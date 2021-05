BVB: Erling Haaland zurück im Mannschaftstraining - Einsatz im DFB-Pokalfinale wahrscheinlich

Am vergangenen Wochenende musste Erling Haaland seinen BVB-Kollegen von der Tribüne aus zusehen. Das Endspiel im DFB-Pokal sollte er spielen können.

Borussia Dortmund glaubt fest an einen Einsatz seines Top-Torjägers Erling Haaland im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER ). Der Norweger absolvierte am Dienstagvormittag erstmals wieder das Mannschaftstraining. "Bei Erling sieht es gut aus. Er ist selbst sehr zuversichtlich", sagte Sportdirektor Michael Zorc dem SID : "Also sind wir es auch."

Am eigentlich trainingsfreien Montag hatte Haaland auf dem Trainingsgelände in Brackel bereits für einen Einsatz in Berlin gekämpft. Das Ligaduell mit RB am Samstag (3:2) hatte der 20-Jährige wegen der Folgen eines "Pferdekusses" aus dem Spiel beim VfL Wolfsburg (2:0) verpasst.

BVB: Erling Haaland trainierte am Montag noch individuell

Haaland ließ sich am Montag nach Informationen der Ruhr Nachrichten im Hauptgebäude der Profi-Abteilung behandeln, um später gemeinsam mit Athletiktrainer Johannes Wieber den Trainingsplatz zu betreten. Dort absolvierte er verschiedene Aufwärm- und Stabilitätsübungen. Am Dienstag war er im weißen Leibchen wieder voll dabei.

In 38 Pflichtspieleinsätzen für den BVB in dieser Saison hat Haaland 37 Tore erzielt und elf weitere vorbereitet. 25 der 69 Dortmunder Bundesligatore gehen auf sein Konto.