Der Bremer SV fordert am Mittwoch im DFB-Pokal den großen FC Bayern München heraus. Wird das Spiel heute live im Free-TV übertragen?

Das letzte Spiel der 1. Runde im DFB-Pokal findet am Mittwochabend statt: Der Fünftligist Bremer SV empfängt dann den Rekordmeister FC Bayern München im Weserstadion. Anpfiff ist heute um 20.15 Uhr .

Die Erstrundenspiele gingen eigentlich bereits Anfang August über die Bühne. Aufgrund von Coronafällen beim Bremer SV musste das Duell der Bayern mit dem Oberligisten jedoch auf heute verschoben werden .

Der FCB hat im DFB-Pokal in dieser Saison einiges gut zu machen, schließlich war vergangene Spielzeit bereits in der 2. Runde Endstation. Im Januar unterlagen die Bayern dem Zweitligisten Holstein Kiel nach einem mitreißenden Spiel im Elfmeterschießen .

Der Bremer SV hatte sich indes Ende Juni dank eines 2:1-Finalsieges gegen den Brinkumer SV im Bremer Landespokal für die 1. Runde im DFB-Pokal qualifiziert. Der Start in die neue Oberligasaison ist den Mannen von Trainer Benjamin Eta übrigens gelungen, letzten Samstag gab es einen 3:1-Erfolg gegen den Blumenthaler SV.

Kann der Bremer SV heute gegen den FC Bayern für die Sensation sorgen? Wir verraten Euch in diesem Artikel jedenfalls, wo das Pokalspiel live im Free-TV übertragen wird.

FC Bayern vs. Bremer SV heute live im Free-TV: Die 1. Runde im DFB-Pokal

Wettbewerb DFB-Pokal, 1. Runde Begegnung Bremer SV - FC Bayern München Anpfiff Mittwoch, 25. August, 20.15 Uhr Ort Wohninvest Weserstadion (Bremen)

FC Bayern vs. Bremer SV heute live im Free-TV: Den DFB-Pokal kostenlos sehen

Dass einige Spiele aus dem DFB-Pokal live im Free-TV übertragen werden, ist bestens bekannt. Aber ist das auch heute für Bremer SV vs. FC Bayern München der Fall?

Wir haben gute Nachrichten: Ja, ist es! Sport 1 zeigt Bremer SV vs. FC Bayern München heute live im Free-TV . Der Privatsender darf bis einschließlich zum Viertelfinale pro Runde ein DFB-Pokalspiel live im Free-TV übertragen.

Sport 1 zeigt FC Bayern München vs. Bremer SV heute live im Free-TV

In der 1. Runde hat sich Sport 1 für den Auftritt des Rekordmeisters beim krassen Außenseiter aus Bremen entschieden. Die Übertragung beginnt am Mittwoch bereits um 18.30 Uhr mit Vorberichten.

Mehr als eineinhalb Stunden lang werdet Ihr also auf das Pokalduell eingestimmt - und zwar von zwei echten Fachmännern, wenn es um den FCB geht: So sind mit Moderator Thomas Helmer und Experte Stefan Effenberg gleich zwei ehemalige Bayern-Profis am Start.

Bremer SV vs. FC Bayern heute live im Free-TV: Die Übertragung auf Sport 1

Vorberichte ab : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Spielbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Thomas Helmer

: Thomas Helmer Experte : Stefan Effenberg

: Stefan Effenberg Kommentator : Markus Höhner

Effenberg wird ab 20.15 Uhr dann auch beim Live-Spiel als Experte fungieren. Kommentator der Partie ist Markus Höhner. Neben Sport 1 zeigt übrigens auch Sky heute Bremer SV gegen FC Bayern München live im TV. Für Sky benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement, alle Infos zu Preisen und Paketen gibt es HIER .

FC Bayern München vs. Bremer SV heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Geht das?

Sport 1 zeigt das Spiel im Free-TV, Ihr könnt Euch die Antwort also wahrscheinlich schon denken: Ja, Bremer SV vs. FC Bayern München läuft heute kostenlos im LIVE-STREAM .

Das ist deshalb möglich, weil Sport 1 sein Programm auch im Internet anbietet. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Live-TV-STREAM , mit dem Ihr heute ab 18.30 Uhr dann die Vorberichte zu Bremer SV vs. FC Bayern München seht.

Sport 1 zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern München kostenlos im LIVE-STREAM

Der STREAM ist kostenlos, Ihr müsst Euch auch nicht registrieren oder anmelden. Die Übertragung ist identisch mit jener im TV.

Auch im LIVE-STREAM ist Sky die zweite Option, Bremer SV vs. FC Bayern München heute zu sehen. Diese Option ist allerdings nicht kostenlos , sondern Ihr müsst entweder über Euer Abo Zugriff auf Sky Go haben, oder Euch Zugang zu Sky Ticket erwerben.

