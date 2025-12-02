Im DFB Pokal kommt es am Dienstag (2. Dezember) zur Partie von Borussia Mönchengladbach gegen den FC St. Pauli. Diese findet im Borussia-Park statt. Dort erfolgt der Anstoß um 18.00 Uhr.

Nach jeweils zwölf Bundesliga-Auftritten halten Borussia Mönchengladbach und der FC St. Pauli bei 13 und sieben Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Borussia Mönchengladbach vs. FC St. Pauli heute live im TV und im Stream sehen könnt.

DFB Pokal heute live: Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. FC St. Pauli live im Free TV und Livestream?

Ihr könnt die Begegnung im DFB Pokal zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC St. Pauli sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz bei Sky mitverfolgen. Die Vorberichte starten um 17.30 Uhr – und in voller Länge werdet Ihr bei Sky Sport 2 sowie bei Sky Sport 4 fündig. Die Konferenz läuft hingegen auf Sky Sport Mix HD, auf Sky Sport Top Event HD sowie auf Sky Sport 1 HD. Für die Ausstrahlung im Fernsehen und via Sky Go kommt Ihr nicht um das Sport-Paket herum. Außerdem könnt Ihr via STREAM WOW nutzen – hierbei bezahlt Ihr für das Abo 29,99 Euro (im Jahresabo) bzw. 44,99 Euro.

Spiel Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli Wettbewerb DFB Pokal, Achtelfinale Datum Dienstag, 2. Dezember 2025 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Anstoßzeit Borussia Mönchengladbach vs. FC St. Pauli

Borussia Mönchengladbach vs. FC St. Pauli: Aufstellungen

News über Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach setzte sich am 17. August in der ersten Runde bei Delmenhorst mit 3:2 durch. Anschließend lösten die Fohlen am 28. Oktober mit einem 3:1 gegen den Karlsruher SC das Achtelfinal-Ticket.

News über den FC St. Pauli

Für den FC St. Pauli begann der DFB Pokal 2025/26 am 16. August mit einem 1:0 bei Norderstedt. Am 28. Oktober bezwangen die Kiezkicker dann die TSG Hoffenheim 1899 mit 3:2.

Form

Bilanz direkte Duelle

Borussia Mönchengladbach vs. FC St. Pauli: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der DFB Pokal sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN Jetzt anmelden

Borussia Mönchengladbach vs. FC St. Pauli (DFB Pokal) live anschauen: Nützliche Links