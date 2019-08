DFB-Pokal live im Free-TV: So wird Fußball heute übertragen - der FC Bayern München muss in Cottbus ran

Die 1. Runde des DFB-Pokals geht schon wieder dem Ende entgegen. Goal verrät, ob und wo die Spiele des Pokalwettbewerbs live im Free-TV kommen.

Der bildet in der 1. Runde des DFB-Pokals den Abschluss. Der Titelverteidiger trifft am Montagabend auf Energie Cottbus. Am Montag finden zudem insgesamt drei weitere Spiele statt.

In der ersten Hauptrunde traten insgesamt 64 Mannschaften an, zwei Bundesligisten sind bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Der FSV und der mussten in ihren Duellen mit unterklassigen Mannschaften die Segel streichen.

Die Frage, die sich jeder Fan an diesem Montag natürlich stellt, ist die nach der LIVE-Übertragung der Spiele im Free-TV. Am gesamten Wochenende wurden / werden zwei Erstrundenspiele live im Free-TV gezeigt / übertragen.

heute live im Free-TV anschauen? In diesem Artikel erfahrt Ihr, welches der vier Spiele am Montagabend live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen wird. Alle Infos findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite. Zudem seht Ihr in dieser Übersicht, welche weiteren Spiele im TV laufen.

DFB-Pokal im Free-TV: So wird Fußball heute live übertragen

Der DFB-Pokal wird heute Abend sowohl live im Free-TV als auch im Pay-TV gezeigt / übertragen. Allerdings gibt es nicht alle vier Begegnung live und in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Stattdessen werden alle Partien live im bezahlten Fernsehen von Sky zu sehen sein, nur eine wird in der ARD übertragen.

SPIEL UHRZEIT LÄUFT IM FREE-TV BEI ... Energie Cottbus - FC Bayern München 20.45 Uhr ARD

Die Moderation der Sendung rund um den FC Bayern übernimmt ab 20.15 Uhr Matthias Opdenhövel. Sobald der Ball dann ins Rollen gebracht wird, ist dann Florian Naß der Kommentator für dieses Duell.

DFB-Pokal im Pay-TV: So wird Fußball heute live übertragen:

Hallescher FC - (18.30 Uhr)

- (18.30 Uhr)

Hansa Rostock - (18.30 Uhr)

DFB-Pokal, 1. Runde: So liefen die bisherigen Begegnungen

In der 1. Runde des diesjährigen Pokalwettbewerbs tun sich einige Erstligisten richtig schwer, obwohl es gegen unterklassige Gegner geht. In den bisherigen Begegnungen bekamen das der FSV Mainz 05 und der FC Augsburg zu spüren. , Schalke 04 und blieben dagegen souverän.

Freitag 09.08.2019, 20:45 Uhr

KFC Uerdingen 05 : Borussia Dortmund 0:2 (0:0)

: 0:1 (0:1)

04 : 0:1 (0:0)

Samstag 10.08.2019, 15:30 Uhr

: 1. FSV Mainz 05 2:0 (0:0)

Alemannia Aachen : Bayer 04 Leverkusen 1:4 (0:2)

TuS Dassendorf : 0:3 (0:1)

FC Villingen : 1:3 (1:0 / 1:1) (n.V.)

SV Drochtersen / Assel : 0:5 (0:1)

Viktoria 89 Berlin : Arminia Bielefeld 0:1 (0:1)

SC Verl: FC Augsburg 2:1 (2:0)

Wacker Nordhausen : 1:4 (1:1)

1. FC Magdeburg : 0:1 (0:0 / 0:0) (n.V.)

10.08.2019, 18:30 Uhr

Würzburger Kickers : 7:8 (0:1 / 2:2 / 3:3) (n.E.)

KSV Baunatal : 2:3 (2:1)

SSV Ulm 1846 : 0:2 (0:1)

10.08.2019, 20:45 Uhr Atlas Delmenhorst : Werder Bremen 1:6 (1:4)

Sonntag 11.08.2019, 15:30 Uhr

FSV Salmrohr : 0:6 (0:1)

Germania Halberstadt : 1. FC 0:6 (0:1)

SV Rödinghausen : 07 5:7 (0:2 / 3:3 / 3:3) (n.E.)

SV Waldhof Mannheim : 3:5 (2:2)

FC Oberneuland : SV 1:6 (0:3)

1. FC Saarbrücken: SSV 3:2 (0:0)

VfB Lübeck : 6:7 (1:0 / 2:2 / 3:3) (n.E.)

VfB Eichstätt : 1:5 (0:3)

: 2:3 (1:3)

11.08.2019, 18:30 Uhr

Chemnitzer FC : 7:8 (0:0 / 2:2 / 2:2) (n.E.)

: SpVgg 2:0 (2:0)

SV Wehen Wiesbaden : 5:6 (0:2 / 2:2 / 3:3) (n.E.)