BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel: So wird das DFB-Pokalhalbfinale heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen

Nur noch ein Spiel bis zum Finale in Berlin! Im Halbfinale des DFB-Pokals empfängt der BVB (Borussia Dortmund) Holstein Kiel. Los geht's am heutigen Samstagabend um 20.30 Uhr, gespielt wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Es ist freilich ein Duell der Gegensätze, das uns heute im Pokalhalbfinale erwartet. Auf der einen Seite der BVB, der eine alles in allem enttäuschende Bundesligaspielzeit wenigstens noch mit dem Einzug in die Champions League abschließen möchte. Aktuell rangieren die Westfalen auf Rang fünf und haben bei drei verbleibenden Partien nur einen Zähler Rückstand auf Königsklassenplatz vier, auf dem aktuell Eintracht Frankfurt steht. Nachdem sich die Mannen von Cheftrainer Edin Terzic im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City zwar teuer verkauft haben, jedoch ausgeschieden sind, hat der Klub nur noch per Pokal die Chance auf einen Titel.

Auf dem Weg in die Runde der letzten Vier setzte sich die Borussia gegen den MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig, den SC Paderborn sowie Borussia Mönchengladbach durch.

Auf der anderen Seite haben wir den Zweiligisten Holstein Kiel. Auch für die Störche geht es im Ligabetrieb noch um einiges, hat die Truppe von Trainer Ole Werner als Tabellenvierter doch nur einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz drei. Dabei haben die Kieler sogar noch drei Spiele in der Hinterhand.

In der bisherigen Pokalsaison setzten die Norddeutschen bereits einige Ausrufezeichen. Nachdem man in der ersten Runde gegen Oberligist FC Rielasingen-Arlen gewann, kegelte die Elf in der zweiten Runde niemanden Geringeres als den großen FC Bayern München raus. Im Achtelfinale gewann Kiel gegen Ligakonkurrent Darmstadt und im Viertelfinale räumte der KSV Rot-Weiss Essen aus dem Weg.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Holstein Kiel. Goal erklärt Euch, wie die Partie im Halbfinale des DFB-Pokals heute Abend in TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem findet Ihr hier rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der beiden Teams.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel heute live: Der DFB-Pokal im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel Datum Samstag | 01.05.2021 Wettbewerb DFB-Pokal | Halbfinale Anstoß 20.30 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Signal-Iduna-Park | Dortmund Cheftrainer BVB: Edin Terzic | Holstein Kiel: Ole Werner Geschätzter Marktwert BVB: 581,45 Millionen Euro | Holstein Kiel: 19,15 Millionen Euro

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel heute live: So wird das Halbfinale des DFB-Pokals im TV übertragen

Dienst nach Vorschrift für den BVB oder sorgt Kiel doch für eine Sensation? Die Antwort gibt es heute Abend und Ihr könnt sie live miterleben. Doch zuvor stellt sich die Frage nach dem "wo".

Vorab gibt es gute Neuigkeiten für alle Dortmunder, Kieler und auch neutralen Fans: Das Duell gibt es nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Free-TV.

Wir liefern Euch im Folgenden alle nötigen Infos zur Übertragung der Partie auf beiden Wegen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel heute live: Die Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV

Beginnen wir mit der Option Free-TV. Hier könnt Ihr das Pokalspiel live und in voller Länge sehen - und zwar kostenlos! Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt heute Abend das Spiel des BVB gegen Holstein Kiel im DFB-Pokal.

Das Programm ist dabei frei empfangbar und ohne Abo nutzbar.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel heute live im Free-TV: So funktioniert die Übertragung bei ARD

Los geht's in der ARD heute bereits um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Moderator Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger führen Euch durch das Programm. Kurz vor Anpfiff übernimmt dann Kommentator Tom Bartels.

