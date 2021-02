Thuram und Plea drehen das DFB-Pokal-Achtelfinale! VfB Stuttgart vs. Gladbach im TICKER zum Nachlesen

Im DFB-Pokal trafen zwei Bundesligisten aufeinander: Der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach spielten um das Viertelfinale - der LIVE-TICKER.

Update, 22.42 Uhr (SID): Bei Borussia Mönchengladbach lebt der große Traum vom ersten DFB-Pokalsieg seit 26 Jahren weiter. Die Mannschaft von Marco Rose zog durch ein hart erkämpftes 2:1 (1:1) gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart erstmals seit 2016 wieder ins Viertelfinale ein. Für den VfB war das Aus dagegen ein Dämpfer in einer bislang guten Saison.

Der VfB legte in einer engen Partie einen Blitzstart hin. Bereits nach 94 Sekunden erzielte Silas Wamangituka die Führung. Marcus Thuram glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für den dreimaligen Pokalsieger Gladbach aus (45.+1). Alassane Plea gelang nach einem dicken Patzer von VfB-Ersatzkeeper Fabian Bredlow das 2:1 (50.).

Die Borussia, auf die am Samstag das rheinische Derby gegen Köln wartet, blieb 2021 auch im siebten Spiel ungeschlagen (fünf Siege) und tanzt damit weiter auf drei Hochzeiten. In drei Wochen kommt es zum mit Spannung erwarteten Achtelfinal-Kracher in der Champions League gegen Manchester City.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach ENDE - 1:2 (1:1) Tore 1:0 Wamangituka (2.), 1:1 Thuram (45.+1), 1:2 Plea (50.) Aufstellung Stuttgart Bredlow - Kempf, Anton, Mavropanos - Endo, Sosa (ab 84. Coulibaly), Wamangituka (ab 78. Massimo), Didavi, Mangala, Gonzalez - Kalajdzic Aufstellung Gladbach Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann (ab 84. Zakaria), Stindl (ab 84. Wolf), Thuram (ab 71. Wendt) - Plea (ab 63. Embolo) Gelbe Karten Mavropanes (18.), Bensebaini (22.), Stindl (78.), Gonzalez (81.), Anton (90.+3) Parallelspiel des DFB-Pokals im LIVE-TICKER SSV Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln

Danke für Ihr Interesse an unserer Berichterstattung heute Abend. Bis bald!

In der Bundesliga spielt Stuttgart am Samstag bei Bayer 04 Leverkusen, für Mönchengladbach geht es zu Hause gegen den 1. FC Köln weiter. Das Pokal-Viertelfinale wird in der ersten März-Woche ausgetragen.

Zuletzt hatte die Elf vom Niederrhein vor vier Jahren im Viertelfinale gestanden - und dann sogar das Halbfinale erreicht. Das ist natürlich jetzt auch der Wunsch in diesem Jahr. Im Lostopf am kommenden Sonntag liegen als mögliche Gegner die Bundesligisten Bremen, Dortmund, Wolfsburg und Leipzig, außerdem Zweitligist Kiel sowie Viertligist Rot Weiss Essen. Das Spiel Regensburg gegen Köln befindet sich in der Verlängerung

Gladbach jubelt über den Sprung in die Runde der besten Acht im Pokal. Nach dem späten Ausgleich in der ersten Halbzeit kamen die Gäste schnell nach dem Seitenwechsel zum zweiten Treffer, sodass nun plötzlich der VfB unter Druck stand. Gladbach verteidigte stark, ließ keinen Ball aufs eigene Tor mehr zu. Einziges Manko bei der Borussia: Die wenigen sich bietenden Konterchancen wurden nicht gut zu Ende gespielt, sodass bis zum Schluss gezittert werden musste.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+4. | Nichts geht mehr! Gladbach gewinnt mit 2:1 (1:1) beim VfB Stuttgart und zieht ins Pokal-Viertelfinale ein.

