Gladbach vs. FC Bayern München live: DFB-Pokal JETZT im LIVE-TICKER

Der FC Bayern München gastiert heute im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach. Goal begleitet den Kracher in der 2. Runde im kostenlosen LIVE-TICKER.

Hammerduell in der 2. Runde des DFB-Pokals: Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Bayern München im Borussia-Park. Los geht es heute um 20.45 Uhr.

Wie seid Ihr heute live im DFB-Pokal mit dabei? Ihr habt die Chance, das ganze Spiel im Fernsehen oder im Internet zu sehen - Ihr könnt aber auch hier kostenlos im LIVE-TICKER mitfiebern. Auf geht's!

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - vor Beginn

Gladbach vs. FC Bayern München Anpfiff: 20.45 Uhr

vor Beginn | Das erklärt auch die volle Kappelle in der Aufstellung. Schonung ist nicht. Kimmich und Müller zum Beispiel standen heute inbegriffen in allen 15 Pflichtspielen dieser Saison in der Startelf. Lewandowski hätte auch theoretisch nicht geschont werden können, sein Backup Choupo-Moting fällt mit einer Muskelverletzung, die er sich im Training zuzog, aus. Trainer Nagelsmann verpasst sein drittes Spiel heute, ist immer noch Isolation. Nach Champions League und Bundesliga darf Dino Toppmöller also auch Cheftrainer-Premiere im DFB-Pokal feiern.

vor Beginn | Die Losfee wollte es so, dass es früh in der Saison zum zweiten großen Traditionsduell zwischen Gladbach und Bayern kommt. Von Wunschlos kann da beiderseits nie und nimmer die Rede sein. Obwohl den Bayern statistisch gesehen nicht bange sein sollte. Sieben Mal standen sie Gladbach im Pokal gegenüber. Sieben Mal setzten sich die Bayern durch. Trotzdem, auswärts in Gladbach in der 2. Runde des DFB-Pokals, das kann auch ein Rekordmeister nicht gutheißen.

vor Beginn | Seitdem hat Bayern, abgesehen von einer komischen Niederlage gegen Frankfurt, alles abgeschossen, was vor die Flinte kam. Gladbach, naja, nicht so. Die Fohlen spielen eine schwankende Saison, mit Ausreißern nach oben, wie die Siege gegen Dortmund und Wolfsburg oder eben der Punkt gegen München. Und nach unten, mit Niederlagen gegen Augsburg oder Hertha BSC. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Hütter fruchtet noch nicht so, wie sich das manch einer nach dem starken Auftaktspiel erträumt hatte.

vor Beginn | Lange ist es her, damals, der 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Als Gladbach den Serienmeister Bayern München zum Auftaktspiel zu Hause beim 1:1 am Rande einer Niederlage hatte, Bayern nur mit Pech nicht verlor. Damals warteten die Bayern noch auf den ersten Sieg unter Nagelsmann, da auch die Vorbereitung ergebnistechnisch ziemlich verkorkst daherkam. Bayern stünde vor einer schweren Saison, stammtischte man damals, mit Gladbach sei zu rechnen. Es kam anders, wie wir heute, zwei Monate später, wissen.

vor Beginn | Bei den Bayern kehren der zuletzt erkrankte Goretzka und der angeschlagene Davies in die Startelf zurück. Obendrein hat beim 4:0 gegen Hoffenheim der formstarke Sane eine Pause bekommen, heute wird er wieder von Anfang an von der Leine gelassen. Das Trainerteam rund um Nagelsmann wechselt damit auf drei Positionen, Richards, Sabitzer und Musiala nehmen auf der Bank Platz.

vor Beginn | Bayern München schickt folgende Elf auf den Rasen: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski.

vor Beginn | Gladbach kommt nicht so richtig in Tritt in dieser Saison, zuletzt gab es eine bittere 0:1-Niederlage gegen Hertha BSC. Trainer Hütter verzichtet aber auf die ganz großen Veränderungen, wechselt im Vergleich dazu nur ein Mal: Ginter kehrt in die Startelf zurück und startet anstelle von Netz.vor Beginn | Borussia Mönchengladbach geht mit dieser Startelf ins Spiel: Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Scally, Zakaria, Kone, Bensebaini - Hofmann, Stindl - Embolo.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Zweitrundenspiel des DFB-Pokals zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München.

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Gladbach:

Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Koné - Hofmann, Stindl, Beyer - Embolo

Aufstellung Bayern München:

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München treffen zum achten Mal im DFB-Pokal aufeinander, die Fohlen-Elf ging in keiner der ersten sieben Duelle als Sieger hervor. Einmal erreichten die Borussen ein Wiederholungsspiel, zweimal ein Elfmeterschießen, die anderen vier Partien gewannen die Bayern in der regulären Spielzeit.

Fünf der sieben Pokalduelle zwischen Mönchengladbach und den Bayern gingen in die Verlängerung, zwei sogar ins Elfmeterschießen: das Finale 1984 und das letzte Duell 2011/12 im Halbfinale (7-6 bzw. 4-2 i.E. für Bayern). Mit mehr als einem Tor Vorsprung siegten die Münchner nur 2007/08 gegen den damaligen Zweitligisten vom Niederrhein (3-1 H).

Borussia Mönchengladbach verlor nur eines der vergangenen fünf Pflichtspiele im Borussia-Park gegen den FC Bayern München (3 S, 1 U): mit 1-5 in der Bundesliga am 2. März 2019.

FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann trifft erstmals im Pokal auf Mönchengladbach. In der Bundesliga gewann er nur drei seiner 12 Duelle mit den Borussen (6 U, 3 N).

Borussia Mönchengladbach schied bei fünf der letzten sechs Pokalduelle mit Bundesligisten aus. Nur im Achtelfinale der vergangenen Saison gelang mit dem 2-1 beim VfB Stuttgart ein Weiterkommen.

Das 12-0 der Bayern in der ersten Runde beim Bremer SV war der höchste Sieg im DFB-Pokal seit dem 15-0 des 1. FC Kaiserslautern beim FC Schönberg 95 in der ersten Runde 2004/05.

Borussia Mönchengladbach verlor die letzten drei Heimspiele im DFB-Pokal allesamt und blieb dabei torlos – jeweils Vereinsnegativrekord in diesem Wettbewerb. Auch im viertletzten Heimspiel schieden die Fohlen aus (1-1 n.V. und 6-7 i.E. im Halbfinale 2016/17 gegen Eintracht Frankfurt).

In der Vorsaison schied der FC Bayern München erstmals seit 2000/01 in der zweiten Pokalrunde aus, wie damals im Elfmeterschießen (vor 21 Jahren beim 1. FC Magdeburg, 2020/21 bei Holstein Kiel). Dazwischen überstanden die Münchner 19-mal in Folge Runde zwei im DFB-Pokal.

Seit Borussia Mönchengladbachs letztem Titelgewinn im DFB-Pokal 1995 (3-0 im Finale gegen den VfL Wolfsburg) gewannen die Bayern 12-mal den Pokal. Insgesamt sind die Münchner mit 20 Titeln im DFB-Pokal der Rekordpokalsieger.

Bayerns Robert Lewandowskis nächster Pokaleinsatz wird sein 50. im Wettbewerb sein. Mit einem Tor könnte er die Marke von 40 Pokaltreffern erreichen. Dies gelang vor ihm seit Bundesligagründung nur vier Spielern: Manfred Burgsmüller (40), Klaus Fischer (46), Dieter Müller (48) und Gerd Müller (78).

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Borussia Mönchengladbach droht in der Bundesliga das graue Mittelmaß. Der Pokalkracher gegen den FC Bayern soll das Feuer am Niederrhein neu entfachen.

Berlin (SID) Ungewöhnlich ungehalten ließ der sonst so ruhige Adi Hütter seinem Unmut freien Lauf. "Ich bin sehr verärgert, dass wir es nicht geschafft haben, hier zu punkten", sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 0:1 (0:1) bei Hertha BSC. Gerade erst hatte sein Team zurück in die Erfolgsspur gefunden, nun setzte es am Samstagabend im Berliner Olympiastadion einen neuerlichen Rückschlag.

Hütters Team hatte gut losgeht, doch im Laufe der ersten Halbzeit schnell den Faden verloren. Konnten die Fohlen das 1:1 eine Woche zuvor gegen den coronageschwächten VfB Stuttgart noch mit der mangelnden Chancenverwertung erklären, wirkte Hütter nach der vierten Auswärtspleite der Saison konsterniert.

"Wir haben es mit unserer Überlegenheit nicht geschafft, bessere Torchancen herauszuspielen", erklärte der "enttäuschte" Österreicher, der zuvor den dritten Sieg in den letzten vier Spielen und damit den Anschluss an die Europapokalplätze anvisiert hatte. Doch so zog die Hertha an der Borussia vorbei, Gladbach steckt nach neun Partien in der unteren Tabellenhälfte fest.

Auf den Ligafrust soll jetzt laut Hütter aber die große Pokallust folgen. In seiner knapp viermonatigen Amtszeit bei den Borussen braucht er dringend ein Erfolgserlebnis, um das Feuer am Niederrhein wieder zu entfachen und die aufkommende Kritik verstummen zu lassen. Vielleicht ja schon am Mittwochabend gegen den übermächtigen FC Bayern.

"Die Bayern sind unglaublich gut in Form", gestand Hütter, aber: "Ich weiß auch, dass meine Mannschaft eine Reaktion zeigen kann und zu Hause noch ungeschlagen ist." Mit den heimischen Fans im (fast) vollbesetzten Borussia-Park im Rücken und der Außenseiter-Rolle auf dem Papier ist es für Hütter "ein anderes Spiel in einem anderen Wettbewerb".

Als Motivationshilfe für seine Spieler dient dem früheren Frankfurt-Coach der Auftritt beim Eröffnungsspiel. Am ersten Spieltag rangen die Fohlen dem Rekordmeister ein verdientes 1:1 ab, danach folgte eine schwierige Phase mit vielen Verletzten und bitteren Pleiten, unter anderem einer 0:4-Klatsche im Rheinderby gegen Bayer Leverkusen.

Mit Blick auf das zeitweise üppig gefüllte Lazarett sieht Hütter auch hier Licht am Ende des Tunnels. Die Leistungsträger Markus Thuram und Stefan Lainer werden demnach "bald wieder mit dabei sein. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich dann meine Mannschaft mal wieder komplett bei Schuss hätte".

Mit einem vollen Kader muss Hütter dann liefern, um die gesteckten Saisonziele noch zu erreichen. Eine Pokalüberraschung gegen den FC Bayern würde dabei sicher nicht schaden.