Hier gibt es die Details der Übertragung im Überblick:

Sender : ARD

: ARD Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderation : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Experte : Bastian Schweinsteiger

: Bastian Schweinsteiger Kommentar: Tom Bartels

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel heute live im TV? So funktioniert die Übertragung auf Sky

Neben der ARD habt Ihr auch die Möglichkeit, das Pokalhalbfinale zwischen Dortmund und Kiel im Pay-TV zu verfolgen. Hier hat Sky die Übertragungsrechte, so wie für jede Begegnung des DFB-Pokals in der laufenden Spielzeit.

Um Sky nutzen zu können, benötigt Ihr das sogenannte Sport-Paket. Alle Infos zu den verfügbaren Paketen und der Nutzung findet Ihr hier!

Sky startet 30 Minuten vor Anpfiff, also um 20 Uhr, mit den Vorberichten. Kommentiert wird das Spiel von Martin Groß.

Sender : Sky Sport 2 (HD)

: Sky Sport 2 (HD) Beginn der Übertragung : 20 Uhr

: 20 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Kommentar: Martin Groß

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel heute live: Das Halbfinale im DFB-Pokal via LIVE-STREAM sehen

TV-Übertragung? Geklärt! Nun kümmern wir uns um diejenigen, die das Spiel nicht vom heimischen Sofa aus verfolgen können oder keinen Fernseher besitzen. Euch legen wir die Übertragung im LIVE-STREAM ans Herz. Auch hier bieten sich Euch mehrere Optionen, auch hier sind ARD und Sky Eure Adressen und bieten jeweils ein Streamingangebot an.

Kostenloser LIVE-STREAM: ARD überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel heute live und gratis im Internet

Mit Blick auf die ARD ist der LIVE-STREAM genauso wie die TV-Übertragung völlig kostenlos. Das Programm ist dabei identisch zu dem im TV. Alle gezeigten Inhalte der ARD sind nachträglich auch in der ARD Mediathek empfangbar.

Während Ihr den ARD-LIVE-STREAM per Browser auf Euren mobilen Endgeräten verfolgen könnt, gibt es die Mediathek auch als App - und zwar sowohl für Apple als auch für Android. Klickt einfach auf den jeweiligen Link und gelangt direkt in den entsprechenden Store.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel heute live: Das DFB-Pokalhalbfinale per LIVE-STREAM mit Sky Go

Wie bereits erwähnt bietet auch Sky einen LIVE-STREAM an und setzt dabei sogar auf zwei Möglichkeiten - Sky Go und Sky Ticket.

Ersterer hat den Vorteil, dass er bereits im Sky-Abo enthalten ist. Das bedeutet, dass Ihr bei der Nutzung von Sky Go keine Mehrkosten habt. Alles, was Ihr dafür braucht, ist die App. Diese gibt es, analog zur ARD-Mediathek, in den gängigen Stores. Ihr könnt also erneut zwischen Apple und Android wählen.

Alles Wissenswerte rund um Sky Go findet Ihr unter diesem Link!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel heute live: Das DFB-Pokalhalbfinale per LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Sky Ticket auf der anderen Seite hat den Vorteil, dass Ihr dafür kein Abo bei Sky benötigt.

Mit Sky Ticket lassen sich die Inhalte für einen bestimmten Zeitraum freischalten. Auch hier benötigt Ihr lediglich die App (Apple/Android)

Alle weiteren Infos zu den Konditionen sowie zur Nutzung findet Ihr hier!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel heute live: Das DFB-Pokalhalbfinale im kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal

Für alle, die weder auf die TV-Übertragung noch auf den LIVE-STREAM zurückgreifen wollen, aber dennoch stets up to date bleiben möchten, haben wir den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal.

Damit verpasst Ihr keine wichtige Szene im Pokalhalbfinale zwischen dem BVB und Holstein Kiel. Zudem liefern wir Euch im Vorfeld interessante Statistiken und alles Wissenswerte rund um das Duell.

Hier entlang!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel heute live: Die Aufstellungen im Halbfinale des DFB-Pokals

Rund eine Stunde vor Anpfiff findet Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Teams. Schaut also gegen 19.30 Uhr noch einmal vorbei.