90.+3. | Waldemar Anton sieht Gelb für ein Foul an Embolo auf der linken Defensivseite. Für den Abwehrspieler ist es die zweite Verwarnung in dieser Saison im Pokal.

90.+2. | Jetzt reklamieren die Hausherren ein Handspiel der Borussen im Strafraum nach einer Hereingabe von links. Aber die Partie geht weiter.

90.+1. | Keeper Bredlow ist mit vorne am Strafraum bei der Ecke, aber die Fohlen-Elf wehrt den Standard ab, ohne dass der VfB zum Torschuss ansetzen kann.

90.+1. | Stuttgart greift an, die Hereingabe von rechts wird zur Ecke geblockt von den Gästen.

90.+1. | Drei Minuten werden noch nachgespielt.

90. | Die Gladbacher Borussen halten Stuttgart vom eigenen Strafraum entfernt. Und zwar mit einem recht einfachen Mittel: eigener Ballbesitz.

88. | Im Bundesligaspiel Ende Januar gelang Stuttgart in der 6. Minute der Nachspielzeit der Ausgleich zum 2:2 durch Wamagítuka. Der ist zwar schon ausgewechselt, aber wiederholt der VfB vielleicht mit einem anderen Spieler die Geschichte?

87. | Gladbach lässt seine Chancen liegen: Lainer ist nach einem Solo-Dribbling rechts fast schon am Fünfer, seine flache Hereingabe fängt aber Bredlow mit einer Hand ab.

86. | Zakaria zieht links in den Stuttgarter Strafraum, aber Endo und Kempf stören den Einwechselspieler beim Abschluss. Es geht mit einem Abstoß vom Tor der Schwaben weiter.

85. | Große Kopfballchance für die Borussia nach der Ecke, aber der Ball fliegt aus sechs Metern ganz knapp links vorbei.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

84. | Beim VfB spielt für Borna Sosa Tanguy Coulibaly.

84. | Ecke für die Gäste.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

84. | Für Lars Stindl ist nun Hannes Wolf dabei.

84. | Erst wird aber gewechselt: Für Jonas Hofmann spielt nun Denis Zakaria.

82. | Es regnet heftig in Stuttgart. Die Bedingungen auf dem Platz sind also alles andere als angenehm für beide Teams.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTEN

81. | Nicolas Gonzalez wird ebenfalls verwarnt. Er sieht Gelb wegen Meckerns nach einer Freistoßentscheidung gegen den VfB.

78. | Gladbachs Kapitän Lars Stindl sieht Gelb. Im dritten Pokalspiel ist es seine erste Verwarnung.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

78. | Mit Mateo Klimowicz kommt außerdem noch ein weiterer Offensivspieler für Konstantinos Mavropanos aufs Feld.

78. | Für Silas Wamangituka ist bei den Hausherren nun Roberto Massimo eine der Angriffshoffnungen.

76. | Bisher können sich die Gladbacher überhaupt nicht beschweren: Von vier Abschlüssen, die aufs Tor kamen, waren zwei drin. Nach der Führung setzen die Borussen auf kompaktes Verteidigen. In den zurückliegenden Minuten gelang es auch besser, die Flügel dicht zu machen.

74. | Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis die letzten taktischen Vorgaben über Bord geworfen werden beim VfB: Gut 15 Minuten vor Schluss bleibt dem Bundesligaaufsteiger nichts anders übrig, als voll auf Offensive zu setzen.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

72. | Anton schlägt im Fünfer den Ball weg, den Bredlow zuvor durch seine Handschuhe hat rutschen lassen nach einem Schuss von Wendt. Glück für die Gastgeber in dieser Szene.

71. | Borussia-Coach Rose nimmt auch den Schützen zum zwischenzeitlichen Ausgleich raus: Für Marcus Thuram kommt Oscar Wendt ins Spiel.

70. | Stuttgarts Keeper Bredlow wehrt einen Schuss von Thuram im linken unteren Eck ab, aber das Schiedsrichtergespann entscheidet in dieser Szene eh auf Abseits.

