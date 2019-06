Deutschland U21 vs. Rumänien U21: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung des Halbfinales der U21-EM

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft im Halbfinale auf Rumänien. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Wer zieht ins Endspiel der U21-Europameisterschaft ein? Im ersten Halbfinale trifft Deutschland auf Rumänien. Anstoß der Partie ist am Donnerstagabend um 18 Uhr in Bologna.

Geht das Märchen der Titelverteidigung weiter? Nach 2009 und 2017 könnten die DFB-Junioren zum dritten Mal U21-Europameister werden. Die Mannschaft von U21-Bundestrainer Stefan Kuntz ist auf dem besten Weg dorthin. In der Gruppe setzte sich die Deutschen souverän vor Dänemark, Österreich und Serbien durch und feierten den Halbfinaleinzug sowie die damit einhergehende Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ausgelassen im Mannschaftsbus.

Sollte die deutsche Junioren-Nationalmannschaft gegen Rumänien das Endspielticket lösen, wartet im Finale der Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Spanien und Frankreich.

U21 oder Rumänien U21 - Wer zieht ins Finale der ein? In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu unserem LIVE-TICKER und den Mannschaftsaufstellungen.

Deutschland U21 vs. Rumänien U21: Das Halbfinale der U21-EM im Überblick

Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute live im TV verfolgen - Geht das?

Langeweile in der Sommerpause? Fehlanzeige. Bei der U21-Europameisterschaft geht es in die heiße Phase und die deutsche Nationalmannschaft ist mittendrin. Am Donnerstagabend können die DFB-Junioren nach 2017 zum zweiten Mal in Folge ins Endspiel der U21-EM einziehen. Doch wird das Halbfinale zwischen Deutschland und Rumänien überhaupt live im TV übertragen? Wir verraten es Euch.

ZDF zeigt / überträgt Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute live im Free-TV

Der Fußballabend am Donnerstag ist gerettet. Das ZDF zeigt / überträgt das Halbfinale der U21-EM zwischen Deutschland und Rumänien heute live und in voller Länge im Free-TV. Im frei empfangbaren Programm des Zweiten Deutschen Fernsehens verpasst Ihr keine Sekunde des packenden Halbfinalspiels.

Das ZDF hat sich in diesem Sommer zusammen mit der ARD die Übertragungsrechte der U21-EM gesichert. Beide Sender teilen sich die Übertragungen ausschließlich der Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft untereinander auf.

Zeigt / überträgt ARD Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute live im TV?

Das ist nicht der Fall. Da das ZDF an diesem Donnerstagabend die Übertragung des Halbfinales zwischen Deutschland U21 und Rumänien U21 übernimmt, hat die ARD Pause. Doch aufgepasst: Sollten die DFB-Junioren ins Endspiel der U21-EM einziehen, würde dieses wiederum in der ARD laufen. Das Endspiel findet am Sonntag, 30. Juni, um 20.45 Uhr statt.

Zeigt / überträgt Sport 1 Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute live im TV?

Auch Sport 1 hat sich Übertragungsrechte an der U21-Europameisterschaft gesichert. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gehören allerdings nicht dazu. Somit überträgt Sport 1 Deutschland U21 vs. Rumänien U21 nicht live im TV.

Stattdessen zeigt der Sportkanal ausschließlich ausgewählte Partien ohne deutsche Beteiligung live im TV. Sowohl das zweite Halbfinale zwischen und als auch ein Finale - allerdings nur dann, wenn es Deutschland nicht ins Endspiel schafft - werden bei Sport 1 im Free-TV zu sehen sein.

Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Die TV-Übertragung im ZDF ist allerdings nicht die einzige Option, das Halbfinalspiel zwischen Deutschland U21 und Rumänien U21 zu verfolgen. Die Partie wird zusätzlich im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Ihr dafür nutzen müsst, erklären Wir Euch in diesem Abschnitt.

