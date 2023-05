DFB-Frauen: ARD überträgt WM-Generalprobe gegen Sambia

Anfang Juli bestreiten die deutschen Frauen ihr letztes Testspiel vor der WM. Die Partie wird live bei der ARD übertragen.

WAS IST PASSIERT? WM-Generalprobe zur Primetime: Die ARD überträgt das Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Sambia am 7. Juli zur besten Sendezeit. Wie das Erste am Freitag mitteilte, wird ab 20.15 Uhr live aus Fürth berichtet, die Begegnung beginnt um 20.30 Uhr. Vier Tage später reisen die Vize-Europameisterinnen zur WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August).

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Anschluss an das Länderspiel zeigt die ARD die NDR-Dokumentation mit dem Titel "Shootingstars – Deutschlands neue Fußballgeneration". Protagonistinnen sind Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Klara Bühl (Bayern München) und Laura Freigang (Eintracht Frankfurt). Zudem gibt es aktuell in der ARD Mediathek ein Porträt der Bundestrainerin unter dem Titel "Martina Voss-Tecklenburg – Mehr als nur Fußball".

Der vorletzte WM-Test gegen Vietnam in Offenbach am 24. Juni (18.15 Uhr) läuft im ZDF. Ob die WM in knapp zwei Monaten auch in Deutschland übertragen wird, ist indes weiter offen. Im Poker um die TV-Rechte steht eine Einigung noch aus.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Bei der Endrunde trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppenphase auf Marokko (24. Juli/10.30 Uhr), Kolumbien (30. Juli/11.30 Uhr) und Südkorea (3. August/12.00 Uhr).