69. | Jetzt sind es die Gladbacher, die mit der Führung im Rücken doch ziemlich oft ziemlich weit zurückgedrängt werden an den eigenen Strafraum. Stuttgart rückt weit nach vorne, um Druck zu machen. Bekommt die Borussia Konterchancen.

67. | Nach einer Ecke setzt Mavropanos sich im Kopfballduell ziemlich resolut gegen zwei Gladbacher Verteidiger durch, sein Aufsetzer verfehlt dann aber den Kasten. Fraglich, ob ein Treffer in dieser Szene gezählt hätte oder wegen eines Foulspiels zurückgenommen worden wäre ...

66. | Die Hausherren haben zwar bereits fünf Abschlüsse nach dem Seitenwechsel zustande gebracht, aber eben noch keinen Ball aufs Tor platziert. Gladbachs Keeper Sippel verlebt bislang einen ruhigen Abend, weil seine Vorderleute für ihn abräumen bzw. die Schusswege zu stellen.

65. | Wieder dieselbe Masche: Flanke von links von Sosa, Kopfball von Kalajdzic. Der Ball fliegt aber erneut am Gladbacher Kasten vorbei ins Toraus.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: WECHSEL

63. | Das erste Team, das offensiv nach dem Gladbacher Führungstreffer reagiert, sind die Gäste: Für Torschütze Alassane Plea ist nun Breel Embolo in der Partie.

61. | Nach Sosas Flanke von links köpft Kalajdzic aus fünf Metern nur ganz knapp rechts vorbei.

59. | Es wird hektischer auf dem Platz. Stuttgart versucht seine körperliche Präsenz noch stärker einzusetzen, die Borussia versucht den Druck aber mit Kurzpassspiel rauszunehmen.

57. | Gonzalez schießt etwa von der Strafraumgrenze, er setzt den Ball aber in die zweite Etage.

54. | Gladbach hat auch nach der Pause noch nicht so viel Zugriff in den Zweikämpfen, aber das Rose-Team löst viele Aufgaben auf dem Platz eben spielerisch.

52. | Sieben Minuten haben die Gäste also nur gebraucht, um aus dem 0:1-Rückstand eine 2:1-Führung zu machen. War die Ausgangssituation für die Schwaben ganz lange ziemlich perfekt, steht der VfB nun unter Druck und muss das Spiel endgültig in die Hand nehmen.

TOOOR! VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach 1:2 | Torschütze: Plea

50. | Toooor! VfB Stuttgart - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1:2. Es dauert ein bisschen, bis der Treffer wirklich zählt, denn er wird noch vom VAR überprüft. Nach einem Pass aus der eigenen Hälfte von Stefan Lainer startet Alassane Plea rechts in die Tiefe - und steht dabei ganz knapp eben nicht im Abseits. Das Laufduell gewinnt der Stürmer, zieht rechts im Strafraum auch noch an VfB-Keeper Bredlow vorbei und schiebt den Ball dann flach aus spitzem Winkel ins Tor. Es ist sein erster Treffer im laufenden Wettbewerb.

50. | Stuttgart spielt nun natürlich nicht mehr so passiv wie im ersten Abschnitt. Das Matarazzo-Team presst tief in der gegnerischen Hälfte.

49. | Gladbach greift durch die Mitte an, Neuhaus schießt aus knapp 18 Metern rechts am Tor vorbei.

47. | In der vergangenen Pokal-Saison schied Stuttgart übrigens im Achtelfinale durch ein 1:2 in Leverkusen aus. Für Gladbach kam das Aus bereits in der zweiten Runde durch ein 1:2 in Dortmund.

