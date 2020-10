Deutschland vs. Türkei live: Das Testspiel im LIVE-TICKER - 0:0

In Köln kommt es zum Duell zwischen Deutschland und der Türkei. Das Testspiel der beiden Nationalteams könnt Ihr hier im LIVE-TICKER verfolgen.

Am Mittwochabend steigt das Testspiel zwischen und der . Anpfiff der Partie im Kölner RheinEnergie-Stadio n ist um 20.45 Uhr . Hier könnt Ihr das Duell zwischen der deutschen und der türkischen Auswahl im LIVE-TICKER kostenlos verfolgen.

Bundestrainer Joachim Löw hat ein ungewöhnlich großes Zeitfenster, um mit den Nationalspielern zu arbeiten. Gleich drei Länderspiele in Folge stehen an. Den Anfang macht der Test gegen die Türkei. Danach warten die Partien in der gegen die und die auf die deutsche Mannschaft.

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Türkei nicht hier im LIVE-TICKER, sondern lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, findet alle Informationen zur Übertragung in einem separaten Artikel auf unserer Seite .

Deutschland - Türkei 0:0 Tore: - Aufstellung DFB Leno - Henrichs, Koch, Rüdiger, Schulz - Neuhaus, Emre Can - Draxler, Havertz, Brandt - Waldschmidt Aufstellung TÜRKEI Günok - Ali Kaldirim, Demiral, Ayhan, Karaca - Yokuslu, Tufan, Sangare - Yazici, Enes Ünal, Kilinc Gelbe Karten: -

2' So defensiv wie gedacht starten die Gäste gar nicht. Die Elf von Trainer Senol Günes presst in der gegnerischen Hälfte und versucht Ballverluste im Aufbau des DFB-Teams zu erzwingen.

Deutschland vs. Türkei im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt, die DFB-Elf hat das Spiel eröffnet.

Vor Beginn | Beide Mannschaften werden heute in diesem Testspiel sicher viel ausprobieren - und wohl auch das Wechselkontingent ausgiebig nutzen. Insgesamt darf jedes Team sechs Ein- bzw. Auswechslungen vornehmen.

Vor Beginn | Die Mannschaften sind auf dem Platz, die Nationalhymnen erklingen. Gleich geht's also los mit dem Testspiel zwischen Deutschland und der Türkei.

Vor Beginn | Beide Mannschaften kommen auf den Platz. Kapitän bei den Gästen ist Mittelfeldspieler Ozan Tufan. Für Deutschland trägt wie bereits erwähnt Julian Draxler die Spielführer-Binde am Oberarm.

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist gleich Benoit Bastien aus . Ihn und die Spieler erwarten kühle 13 Grad Celsius beim Anpfiff, auch beim Abpfiff um kurz nach halb elf dürfte der Thermometer noch eine zweistellige Temperatur anzeigen. Es soll am Abend trocken bleiben.

Vor Beginn | Im Stadion in Köln dürfen heute nur 300 Zuschauer dabei sein. Die vom DFB so sehr erhoffte Unterstützung von lautstarken ca. 10.000 Besuchern gibt es also nicht - das lässt das aktuelle Infektionsgeschehen in Köln nicht zu.

Vor Beginn | Wurde das Spiel bis gestern "nur" von den Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie überschattet, kamen heute früh dann noch Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main dazu: Verdacht auf Steuerhinterziehung. Die Aufregung ist groß, die genauen Hintergründe noch nicht ganz klar. Konzentrieren wollen wir uns in diesem Ticker deshalb nur auf das sportliche Geschehen.

Deutschland vs. Türkei live: Die Fakten zur Aufstellung

5 Bundesligaspieler und 4 Premier-League-Spieler in der Startelf - dazu noch Julian Draxler von PSG aus der und Luca Waldschmidt von Lissabon.

Florian Neuhaus ist der 108. Debütant in der Ära Jogi Löw!

