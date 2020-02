Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Wer gewinnt im DFB-Pokal?

Werder Bremen oder Borussia Dortmund - wer zieht ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein? Hier im LIVE-TICKER bekommt Ihr die Antwort.

Im geht es in die heiße Phase. Im Achtelfinale kämpfen und um den Einzug ins Viertelfinale. Anpfiff der Partie in der Hansestadt ist am Dienstagabend um 20.45 Uhr .

WERDER BREMEN - BORUSSIA DORTMUND ANPFIFF: 20.45 Uhr Tore: - Aufstellung Werder Bremen: - Aufstellung BVB: - Gelbe Karten: -

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Spiel des Achtelfinales im DFB-Pokal zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund.

Mehr Teams

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Bremen verlor nur 1 der letzten 6 Pflichtspiele gegen Dortmund, mit 1-2 beim BVB im Dezember 2018. Daneben gab es 1 Sieg, 3 Remis sowie das 7-5 nach Elfmeterschießen im DFB-Pokal-Achtelfinale der Vorsaison in Dortmund.

Bremen steht zum 3. Mal in Folge im Achtelfinale des DFB-Pokals, das war Werder zuletzt zwischen 2007/08 und 2009/10 gelungen. In den letzten beiden Saisons gelang den Grün-Weißen auch jeweils der Sprung ins Viertelfinale.

Dortmund schied in den letzten 20 DFB-Pokal-Gastspielen nur 1-mal aus (1-2 bei den Bayern, Achtelfinale 2017/18) und traf in diesen 20 Auswärtsspielen auch immer mindestens 1-mal, das ist laufender Vereinsrekord.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute ... im TV ARD / Sky im LIVE-STREAM ard.de / Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

Im DFB-Pokal findet heute das Achtelfinale zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund statt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Erling Haaland darf in keine Interviews geben

Der Hype um Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund zwingt den Norwegischen Fußballverband NFF zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Der NFF hat dem 19-Jährigen für die Play-offs um die EM-Teilnahme Ende März eine Interviewsperre auferlegt.

Demnach wird Haaland zwar seine Pflichten gegenüber den TV-Rechteinhabern erfüllen und am 23. März an der Seite von Nationaltrainer Lars Lagerbäck eine Pressekonferenz geben. Einzelgespräche mit dem gefragten Jungstar wird es aber nicht geben. Vorbild für dieses Vorgehen ist der Schwedische Verband SvFF, der Superstar Zlatan Ibrahimovic über Jahre auf ähnliche Art abgeschirmt hatte.

Hier geht's zur kompletten News.

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Julian Brandt und seine Leistungssteigerung - Genie verdrängt Wahnsinn

Von 1988 bis 1993 spielte Michael Rummenigge für Borussia Dortmund. 36 Tore gelangen dem Mittelfeldspieler in 157 Spielen. Heute betreibt der jüngere Bruder von Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz eine Sportmarketing-Agentur sowie eine Fußballschule und wohnt in Dortmund. Rummenigge ist auch Mitglied der BVB-Traditionsmannschaft.

Ein ungeschriebenes Gesetz des Sportjournalismus will es augenscheinlich, dass ehemalige Kicker wie er sich zu den Geschehnissen des heutigen Profifußballs oder dort bevorzugt zur Situation ihrer Ex-Klubs äußern dürfen oder sollen. Häufig grenzen diese Aussagen dann an Populismus - oder sie sind es schlichtweg.

"Normalerweise suche ich mir keinen einzelnen Spieler raus, aber Julian Brandt beim Spiel gegen - das war C-Jugendfußball ohne Körperkontakt und Durchsetzungsvermögen", polterte Rummenigge also im vergangenen Oktober. Der BVB hatte in der 0:2 bei den Nerazzurri verloren und in der Tat kein gutes, vor allem ein offensiv sehr harmloses Spiel gemacht.

Hier geht's zum kompletten Text.

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - "Werden leiden müssen" - doch Kohfeldt fordert Werder-Mut gegen BVB

Kein Abstiegsstress und schon gar keine Favoritenrolle: Im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund und Tormaschine Erling Haaland ist der krisengeschüttelte SV Werder Bremen mit seiner wackligen Defensive nur krasser Außenseiter.

Kaum eine Chance, wenig Hoffnung und Angst vor einem Debakel: Die wenigsten Fans erwarten vom krisengeschüttelten SV Werder Bremen im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen Borussia Dortmund ein Duell auf Augenhöhe. Denn der -Dritte kommt in Topverfassung und mit Tormaschine Erling Haaland zum Achtelfinalspiel ins mit 42.100 Zuschauern ausverkaufte Weserstadion.

Die aktuellen Zahlen sprechen wahrlich eine klare Sprache zugunsten der Gäste. Allein Haaland erzielte in seinen ersten drei Einsätzen für den BVB sieben Tore - die gesamte Werder-Mannschaft benötigte für die gleiche Trefferzahl zuletzt neun Begegnungen.

Und dennoch hat Trainer Kohfeldt nicht den Plan, komplett auf die Defensive zu setzen und mit einer nicht zu hohen Niederlage zufrieden zu sein. "Natürlich hat der BVB, nicht nur wegen Haaland, eine immense offensive Power. Wir werden auf dem Platz leiden müssen, dennoch müssen wir probieren, mutig zu spielen", sagte der Coach am Montag.

Aber der Pokal ist für den 37-Jährigen auch eine Gelegenheit, sich in einem anderen Wettbewerb zu beweisen und vielleicht sogar ein bisschen Selbstvertrauen für den Kampf gegen den Abstieg zu tanken. Kohfeldt: "Es ist ein Spiel ohne Langzeitwirkung. Keiner muss die Bundesligatabelle im Kopf haben, die Anspannung in einem solchen einem K.o.-Spiel ist eine ganz andere."

Schließlich ist es gerade mal ein Jahr - gefühlt allerdings weit länger - her, dass sich die Hanseaten, ebenfalls in der Runde der letzten 16, in Dortmund über die Verlängerung und das Elfmeterschießen für das Pokal-Viertelfinale qualifizieren konnten. "Auch das war damals eine große Herausforderung für uns, auf die wir uns gefreut haben", erinnert sich Mittelfeldspieler Davy Klaassen.

Rückkehrer Davie Selke hofft bei seinem Heimspieldebüt besonders auf die Unterstützung des grün-weißen Anhangs: "Natürlich hat Dortmund eine Riesenqualität, aber das Weserstadion wird uns helfen." Perspektivisch gesehen ist jedoch der Rückhalt der Fans wichtiger, wenn es am Samstag (15.30 Uhr) gegen Liganeuling um immens wichtige Bundesligapunkte geht.

Denn der Klassenerhalt steht für den 121 Jahre alten Traditionsverein angesichts des aktuellen Tabellenplatzes 16 über allem. Gegen den BVB geschont wird dennoch kein Werder-Profi, das ist für Kohfeldt Ehrensache: "Das kann ich ausschließen, die Regenerationszeit bis Samstag ist ausreichend."

Quelle: SID

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Duell im DFB-Pokal im Überblick