46. | Die zweite Halbzeit beginnt. Gladbach spielt erst einmal ohne Ein- und Auswechselungen weiter.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF 2. HALBZEIT

Halbzeit | Ein ganz früher Treffer für Stuttgart, das danach das Spiel lange ganz gut unter Kontrolle hatte, und ein ganz spätes Ausgleichstor für die Borussia, die sich damit für ihre Offensivbemühungen doch noch im ersten Abschnitt belohnte. Zwei Highlights hatte der erste Durchgang also zu bieten. Wie geht es nach dem Seitenwechsel weiter? Das Momentum liegt sicher auf Seiten der Gäste, die die Schwaben sicher weiter unter Druck setzen werden.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+2. | Pause in Stuttgart. Es steht 1:1.

TOOOR! VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach 1:1 | Torschütze: Thuram

45.+1. | Toooor! VfB Stuttgart - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1:1. Stuttgart will die Führung in die Pause retten, spielt dafür aber am eigenen Strafraum viel zu passiv. So kommt die Borussia ohne Gegenwehr durch die Mitte an die Box. Stindl spielt Marcus Thuram rechts frei. Der Offensivspieler kurzvt mit einem Haken noch nach innen und schließt dann aus elf Metern mit links stark ab. Der Ball landet im linken Eck. Es ist sein erster Pokaltreffer in dieser Saison.

45. | Abseitstreffer von Daniel Didavi nach einem flachen Zuspiel von der linken Seite von Sosa. Der Treffer zählt nicht.

44. | Gladbach kommt in dieser Phase der Partie vorne nicht mehr zum Zug.

42. | Gladbachs "Pokal-Schlussmann" Tobias Sippel fängt einen hoch in seinen Sechzehner fliegenden Ball ab. Er bestreitet erst sein viertes Pflichtspiel in dieser Saison: Drei sind es eben im Pokal, in der Liga ersetzte er Stammkeeper Sommer nur einmal.

40. | Stuttgart wehrt den Standard per Kopf aus dem Strafraum ab, aber links vor der Box lauert Gladbachs Neuhaus. Dessen Schuss mit links aus 18 Metern fliegt aber doch in einiger Entfernung rechts am Kasten vorbei.

40. | Ecke für die Gäste von der rechten Seite.

39. | Sehr hoch ist das Tempo in diesem Spiel nicht. Das liegt natürlich auch am frühen Führungstreffer der Schwaben, die danach vor allem darauf aus sind, die Bremse möglichst ständig zu treten.

38. | Mavropanos kann jetzt weiterspielen.

37. | Wieder ist das Spiel unterbrochen wegen einer Verletzung: Mavropanos muss in der Nähe der Seitenlinie behandelt werden.

36. | Jetzt wird Plea dann doch einmal durchs Zentrum freigespielt und in den Sechzehner geschickt. Aber sein Flachschuss aus 14 Metern wird von Bredlow am Fünfer gut pariert.

35. | Plea (17) und Thuram (21) haben zwar einige Ballkontakte, aber eben nicht in gefährlichen Positionen. Keiner der beiden kam im Strafraum schon zum Abschluss.

33. | Es geht weiter mit einem Einwurf der Stuttgarter in der Nähe der rechten Eckfahne. Das dürfte den Gastgebern gefallen: Sie versuchen, den Ball so weit wie möglich vom eigenen Strafraum wegzuhalten. Auf einen zweiten Treffer allerdings gehen die Schwaben aktuell nicht.

31. | Die Matarazzo-Schützlinge haben noch ein Plus bei den Zweikämpfen von etwa 60:40 Prozent. Über den Kampf gelingt es dem Bundesliga-Zehnten also ganz gut, den Borussen Gegenwehr zu leisten im Mittelfeld. Spielerisch machen die Gladbacher den besseren Eindruck.

29. | Stuttgart setzt sein Pressing nur sehr verhalten um, sodass die Borussen doch relativ einfach die erste Druckreihe überspielen können und dann im Mittelfeld relativ viel Platz bekommen.

27. | Die Partie ist unterbrochen nach einem Zusammenprall von Mangala und Bensebaini. Der Außenverteidiger der Gäste wird auf dem Rasen behandelt.