Bei der Türkei sind es 6 Wechsel gegenüber dem 0-0 in : Nazim Sangaré, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Efecan Karaca, Okay Yokuslu und Emre Kılınç beginnen statt Söyüncü, Kabak, Celik, Kökcü, Tekdemir und Karaman.

Nur Bernd Leno, Antonio Rüdiger und Julian Draxler standen auch beim letzten Länderspiel in der Schweiz (1-1) in der Startelf - demnach sind es 8 Wechsel.

Vor Beginn | 20-Mal haben Deutschland und die Türkei bislang gegeneinander gespielt - 14 DFB-Siegen stehen drei Niederlagen und drei Unentschieden gegenüber.

Vor Beginn | Beide Teams sind in diesem so besonderen Jahr 2020 noch ohne Sieg: Das DFB-Team spielte in der Nations League zweimal unentschieden - jeweils 1:1 gegen und die Schweiz. Für die Türkei gab es eine Niederlage gegen Ungarn (0:1) und ein torloses Remis gegen Serbien.

Vor Beginn | Mit Kabak, Karaman und Kutucu sitzen bei den Gästen drei aus der bekannte Spieler erst einmal nur auf der Bank. Hakan Calhanoglu vom fehlt im Aufgebot der Türkei, die in einem 4-2-3-1 ins Spiel gehen und wohl erst einmal den Fokus auf die Defensive setzen dürfte.

Vor Beginn | In der deutschen Mannschaft fehlt heute nicht nur der Bayern-Block - auch Kroos, Werner oder Gündogan stehen für das Test-Länderspiel nicht zur Verfügung. So gibt es eine Startelf, die es in dieser Konstellation noch nie gegeben hat - und wohl auch nicht mehr geben wird. Florian Neuhaus absolviert sein erstes Länderspiel überhaupt, im Tor steht Bernd Leno und Kapitän ist Julian Draxler. Eine B-Elf? Nein, dafür sorgt schon allein der Name Kai Havertz!

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum internationalen Testspiel zwischen Deutschland und der Türkei. .

Deutschland vs. Türkei live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Deutschland:

Leno - Henrichs, Koch, Rüdiger, Schulz - Neuhaus, Emre Can - Draxler, Havertz, Brandt - Waldschmidt

Die Türkei setzt auf folgende Aufstellung:

Günok - Ali Kaldirim, Demiral, Ayhan, Karaca - Yokuslu, Tufan, Sangare - Yazici, Enes Ünal, Kilinc

Deutschland vs. Türkei im LIVE-TICKER: Die Bilanz vor der Partie heute

DEUTSCHLAND (bislang wettbewerbsübergreifend 20 Duelle) TÜRKEI 14 Siege 3 3 Unentschieden 3 3 Niederlagen 14 49 Tore 13

Deutschland vs. Türkei live: Der Vorbericht zur Partie heute - "Wir müssen reden": Löw will gefährliche Muster ausmerzen

Joachim Löw hat Redebedarf. Bevor es in der Nations League ernst wird, will der Bundestrainer Leistung von seiner zweiten Garde sehen und seiner Mannschaft klare Ansagen machen.

Joachim Löw räumte alle Getränkefläschchen forsch aus dem Weg und sprach dann mit ernster Miene. Der "wahnsinnige Ärger" des Bundestrainers ist immer noch nicht verraucht: Vor dem EM-Schaulaufen seines B-Pools gegen die Türkei und der brisanten Nations-League-Reise in die Ukraine will Löw der deutschen Nationalmannschaft gefährliche Muster austreiben.

"Wir müssen reden", sagte Löw: "Wir haben zu oft Führungen abgegeben, wir bringen uns um den Lohn unserer Arbeit." Der Druck steigt, es wird Tacheles geredet - allerdings erst, wenn auch die letzten Spieler des 28-köpfigen Mammutaufgebots in Köln eingetrudelt sind.

Der erkältete Timo Werner, Toni Kroos und der gesamte Bayern-Block fehlten am Dienstag noch, sie hätten allerdings ohnehin nicht gespielt: Löw fordert im Turnier-Casting am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) energisch Leistung von seiner zweiten Garde ein.

