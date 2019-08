Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? So läuft der DFB-Pokal

Der FC Bayern München gastiert im DFB-Pokal bei Energie Cottbus. Goal verrät Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Die erste Runde des DFB-Pokals führt den FC Bayern München zu Energie Cottbus. Das Duell der beiden Teams findet am Montagabend um 20.45 Uhr im Stadion der Freundschaft statt.

Das letzte Pflichtspiel zwischen Energie Cottbus und Bayern München liegt bereits über zehn Jahre zurück. Am 31. Spieltag der Bundesliga-Saison 2008/2009 gastierten die Münchner zuletzt in der Lausitz und gewannen mit 3:1.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Während Titelverteidiger in den letzten zehn Jahren zahlreiche Meisterschaften, Pokalsiege sowie den Champions-League-Triumph feierte, ging es bei Energie Cottbus stetig bergab. Mittlerweile kickt der Traditionsklub aus Brandenburg in der Regionalliga Nordost.

Energie Cottbus vs. FC Bayern München - Gibt es die Überraschung oder ziehen die Bayern souverän in die nächste Runde ein? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer das Duell im live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Energie Cottbus vs. FC Bayern München: Das Duell in der ersten DFB-Pokalrunde im Detail

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München live im TV?

Das Beste kommt zum Schluss? Der Titelverteidiger im DFB-Pokal beschließt mit der Partie gegen Energie Cottbus die erste Runde im Wettbewerb. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Doch der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Das macht den Wettbewerb so spannend für alle Zuschauer - egal, ob im Stadion oder vor dem Fernseher. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wie Ihr das Duell live im TV erleben könnt

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal in der Saison 2019/2020?

Für die Saison 2019/2020 haben sich drei Fernsehsender die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal gesichert: Sky, die ARD und Sport 1.

Sky: Der Bezahlsender überträgt alle 63 Partien des Wettbewerbs live und in voller Länge im Einzelspiel sowie in der Konferenz - von der ersten Runde bis zum Finale. Allerdings laufen die Spiele des DFB-Pokals ausschließlich im Pay-TV. Ein Sky-Abonnement ist Voraussetzung, um alle Partien schauen zu können.

ARD: Das Erste überträgt ausgewählte Spiele live im Free-TV. Insgesamt zeigt die ARD von der ersten Runde an neun Spiele live im TV. Das Übertragungspaket umschließt in der ersten und zweiten Runde jeweils ein Spiel. Von der zweiten Runde bis zum Halbfinale zeigt die ARD dann jeweils zwei Spiele live im Free-TV. Den krönenden Abschluss stellt das Finale dar, welches ebenfalls live im Free-TV übertragen wird.

Sport 1: Neu dabei ist seit dieser Saison der Sportsender aus Ismaning bei München. Insgesamt vier ausgewählte Spiele zeigt Sport 1 live im Free-TV. Das Übertragungsangebot umfasst jeweils eine Partie von der ersten Runde bis zum Viertelfinale.

ARD zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München live im Free-TV

Die ARD ist am Montagabend Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr den DFB-Pokal kostenlos im Fernsehen schauen wollt. Das Erste überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München live im Free-TV.

Bereits um 20.15 Uhr beginnt die ARD mit der Vorberichterstattung zur Partie im Stadion der Freundschaft. Während Matthias Opdenhövel die Moderation übernimmt, sitzt Florian Naß am Kommentatorenpult und begleitet für Euch das Spielgeschehen.

Sky zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München live im Pay-TV

Auch Sky ist am Montagabend live vor Ort. Da der Bezahlsender ohnehin alle Partien des DFB-Pokals überträgt, zeigt Sky auch Energie Cottbus vs. FC Bayern München live im TV. Ihr könnt die Partie allerdings nur live im Pay-TV verfolgen, wenn Ihr im Besitz eines Sky-Abo seid. Dieses müsst Ihr vorab abgeschlossen haben.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, könnt Ihr ab 20.35 Uhr die Vorberichte zu Cottbus vs. FC Bayern genießen. Rollt im Stadion der Freundschaft der Ball, seid Ihr auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD live im Einzelspiel dabei. Kommentiert wird die Begegnung von Martin Groß.

Doch schon vorab bekommt Ihr am Montagabend Fußball pur: Sky beginnt bereits ab 18 Uhr mit den Vorberichten der Spiele, die um 18.30 Uhr angepfiffen werden. Die Konferenzschaltung findet Ihr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Dort wird im Übrigen auch Cottbus vs. Bayern zusätzlich übertragen und von Roland Evers kommentiert.

Alle Montag-Spiele des DFB-Pokals bei Sky in der Übersicht:

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Neben den TV-Übertragungen bei Sky und in der ARD gibt es noch weitere Alternativen, das Duell zwischen Energie Cottbus und dem FC Bayern München live zu verfolgen. Der DFB-Pokal wird zusätzlich auch im LIVE-STREAM übertragen. Darum soll es in diesem Abschnitt gehen.

ARD zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München kostenlos im LIVE-STREAM

Die ARD ist auch im Internet Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr den DFB-Pokal am Montagabend kostenlos sehen wollt. Das Erste überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM auf www.sportschau.de.

Der LIVE-STREAM der ARD beginnt analog zur TV-Übertragung um 20.15 Uhr und ist ebenfalls kostenlos. Ein Abonnement oder eine Anmeldung sind nicht notwendig. Ihr benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung, um Energie Cottbus vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM genießen zu können.

Sky Go zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abonnements, könnt Ihr Energie Cottbus vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go erleben. Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders, für welchen jeder Sky-Kunde einen Log-in erhält.

Der LIVE-STREAM bei Sky Go läuft analog zur TV-Übertragung bei Sky. Ihr erlebt sowohl Energie Cottbus vs. FC Bayern als auch die Konferenzschaltung und Einzelspiele der Duelle zuvor (18.30 Uhr) im LIVE-STREAM.

Nutzen könnt Ihr Sky Go auf Eurem Laptop / Computer. Auch auf Eurem Handy oder Tablet ist Sky Go als App verfügbar. Die kostenlose Sky-Go-App findet Ihr in den gängigen Downloadportalen:

Sky Ticket zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Last but not least: Sky Ticket zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München ebenfalls in voller Länge im LIVE-STREAM. Auch mit Sky Ticket verpasst Ihr keine Sekunde des spannenden Pokalduells am Montagabend.

Sky Ticket ist ein zusätzliches Angebot von Sky, welches es Euch ermöglicht, Sky ohne lange Vertragslaufzeiten zu nutzen. Bei Sky Ticket bekommt Ihr das Sportpaket, mit welchem Ihr unter anderem den DFB-Pokal sowie die 1. und 2. im LIVE-STREAM erleben könnt, für 9,99 Euro im ersten Monat. Nach Abschluss der ersten vier Wochen kostet Sky Ticket 29,99 Euro monatlich, lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen.

Wollt Ihr Sky Ticket nur einen Tag nutzen, ist das ebenfalls kein Problem. Das Tagesticket kostet 9,99 Euro. Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Homepage des Unternehmens.

Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. FC Bayern München? Die Übertragung des DFB-Pokals im Überblick