26. | Der fünfte Abschluss der Gastgeber (Gladbach hat erst einen!) in diesem Spiel: Kalajdzic köpft nach einer Flanke von Wamagituka über das Tor.

24. | Die Gladbacher holen sich mit viel Ballbesitz - aktuell sind es 70 Prozent in dieser Partie - viel Selbstvertrauen nach dem frühen Gegentor. Stuttgart agiert im Moment doch sehr passiv und lässt sich sehr weit zurückfallen. Auf Konter zu setzen, ist ja eigentlich nicht das schlechteste Mittel. Aber die Hausherren kommen zurzeit nicht ins vordere Drittel.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

22. | Auch für Ramy Bensebaini ist es die erste Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb: Er hebelt unfair im Duell mit Didavi im Mittelfeld seinen Gegenspieler von den Beinen.

22. | Stindl ist es dieses Mal, der von rechts einen Ball flach in die Mitte spielt. Dieses Mal kommt aber weder ein Borusse noch einer aus der VfB-Elf heran. Die Kugel rollt links wieder aus dem Sechzehner.

21. | Die Gäste schieben nun mit dem gesamten Verbund hoch vor und erhöht so den Druck auf die Abwehr des Aufsteigers. So kommen die Borussen immer wieder am Strafraum in Ballbesitz und meist über die rechte Seite dann auch in die Box.

19. | Das war knapp: Thuram zieht rechts an Kempf vorbei an die Torauslinie und spielt den Ball mit Druck flach in den Fünfer. Mavropanos will klären, dabei unterläuft ihm aber fast ein Eigentor. Glück für ihn und den ganze VfB-Team, dass Anton da noch kurz vor der Linie retten kann.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

18. | Stuttgarts Verteidiger Konstantinos Mavropanos foult Stindl an der Seitenlinie. In einer hektischer werdenden Partie zeigt Schiri Daniel Siebert jetzt zum ersten Mal heute Abend Gelb. Für den Abwehrspieler ist es auch die erste Verwarnung in dieser Pokalsaison.

16. | Bei einem Freistoß von der linken Seite - nach einem Foul an Thuram - fliegt der Ball hoch in den VfB-Strafraum, aber dort kommt kein Borusse zum Abschluss.

14. | Stuttgart macht mit der Führung im Rücken das Spiel nicht unbedingt schnell. Und: Vor allem macht das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo keine Fehler. Gladbach bemüht sich um schnelles Vorstoßen ins vordere Drittel, aber das gelingt noch nicht.

12. | Jetzt machen die Gastgeber in der Offensive wieder einmal mehr Tempo. Sosa flankt von links in den Strafraum, Gonzalez köpft vom Elfmeterpunkt hoch am Tor vorbei.

11. | Thuram bringt den Ball halbhoch von der rechten Seite in den Stuttgarter Strafraum, aber Schlussmann Bredlow fängt die Kugel am Fünfer ab. Für den Keeper ist es nach dem Zweitrunden-Spiel gegen Freiburg erst sein zweiter Pflichtspiel-Einsatz für die Schwaben in dieser Saison.

9. | Ein früher Treffer im Pokal bringt Gladbach in Zugzwang: Die Mannschaft von Trainer Marco Rose muss nun in die Spielmacher-Rolle schlüpfen. Aktuell versuchen die Gäste den Pressing-Druck gegen den VfB-Aufbau zu erhöhen, aber auch Stuttgart wendet dieses Mittel in der Hälfte der Borussen an.

7. | Sosa wird im Mittelfeld gefoult, die Partie ist kurz unterbrochen.

6. | Bredlow wehrt den Ball ab nach einem Freistoß der Gladbacher.

4. | Wie reagieren die Gladbacher auf diese "kalte Dusche" im bei etwa 8 Grad Celsius gar nicht einmal so kalten Stuttgart?

3. | Für Wamangituka ist es sein zweiter Treffer im Pokal in dieser Saison und sein insgesamt 13. Pflichtspieltor.