"Solche Spiele sind da, um zu sehen, welche Spieler in naher Zukunft unsere Startelf verstärken können", betonte der Bundestrainer. "Das ist eine Chance. Wer zeigt sich wie? In welcher Verfassung? Wie werden Vorgaben umgesetzt?" Die möglichen Debütanten Mahmoud Dahoud, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann werden es vernommen haben.

Löws Devise in der DFB-Hochsicherheitsblase lautet: Erst testen, dann siegen - und dabei gesund bleiben. Sportlich erscheinen ihm die Voraussetzungen besser als bei den ärgerlichen Nations-League-Unentschieden gegen Spanien und die Schweiz: "Man spürt, dass alle in einem besseren Rhythmus sind. Im September war die Ausgangslage noch ganz anders."

Eine erste Erkenntnis ist jedoch: Löws Auswahl ist weniger tief, als er es gerne hätte. Acht Spieler, die gegen die Türkei infrage kommen, haben nicht einmal in ihren Vereinen einen Stammplatz: Dahoud, Julian Brandt und Nico Schulz (alle ), Benjamin Henrichs ( ), Jonathan Tah und Nadiem Amiri (beide ), Antonio Rüdiger ( ) und Julian Draxler (Paris St. Germain), der die Jungen als Kapitän anführen wird.

Vor Deutschland vs. Türkei: Löw und Bierhoff nehmen Draxler in die Pflicht

Löw und DFB-Direktor Bierhoff nahmen Draxler besonders in die Pflicht. Bierhoff sagte dem TV-Sender Nitro , der 27-Jährige könne zeigen, "dass er eben nicht nur Mitläufer ist".

Der Bundestrainer erhofft sich überdies einen unverstellten Blick auf Spieler, die bei der EM hintere Kaderplätze besetzen könnten. "Gierig, hungrig, konsequent und kaltblütig - wir müssen uns so präsentieren, dass die Zuschauer wieder Lust auf uns haben", forderte er.

Zumindest die Fans vor dem Fernseher - im Stadion werden maximal 300 Zuschauer sein, da die 7-Tage-Inzidenz in Köln (38,6) auch am Dienstag noch über dem Grenzwert von 35 lag. Die angedachte DFB-Freikartenaktion ist verschoben, der Verband bat um Verständnis.

Löw hätte mit seiner Mannschaft neben Länderspielen gerne mehr intensive Trainingseinheiten, aber dazu wird es nicht kommen. Am Montag hatte er durch Absagen, verspätete Anreisen und Schonung ganze 14 Profis begrüßen können - keine perfekte Vorbereitung für ein Spiel, in dem er "einiges ausprobieren" will. "In der Ukraine werden wir nur ein Mal trainieren können", klagte Löw, "und da ist dann noch die Frage, ob man alle Karten auf den Tisch legt."

Für Mittwoch deckte Löw einige Karten auf. Bernd Leno erhält im Tor den Vorzug vor Kevin Trapp, am Samstag in Kiew und am Dienstag gegen die Schweiz in Köln ist Manuel Neuer gesetzt. 100-Millionen-Mann Kai Havertz bekommt gegen die Türkei eine weitere Chance, sich unverzichtbar zu machen. In seinen bisherigen sieben Spielen, davon nur eines über 90 Minuten, ist ihm dies nicht gelungen.

Deutschland - Türkei: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland: Leno - Tah, Ginter, Koch - Henrichs, Neuhaus, Hofmann, Schulz - Draxler, Brandt - Havertz

Leno - Tah, Ginter, Koch - Henrichs, Neuhaus, Hofmann, Schulz - Draxler, Brandt - Havertz Türkei : Günok - Celik, Söyüncü, Kabak, Kaldirim - Tekdemir, Ozan Tufan - Yazici, Calhanoglu, Cengiz Ünder - Yilmaz

