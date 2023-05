Google ist neuer Partner der DFB-Frauen

Mit seiner Smartphone-Marke "Google Pixel" wird Google neuer Sponsor der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

WAS IST PASSIERT? Google wird neuer Partner der deutschen Nationalmannschaft der Frauen. Wie der Technologiekonzern und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag in Berlin verkündeten, wird das Unternehmen mit seiner Smartphone-Marke "Google Pixel" neuer Sponsor der Vize-Europameisterinnen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gleichzeitig umfasst die dreijährige Partnerschaft unter anderem digitale Rechte im Social-Media-Bereich sowie weitere klassische Werberechte. Auch sollen die Nationalmannschaft und ihre Spielerinnen Teil einer nationalen Kommunikationskampagne zum "Google Pixel" werden.

WAS WURDE GESAGT? Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die Deutschland zur WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) führen wird, begrüßte den Deal: "Auf unserem Weg, neben dem sportlichen Erfolg vor allem Sichtbarkeit und Reichweite zu stärken, brauchen wir starke Partner wie Google an unserer Seite. Sie tragen dazu bei, unseren gemeinsamen Zielen wieder ein Stück näherzukommen."