TOOOR! VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach 1:0 | Torschütze: Wamangituka

2. | Toooor! VFB STUTTGART - Borussia Mönchegladbach 1:0. Wow, Silas Wamangituka trifft schon wieder. Und wie! In der eigenen Hälfte nimmt er den Ball an, schaltet dann den Turbo ein und rennt unaufhaltsam in Richtung Gladbacher Strafraum auf der rechten Seite. Beim Dribbling nach innen lässt er dann Lainer und Neuhaus aussteigen in der Box und trifft schließlich aus zehn Metern zur VfB-Führung.

1. | Und los geht's!

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Beide Mannschaften sind schon auf dem Rasen. Kapitäne sind Endo beim VfB heute Abend sowie Stindl bei den Gästen.

vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf das Schiedsrichter-Gespann: Leitender Unparteiischer ist gleich der Berliner Daniel Siebert. Ihm assistieren Lasse Koslowski (Berlin) und Jan Seidel (Hennigsdorf). Als vierter Offizieller ist Timo Gerach aus Landau eingeteilt. Der Wiesbadener Tobias Welz verfolgt das Geschehen in Funktion des Video-Assistent-Referees an den Monitoren.

vor Beginn | Im Rahmen des DFB-Pokals gingen jedoch alle drei Spiele an die Borussia. Zuletzt trafen sich beide Teams vor gut zwei Wochen, am 16. Januar dieses Jahres, ebenfalls in Stuttgart. Das Bundesligaspiel endete 2:2.

vor Beginn | Die Gesamtbilanz beider Teams ist nahezu ausgeglichen: Wettbewerbsübergreifend trafen sich der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach bereits 102 Mal in der Bundesliga (97 Partien), im Europapokal (2 Partien) und im DFB-Pokal (3 Partien). 40 Duelle konnten die Schwaben für sich entscheiden, 33 Mal gingen die Fohlen als Sieger vom Feld. 29 weitere Begegnungen endeten ohne Sieger.

vor Beginn | Den Einzug ins Achtelfinale schafften die Stuttgarter durch einen 1:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg. Kalajdzic war kurz vor Weihnachten der umjubelte Torschütze. Mönchengladbach siegte deutlich mit 5:0 bei Regionalligist SV Elversberg, der in der ersten Runde noch mit einem 4:2-Triumph über den FC St. Pauli für Furore gesorgt hatte.

vor Beginn | Die Gladbacher kletterten durch 14 Punkte aus den vergangenen sechs Ligaspielen bis auf Rang 7. Unter anderem gelangen Heimsiege gegen den FC Bayern München (3:2) und Borussia Dortmund (4:2).

vor Beginn | In der Bundesliga stehen die Stuttgarter nach einem für einen Aufsteiger durchaus beeindruckenden Saisonstart auf dem durchaus passablen Tabellenplatz 10. Am vergangenen Wochenende glückte die Generalprobe für den Pokal gegen den Tabellenvorletzten Mainz 05 mit einem 2:0-Erfolg.

vor Beginn | Auf der Gegenseite tauscht Fohlen-Coach Rose drei Mal. Sippel ersetzt Sommer im Kasten, Zakaria und Wolf werden durch Neuhaus und Stindl ersetzt.

vor Beginn | Und das ist die Gladbacher Startelf: Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer - Neuhaus, Hofmann - Stindl - Thuram, Plea.

vor Beginn | Stuttgart-Trainer Matarazzo nimmt zwei Änderungen an seiner Startelf im Vergleich zum Bundesligaspiel am vergangenen Wochenende vor. Bredlow steht für Kobel im Tor, Didavi rückt für Castro in die Startelf.

vor Beginn | So geht es der VfB heute Abend an: Bredlow - Mavropanos, Anton, Kempf - Wamangituka, Endo, Mangala, Sosa - Didavi, Gonzalez - Kalajdzic