FC Bayern vs. Bremer SV heute live im Free-TV: Diese Mannschaften sind schon für die 2. Runde qualifiziert

Bundesliga : Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Arminia Bielefeld, FC Augsburg, VfL Bochum, VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Hertha BSC, Mainz 05, 1. FC Köln, Union Berlin, VfL Wolfsburg, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach

: Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Arminia Bielefeld, FC Augsburg, VfL Bochum, VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Hertha BSC, Mainz 05, 1. FC Köln, Union Berlin, VfL Wolfsburg, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach 2. Bundesliga : Dynamo Dresden, Holstein Kiel, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, FC St. Pauli, FC Schalke 04, Jahn Regensburg, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hansa Rostock, FC Ingolstadt, Karlsruher SC

: Dynamo Dresden, Holstein Kiel, Hannover 96, 1. FC Nürnberg, FC St. Pauli, FC Schalke 04, Jahn Regensburg, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hansa Rostock, FC Ingolstadt, Karlsruher SC 3. Liga : 1860 München, VfL Osnabrück, Waldhof Mannheim

: 1860 München, VfL Osnabrück, Waldhof Mannheim Regionalliga: SV Babelsberg 03

FC Bayern vs. Bremer SV heute live im Free-TV: Den DFB-Pokal im LIVE-TICKER verfolgen

Du kannst Bremer SV vs. FC Bayern München heute weder live im TV noch im LIVE-STREAM schauen? Dann kannst Du stattdessen auch mit dem LIVE-TICKER von Goal auf dem Laufenden bleiben.

Detailliert beschreiben wir Dir darin den Spielverlauf aus dem Weserstadion. Zudem bekommst Du beinahe in Echtzeit mit, wenn ein Tor fällt und wir geben Dir interessante Statistiken zur Partie an die Hand. HIER geht es direkt zum LIVE-TICKER .

FC Bayern vs. Bremer SV heute live im Free-TV sehen: Der Vorbericht zum DFB-Pokal

Gut gelaunt mit einem alkoholfreien Weißbier in der Hand und ausgestattet mit einer schicken Lederhose stimmte sich Julian Nagelsmann auf den Aufgalopp im DFB-Pokal ein. "Ich trage ja gerne mal Lederhosen. So unfassbar schlecht steht sie mir gar nicht", sagte Bayern Münchens Trainer nach dem Fotoshooting mit seiner Mannschaft auf dem legendären Nockherberg und lachte.

Einziger Wermutstropfen sei gewesen, "dass du das Bier nach dem Shooting wieder zur Seite stellen musstest", meinte Nagelsmann und schlug für das nächste Jahr einen Zeitpunkt nach einem Spiel vor: "Dann kann man auch einen kräftigen Schluck vom guten Bier nehmen."

Die Stimmung beim Rekordmeister war vor der verschobenen Pflichtaufgabe beim Oberligisten Bremer SV am Mittwochabend (20.15 Uhr/Sky und Sport1) gelöst. Angst vor einem erneuten Pokal-Fiasko wie im Januar, als gegen den Zweitligisten Holstein Kiel bereits in der zweiten Runde überraschend Endstation war? Fehlanzeige.

Klar, der Underdog werde wohl gefühlt noch mehr laufen als die Gegner in der Bundesliga, betonte Nagelsmann, am Ende gehe es aber darum, "dass wir das Spiel gewinnen wollen und müssen". Das Duell hatte vor zweieinhalb Wochen kurzfristig wegen drei Coronafällen im Team des Fünftligisten verschoben werden müssen.

Den krassen Außenseiter aus Bremen haben die Bayern im Rahmen der Möglichkeiten unter die Lupe genommen. "Wir wissen grundsätzlich, was sie in den Spielen gemacht haben. Wir kennen auch einige Spieler", versicherte Nagelsmann.

Keine Gedanken darüber müssen sich Kapitän Manuel Neuer, Weltfußballer Robert Lewandowski und Leon Goretzka machen. Die drei Leistungsträger bekommen eine Pause und dürfen in München bleiben.

Torhüter Neuer hatte am Dienstag bereits das Abschlusstraining verpasst. "Der Fuß hat ein bisschen reagiert nach dem Spiel, aber das war zu erwarten", sagte Nagelsmann. Neuer hatte sich im Supercup gegen Borussia Dortmund (3:1) eine Kapselverletzung am rechten Fuß zugezogen, stand allerdings am Sonntag beim packenden 3:2 gegen den 1. FC Köln wieder in der Startelf.