ZDF zeigt / überträgt Deutschland vs. Rumänien heute im LIVE-STREAM

Auch hier ist das ZDF eure erste und einzige Anlaufstelle. Das ZDF zeigt / überträgt das Halbfinale der U21-EM Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit dem Stream auf www.zdf.de verpasst Ihr keine Sekunde bei der Mission Titelverteidigung der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Um den LIVE-STREAM des ZDF nutzen zu können, ist kein Abonnement nötig. Der Stream funktioniert ohne Anmeldung und ist kostenlos. Ihr benötigt lediglich einen Internetbrowser sowie eine gute Internetverbindung.

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Rumänien heute im LIVE-STREAM?

Das LIVE-STREAM-Angebot von DAZN ist prall gefüllt. Der Streamingdienst ist normalerweise die Nummer eins, wenn es um die Übertragungen von Live-Fußball im Internet geht. Doch die U21-EM gehört nicht zum Übertragungspaket von DAZN. Dementsprechend zeigt DAZN Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute nicht im LIVE-STREAM.

Stattdessen hat der Streamingdienst allen anderen spannenden Turniere in diesem Sommer im Programm. DAZN zeigt sowohl die Frauenfußball-Weltmeisterschaft als auch die Copa America , den Gold-Cup und den Afrika-Cup live und in voller Länge. Und das Beste: Schlagt Ihr jetzt zu, könnt Ihr alle genannten Wettbewerbe sogar vollkommen kostenlos anschauen.

Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt alle Turniere, die in den Zeitraum des vierwöchigen Gratismonats fallen, sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt live und kostenlos. Welche Spiele, Wettbewerbe und Sportarten DAZN in den kommenden Wochen im LIVE-STREAM überträgt, haben wir Euch in einem Übersichtsartikel zusammengefasst.

Hat Euch der Gratis-Probemonat überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss 9,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Auf welchem Medium Ihr DAZN nutzt, bleibt Euch überlassen. Ihr findet den Streamingdienst im Internet unter www.dazn.de oder ganz einfach im App-Store Eurer Wahl. Egal, ob Handy, Tablet oder Smart-TV - DAZN ist auf nahezu allen mobilen Geräten verfügbar. Holt Euch jetzt die kostenlose DAZN-App in den gängigen Portalen zum Download:

Deutschland U21 vs. Rumänien U21: Die Aufstellungen

Aufstellung Deutschland:

Stefan Kuntz setzt im Halbfinale gegen Rumänien auf Nadiem Amiri und Maximilian Mittelstädt und verzichtet dafür im Vergleich zum letzten Gruppenspiel auf Marco Richter und Benjamin Henrichs.

Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstädt - Neuhaus, M. Eggestein, Dahoud, Amiri - Öztunali, Waldschmidt.

Aufstellung Rumänien:

Rumäniens Trainer Mirel Radoi setzt auf Bewährtes und stellt gleich auf, wie in den zwei ersten Gruppenspielen der U21-EM.

Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Man, Baluta, Cicaldau, Ivan - Hagi - Puscas

Same line-up as in the first two games. Romania XI vs Germany: Radu (c) - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau - Man, Ianis Hagi, Ivan - Puscas. #U21EURO #GERROU pic.twitter.com/i0o6JyQYlw — Alecs Stam (@AlecsStam) 27. Juni 2019

Deutschland U21 vs. Rumänien U21 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Halbfinale der U21-EM live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen, haben wir eine echte Alternative für Euch parat. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Deutschland U21 vs. Rumänien U21 verpasst Ihr keine Entscheidung im Kampf um den Einzug ins Endspiel.

Bereits vor dem Anpfiff, der um 18 Uhr erfolgen wird, versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER mit allen relevanten und spannenden Informationen rund um die Partie. Wenn schließlich ab 18 Uhr der Ball rollt, verpasst Ihr bei uns keine Chance, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung.

Und das Beste: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Klickt Euch rein!

Wer zeigt / überträgt heute Deutschland U21 vs. Rumänien U21? Die Übertragung im Überblick