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

VfB Stuttgart - Das ist die Aufstellung des VfB:

Bredlow - Kempf, Anton, Mavropanos - Endo, Sosa, Wamangituka, Didavi, Mangala, Gonzalez - Kalajdzic

Borussia Mönchengladbach setzt auf folgende Aufstellung:

Sippel - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heut e ... im TV ARD, Sky im LIVE-STREAM ARD-Mediathek, Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Borussia Mönchengladbach will im Pokal voll angreifen und den ersten Titel seit 1995 holen. Der Weg nach Berlin führt über den ebenso ambitionierten VfB Stuttgart.

Mönchengladbach/München (SID) Diesen einen Meilenstein will Lars Stindl unbedingt noch erreichen. "Den Traum von Berlin würde ich mir gern noch erfüllen", sagte der Kapitän von Borussia Mönchengladbach vor dem kniffligen Pokal-Achtelfinale beim VfB Stuttgart am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky). Wichtiger Nachsatz: "Und gerade in diesem Jahr, da die Bayern raus sind, ist da eine große Chance."

Der schier übermächtige Titelverteidiger aus München patzte in Kiel - und damit fehlt die größtmögliche Hürde auf dem Weg ins Pokalfinale. Die Gladbacher werden jedenfalls "alles daran setzen", ihre Chance zu nutzen, sagte Stindl der Rheinischen Post.

Als Profi träume man "immer davon, mit einer guten Serie und ein bisschen Glück in der Auslosung vielleicht mal nach Berlin zu kommen", ergänzte der Nationalspieler. Mit den Fohlen war der 32-Jährige vor vier Jahren schon knapp dran, scheiterte im Halbfinale im Elfmeterschießen aber an Eintracht Frankfurt.

In dieser Saison soll es im Mai endlich mit der Fahrt in die Hauptstadt klappen. Und im Idealfall auch mit dem ersten Titel seit 1995, als die Gladbacher zum dritten Mal den DFB-Pokal gewannen. "Der Pokal ist der Wettbewerb, in dem man etwas Blechernes in der Hand halten kann", sagte Sportdirektor Max Eberl nach dem Ende seines Sabbat-Monats.

Zwar tanzt die Elf von Trainer Marco Rose noch auf allen drei Hochzeiten, in der Bundesliga liegt der Fokus aber auf der Qualifikation für die Champions League. Und in der Königsklasse wartet der wiedererstarkte englische Spitzenklub Manchester City im Achtelfinale - eine schier unlösbare Aufgabe.

Im DFB-Pokal reichen dagegen vier weitere Siege, um den goldenen Pokal in die Höhe stemmen zu dürfen. "Wir wollen unbedingt weiterkommen", betonte Rose nach dem 1:1 bei Union Berlin. Am Dienstag erklärte er: "Es ist ähnlich wie ein Europacup-Rückspiel. In einem Spiel wird entschieden, wer weiter kommt." Stammspieler wie Stindl und Florian Neuhaus hatte er zunächst geschont, auch Breel Embolo könnte beim VfB nach seinen Corona-Eskapaden wieder in die Startelf rücken.

An das bislang letzte Duell beim ungemütlichen Bundesliga-Aufsteiger vor zwei Wochen haben die Gladbacher derweil keine guten Erinnerungen. Den Schwaben gelang in der sechsten Minute der Nachspielzeit nach einem umstrittenen Elfmeter der Ausgleich zum 2:2, dementsprechend motiviert gab sich Sportdirektor Sven Mislintat.

Gladbach sei zwar erneut "klarer Favorit", aber "wir sind für 120 Minuten plus Elfmeterschießen bereit. Unsere Mannschaft ist in guter Verfassung", sagte Mislintat und freute sich auf ein absolutes Highlight: "Ein Topspiel am Mittwochabend, dazu live im Fernsehen, vor der breiten Masse, kein Pay-TV. Das ist ein super Wettbewerb. Das ist unsere Champions League."

