.

Ab 19.05 Uhr könnt Ihr im Ersten einschalten und die Vorberichte zum Spiel schauen. Moderator Matthias Opdenhövel führt mit Experte Bastian Schweinsteiger durch den Abend. Kommentator Tom Bartels begleitet Euch während des Spiels am Mikrofon.

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Das DFB-Pokalfinale heute im Pay-TV schauen

Pay-TV-Sender Sky ist ebenfalls in Berlin vertreten und sendet live aus dem Olympiastadion. Hier läuft das Spiel ebenfalls in voller Länge mit möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen.

Eine Stunde vor Anpfiff startet Sky mit der Übertragung. Die Sender Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD könnt Ihr also ab 19 Uhr einschalten. Kommentator der Begegnung ist Kai Dittmann.

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Die TV-Übertragung im Überblick

ARD Sky Sport 1 (HD) Übertragungsbeginn 19.05 Uhr 19 Uhr Kommentator Tom Bartels Kai Dittmann



Quelle: Getty Images

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Das DFB-Pokalfinale im LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Fußball ist nicht nur im Fernsehen beheimatet, sondern auch im Internet. Hier läuft das Pokalfinale via LIVE-STREAM in Echtzeit und in voller Länge. Goal erklärt Euch, wo Ihr Euch dafür reinklicken müsst.

Bayer Leverkusen vs. Bayern München heute im kostenlosen LIVE-STREAM von sportschau.de

Nachdem die ARD das Pokalfinale im Free-TV zeigt, bietet sie auch einen kostenlosen LIVE-STREAM im Internet an. Auf www.sportschau.de läuft dieselbe Übertragung wie im Fernsehen. Leverkusen gegen Bayern könnt Ihr hier live verfolgen!

Ab 19.05 Uhr könnt Ihr Euch reinklicken und das Spiel in voller Länge anschauen. Den direkten Link zum LIVE-STREAM von sportschau.de gibt's hier!

Bayer Leverkusen vs. Bayern München heute im LIVE-STREAM von Sky Go und Sky Ticket

Sky bietet seine Übertragung ebenfalls im Internet an und sendet einen LIVE-STREAM über die hauseigenen Portal Sky Go und Sky Ticket.

Alle TV-Abonnenten können kostenlos auf den Stream von Sky Go zugreifen. Ab 19 Uhr läuft dort die Übertragung. Die Login-Daten für die Sky-Go-App werden bei Vertragsschluss ausgehändigt.

Sky Ticket bietet zudem eine zweite Möglichkeit, das Spiel heute live verfolgen zu können. Wer noch kein Kunde bei Sky ist, kann dort heute noch spontan ein Abo erwerben und auf den Stream zugreifen. Alle Infos dazu gibt es hier.

Bayer Leverkusen vs. Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff offiziell bekannt gegeben.

Sobald das geschehen ist, findet Ihr sie hier!

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Das DFB-Pokalfinale heute im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Goal ist selbstverständlich auch in Berlin vertreten und berichtet via LIVE-TICKER vom Pokalfinale. Hier werden Euch alle Aktionen aus dem Olympiastadion im Minutentakt geschildert.

Der Ticker versorgt Euch zudem mit interessanten Analysen und Statistiken. Und das Beste daran ist, er ist absolut kostenlos! Über diesen Link geht's direkt dorthin.

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Die Berichterstattung zum DFB-Pokalfinale im Überblick