DFB-Pokal: Die Auslosung der ersten Runde heute live im Free-TV sehen

Die erste Runde entscheidet bereits über den weiteren Erfolg im DFB-Pokal. Goal verrät, wo die Auslosung am Sonntag live im Free-TV übertragen wird.

Erst vor knapp zwei Monaten hat sich Borussia Dortmund durch ein souveränes 4:1 im Finale gegen RB Leipzig den DFB-Pokal gesichert. Doch an diesem Wochenende muss der Blick schon auf die neue Saison gerichtet werden, denn am Sonntag steht in alter Tradition die Auslosung der ersten Runde auf dem Programm.

In den beiden Los-Töpfen befinden sich insgesamt 64 Mannschaften. Neben den 36 Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga sind auch die vier am besten platzierten Mannschaften der 3. Liga qualifiziert. Hinzu kommen die 21 Landespokalsieger sowie jeweils eine Mannschaft aus den drei mitgliederstärksten Landesverbänden.

Wie in jeder Saison besitzen alle Amateurvereine, die vier schlechtesten Zweitligisten sowie die vier besten Drittligisten der abgelaufenen Saison ein generelles Heimrecht für die erste Runde. Diese soll vom 6. bis 9. August 2021 ausgespielt werden, das Finale ist für den 21. Mai 2022 im Berliner Olympiastadion geplant.

Die erste Runde des DFB-Pokals ist traditionell das erste offizielle Kräftemessen der neuen Saison. Mit Spannung blicken die Vereine deshalb auf die Paarungen, die im Rahmen der Auslosung ermittelt werden. In diesem Artikel verrät Euch Goal, wo die Ziehung am Sonntag live im Free-TV gezeigt / übertragen wird.

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung der ersten Runde im Free-TV?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird an diesem Sonntag die erste Runde des DFB-Pokals auslosen. Die Ermittlung der Paarungen wird ab 18.30 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau erfolgen. Als Losfee ist in dieser Saison Thomas Broich eingeladen, moderiert wird die Ziehung von Stephanie Müller-Spirra.

Die Auslosung ist jedoch nicht nur live im Free-TV auf Das Erste, sondern auch auf der Webseite des öffentlich-rechtlichen Senders zu sehen. Unter www.live.daserste.de lässt sich das TV-Programm rund um die Uhr im kostenlosen LIVE-STREAM verfolgen. Eine vorherige Anmeldung ist dafür nicht notwendig.

Ab der ersten Runde, die vom 6. bis zum 9. August 2021 terminiert ist, werden ebenfalls Spiele des DFB-Pokals in der ARD übertragen. Insgesamt zeigt Das Erste neun Begegnungen im Free-TV - in den ersten beiden Runden jeweils eine, von Achtel- bis Halbfinale jeweils zwei Spiele sowie das Finale.

Die Termine des DFB-Pokals in der Übersicht:

1. Runde: 6. bis 9. August 2021

6. bis 9. August 2021 2. Runde: 26. und 27. Oktober 2021

26. und 27. Oktober 2021 Achtelfinale: 18. und 19. Januar 2022

18. und 19. Januar 2022 Viertelfinale: 1. und 2. März 2022

1. und 2. März 2022 Halbfinale: 19. und 20. April 2022

19. und 20. April 2022 Finale: 21. Mai 2022

Welche Mannschaften sind im DFB-Pokal vertreten?

Bundesliga: 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Arminia Bielefeld, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern München, FC Schalke 04, Hertha BSC, RB Leipzig, SC Freiburg, SV Werder Bremen, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg

2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim, 1. FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig, FC Erzgebirge Aue, FC St. Pauli, FC Würzburger Kickers, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn 07, SpVgg Greuther Fürth, SSV Jahn Regensburg, SV Darmstadt 98, SV Sandhausen, VfL Bochum, VfL Osnabrück

3. Liga: Dynamo Dresden, FC Hansa Rostock, FC Ingolstadt 04, FC Viktoria Köln, SV Waldhof Mannheim, SV Wehen Wiesbaden, SV Meppen, TSV 1860 München, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg, Türkgücü München

Regionalliga: 1. FC Lok Leipzig, BFC Dynamo, FC Carl Zeiss Jena, FC Eintracht Norderstedt, SC Preußen Münster, SC Weiche Flensburg 08, Sportfreunde Lotte, SpVgg Oberfranken Bayreuth, SSV Ulm 1846 Fußball, SV 07 Elversberg, SV Babelsberg 03, TuS Rot-Weiß Koblenz, Wuppertaler SV

Oberliga: Bremer SV, FC 08 Villingen, Greifswalder FC, VfL Oldenburg