Auch Lewandowski werde am Mittwoch ein "intensives Training" machen und am Donnerstag regenerieren. Bei Goretzka steht ebenfalls die Regeneration im Vordergrund. "Bei der Fülle an Spielen wollen wir ein bisschen die Belastung steuern", sagte Nagelsmann.

Die beiden Franzosen Lucas Hernandez und Kingsley Coman kehrten derweil wieder zurück ins Training, sind aber keine Option für das Pokalspiel.

Im Spiel "David gegen Goliath" spricht trotzdem sehr wenig für eine Sensation. Das bislang letzte Erstrundenaus passierte dem Rekordpokalsieger vor 27 Jahren, ein peinliches 0:1 unter dem neuen Trainer Giovanni Trapattoni beim damaligen Drittligisten TSV Vestenbergsgreuth.

Das soll sich in Bremen nicht wiederholen. Vielmehr wollen sich die Bayern vor rund 10.000 Zuschauern im Weserstadion im "Spiel für die Ewigkeit" der Gastgeber ohne große Schwierigkeiten für das Bundesliga-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC einschießen. Danach geht es für einen Großteil der Mannschaft wieder zu ihren Nationalmannschaften.

Deshalb will Nagelsmann auch einigen Jugendspielern eine Chance geben. "Ich kann auch sagen, wer spielt, ich verrate es aber noch nicht. Ganz so leicht will ich es dem Gegner und euch Journalisten nicht machen", sagte Nagelsmann und grinste.

FC Bayern vs. Bremer SV heute live im Free-TV: Die Opta-Fakten

Der Bremer SV trifft erstmals im deutschen Profifußball auf den FC Bayern München. Für die Bremer ist es insgesamt die 10. Teilnahme am DFB-Pokal und die erste seit der Saison 2016/17 (damals 0-7 gegen den SV Darmstadt 98).

Der FC Bayern München überstand zuletzt 26-mal in Folge das Auftaktspiel des DFB-Pokals (1999/00 in 2. Runde gestartet). In diesem Zeitraum musste der FCB nur 2-mal über die Verlängerung gehen: 2006/07 gegen St. Pauli (2-1 n.V.) und 2007/08 gegen Wacker Burghausen (4-3 i.E. gewonnen).

Der Bremer SV gewann noch kein einziges seiner 11 Pokalspiele und überstand lediglich einmal eine Pokalrunde. In der Saison 1986/87 setzten sich die Hansestädter im Wiederholungsspiel der 1. Runde im Elfmeterschießen gegen Hessen Kassel durch (5-4 i.E.).

Das letzte Mal, dass der FC Bayern München im DFB-Pokal gegen ein Team ausschied, das zu dem Zeitpunkt nicht in einer der ersten beiden Ligen spielte, war in der 2. Runde 2000/01. Damals verlor der FCB im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Magdeburg (2-4 i.E.).

Auf dem Weg zum DFB-Pokal-Hauptbewerb gewann der Bremer SV den Bremer LOTTO Pokal durch einen 2-1-Sieg im Finale gegen den Brinkumer SV.

Die letzten 5 DFB-Pokalspiele verlor der Bremer SV jeweils, ohne ein Tor zu erzielen (21 Gegentore insgesamt). Der letzte Pokal-Treffer für die Bremer gelang Sven Böe in der Saison 1986/87 gegen Hessen Kassel. Durch dieses Tor kamen die Hansestädter ins Elfmeterschießen, das sie dann für sich entschieden.

In der Vorsaison schied der FC Bayern München in der 2. Pokalrunde gegen Holstein Kiel im Elfmeterschießen aus (5-6 i.E.). Es war das erste Mal, dass der FCB nicht zumindest das Halbfinale erreichte seit der Pokalsaison 2008/09. Damals verloren die Bayern 2-4 im Viertelfinale gegen Bayer 04 Leverkusen.

Der FC Bayern ist seit 2 Pflichtspielen in der Fremde sieglos (1 Remis, 1 Niederlage). Letztmals blieb der FCB im Sommer 2019 länger in Pflichtspielen ohne Sieg (damals 3).

Seit det. Datenerfassung (2008/09) hat nur ein Spieler mehr Torvorlagen im DFB-Pokal gesammelt als Bayerns Thomas Müller (18), und zwar sein früherer Teamkollege Franck Ribéry (19).

Bayerns Robert Lewandowskis nächster Pokaleinsatz wird sein 50. im Wettbewerb sein. Mit einem Tor könnte er die Marke von 40 Pokaltreffern erreichen. Dies gelang vor ihm seit Bundesligagründung nur 4 Spielern: Manfred Burgsmüller (40), Klaus Fischer (46), Dieter Müller (48) und Gerd Müller (78).

FC Bayern München vs. Bremer SV heute live im Free-TV sehen: Die Übertragung im Überblick